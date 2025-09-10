Військових ТРО Польщі закликали бути готовими до виклику
Польських військових територіальної оборони закликали бути готовими до можливого виклику.
Про це повідомили сили територіальної оборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі та роботою наземних пошукових команд запроваджується скорочений час потенційного виклику тероборонівців на збір.
Так, у найближчих до східного кордону Підляському, Мазовецькому, Люблінському, Підкарпатському воєводствах військові тероборони можуть отримати виклик за 6 годин до часу, коли мають з’явитися.
А у Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському воєводствах сповіщення може прийти за 12 годин до часу збору.
Наразі в інших воєводствах викликів у терміновому порядку не планують.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей.
-''Хуже нє будєт''.
-''Хоть па-ржом''.
-''Зуб даю''.
-''расіянє наши братья - ані нє будут в нас стрєлять''.
-''всє гатовімся к майскім шашликам''.
-''бєру под лічний кантроль''.
Тільки пару Шахедів залетіло вже дядьків з тракторів готові мобілізувати .А як же здорові вгодовані хлопці які десятками років чогось там бігають на навчаннях і проїдають мільярди народних коштів ?
Прям як у нас , рашисти як на параді в 2022 році пройшли Херсон і якщо б дядьки з берданками їх під Вознесенськом не зупинили то вже і Одеса була б в родной говєні .
А война-- она для мобилизованных, добровольцев и наемников. Среди которых конечно могут быть те кто служил в армии.
Вот учитывая что в Германии напр