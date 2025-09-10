Рубио предоставили информацию о российских "шахедах", залетевших в Польшу, - CNN

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что его проинформировали о российских "шахедах", нарушивших воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили его, получил ли он информацию о российских БПЛА в Польше. Рубио сказал: "Да".

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

