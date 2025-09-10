УКР
Шахеди залетіли в Польщу
2 517 20

Військових ТРО Польщі закликали бути готовими до виклику

Шахед залетів до Польщі. Можуть викликати військових ТРО

Польських військових територіальної оборони закликали бути готовими до можливого виклику.

Про це повідомили сили територіальної оборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі та роботою наземних пошукових команд запроваджується скорочений час потенційного виклику тероборонівців на збір.

Читайте також: Заліт "шахедів" у Польщу: піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти

Так, у найближчих до східного кордону Підляському, Мазовецькому, Люблінському, Підкарпатському воєводствах військові тероборони можуть отримати виклик за 6 годин до часу, коли мають з’явитися.

А у Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському воєводствах сповіщення може прийти за 12 годин до часу збору.

Наразі в інших воєводствах викликів у терміновому порядку не планують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОК ЗС Польщі закликало громадян залишатися вдома через заліт "шахедів": найбільш вразливими є три воєводства

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск вже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу

Автор: 

Польща (8814) тероборона (396)
Топ коментарі
+13
А в нас з 2019 року і до 24.02.2022 року закликали всіх на шашлики, не панікувати і не слухати брехню США, а гроші закатувати в асфальт.
показати весь коментар
10.09.2025 08:26 Відповісти
+8
Зеленський казав:
-''Хуже нє будєт''.
-''Хоть па-ржом''.
-''Зуб даю''.
-''расіянє наши братья - ані нє будут в нас стрєлять''.
-''всє гатовімся к майскім шашликам''.
-''бєру под лічний кантроль''.
показати весь коментар
10.09.2025 08:36 Відповісти
+7
полякам надо вызывать колхозников которые на тракторах блокировали кордоны ... они такие смелые ребята
показати весь коментар
10.09.2025 08:57 Відповісти
А в нас з 2019 року і до 24.02.2022 року закликали всіх на шашлики, не панікувати і не слухати брехню США, а гроші закатувати в асфальт.
показати весь коментар
10.09.2025 08:26 Відповісти
Зеленський казав:
-''Хуже нє будєт''.
-''Хоть па-ржом''.
-''Зуб даю''.
-''расіянє наши братья - ані нє будут в нас стрєлять''.
-''всє гатовімся к майскім шашликам''.
-''бєру под лічний кантроль''.
показати весь коментар
10.09.2025 08:36 Відповісти
Вас це кого? Путинских посіпак?
показати весь коментар
10.09.2025 08:50 Відповісти
Путінські посіпаки на чолі з хрипатим агентом Буратіно закликали українців, шо тобі не ясно, зелеватнік?
показати весь коментар
10.09.2025 09:06 Відповісти
А, ви чий посіпака, якщо заклики Зеленського вас не стосувались?
показати весь коментар
10.09.2025 09:07 Відповісти
Чому Навроцький не анонсує різдвяні шашлички??? дивно
показати весь коментар
10.09.2025 08:29 Відповісти
не може знайти чисті штани .
показати весь коментар
10.09.2025 08:43 Відповісти
А хтось казав,що буде наступною якась маленька держава.Експерди.
показати весь коментар
10.09.2025 08:29 Відповісти
Думаєш, рашка відкриє другий фронт, нападе на польщу скоро?
показати весь коментар
10.09.2025 08:36 Відповісти
Та бляха ж муха ! Що за армії ?
Тільки пару Шахедів залетіло вже дядьків з тракторів готові мобілізувати .А як же здорові вгодовані хлопці які десятками років чогось там бігають на навчаннях і проїдають мільярди народних коштів ?
Прям як у нас , рашисти як на параді в 2022 році пройшли Херсон і якщо б дядьки з берданками їх під Вознесенськом не зупинили то вже і Одеса була б в родной говєні .
показати весь коментар
10.09.2025 08:31 Відповісти
Дело в том что армия это не для войны, армия это для того что бы носить красивую униформу, маршировать, особенно на парадах, и тренироваться, ездить туда- сюда и тд. Армия это пионерлагерь на стероидах, где платят деньги, кормят, поят и на пенсию выходят в 37-40 лет.
А война-- она для мобилизованных, добровольцев и наемников. Среди которых конечно могут быть те кто служил в армии.
Вот учитывая что в Германии напр
показати весь коментар
10.09.2025 08:47 Відповісти
имер Куколдизм это официальная религия с 1945 года, то есть 80 лет, почти 4 поколения, и что согласно ей нет во Вселенной ничего гадостней и позорней чем быть немецким мужчиной традиционной сексуальной ориентации, как вы думаете много солдат и офицеров Бундесвера подписали свои контракты думая что умереть во славу Германии --- это лучшее что может произойти с человеком в жизни?
показати весь коментар
10.09.2025 08:52 Відповісти
а навіщо їх збирати? Щоб записати спільне відео польського тро з висловленням курва занепокоєння?
показати весь коментар
10.09.2025 08:33 Відповісти
Польські військові ТрО вже мастять лижі в Німеччину.
показати весь коментар
10.09.2025 08:40 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 08:42 Відповісти
Рота фермерів уже вийшла на кордон з Україною для перехоплення вантажівок
показати весь коментар
10.09.2025 08:55 Відповісти
Ванную, нерухомість в Іспанії подорожчає ще на 10% вмить.
показати весь коментар
10.09.2025 08:56 Відповісти
полякам надо вызывать колхозников которые на тракторах блокировали кордоны ... они такие смелые ребята
показати весь коментар
10.09.2025 08:57 Відповісти
Ну принаймні не до шашликів готуються
показати весь коментар
10.09.2025 08:58 Відповісти
Наші втікачі мабуть вже до Німеччини тікають.
показати весь коментар
10.09.2025 09:11 Відповісти
 
 