Військових ТРО Польщі закликали бути готовими до виклику

Польських військових територіальної оборони закликали бути готовими до можливого виклику.

Про це повідомили сили територіальної оборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі та роботою наземних пошукових команд запроваджується скорочений час потенційного виклику тероборонівців на збір.

Так, у найближчих до східного кордону Підляському, Мазовецькому, Люблінському, Підкарпатському воєводствах військові тероборони можуть отримати виклик за 6 годин до часу, коли мають з’явитися.

А у Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському воєводствах сповіщення може прийти за 12 годин до часу збору.

Наразі в інших воєводствах викликів у терміновому порядку не планують.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей.

