Шахеды залетели в Польшу
Рубио предоставили информацию о российских "шахедах", залетевших в Польшу, - CNN

Шахиды залетели в Польшу. Рубио проинформировали

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что его проинформировали о российских "шахедах", нарушивших воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили его, получил ли он информацию о российских БПЛА в Польше. Рубио сказал: "Да".

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

Читайте: Путин расширяет войну и испытывает Запад, соседние страны должны перехватывать дроны и ракеты над Украиной, - Сибига о залете "шахедов" в Польшу

Польша (8663) Шахед (1446) Рубио Марко (280)
+13
США прокинся ти всралося!
10.09.2025 09:00 Ответить
+10
Рубіо проінформували. Слідуючи крок НАТО - Польщу вийшли з НАТО
10.09.2025 09:01 Ответить
+10
Зараз "паньство гоноровє" заявить, що ми навмисно пропускаємо "шахєди" вглиб "Польски" - щоб спровокувать польські Збройні Сили, та втягнуть "Польску" у війну...
10.09.2025 09:03 Ответить
Путін готовий до нападу на інші країни, - Навроцький 09.09.2025
Ніякого зв'язку. Абсолютно ніякого.
10.09.2025 09:00 Ответить
на черзі у ***** Фінляндія та країни Балтії
10.09.2025 09:26 Ответить
США прокинся ти всралося!
10.09.2025 09:00 Ответить
Та вони вже звикли. Так і ходять всім урядом із лайном в штанах. Воно в них замість яєць там тепер мотиляється.
10.09.2025 09:43 Ответить
Прикидає чи це був "зальот" рашки чи можна спустити на тормозах
10.09.2025 09:01 Ответить
Вони "спустили на тормозах" вбивство Качинського - особливих претензій в цілому в Польщі до засрашки немає. В них в головах все настільки запутане, що їхні "праві" (ПіС) майже поголів з одного боку вірять в замах з боку засрашки, а з іншого - не ******* Україну та підтримують блокувальників кордону.

В цих людей в головах переплуталися католицькі штампи (що призвело до заборони абортів і розквіту клінік-абортарієв на кордоні з Словакією - там процвітає "абортний туризм") та толерастія порнографії - вона в Польщі легально виробляється і продається.

Коротше, цілком звичайні мешканці планети Земля.
10.09.2025 10:24 Ответить
Ні цього бути не може, бо путін хоче миру у всьому світі. Ви все це спеціально робити щоб всі зусилля величайшого президента ********** підірвати.
10.09.2025 09:01 Ответить
Рубіо проінформували. Слідуючи крок НАТО - Польщу вийшли з НАТО
10.09.2025 09:01 Ответить
срочно звоните своему другу володе ***** - ведь у вас с ним хорошие отношения
10.09.2025 09:01 Ответить
А про "шахеди" над Україною, рубіо не повідомили?
10.09.2025 09:03 Ответить
Ета другоє
10.09.2025 09:07 Ответить
Бгг, нам(простим українцям!) її надавали в режимі реального часу, ПОШТУЧНО, так би мовити, після кожного заскоку "мопеда" на землю НАТО. А тут-фігасє, все ж "надали інформацію")) Треба на тих мопедах "мєшок зєрна" було написати- ото б хоч частина поляків ваАзбуділася би, а десяток непідписаних Шахедів- то нічого, "інформація"))
10.09.2025 09:03 Ответить
Зараз "паньство гоноровє" заявить, що ми навмисно пропускаємо "шахєди" вглиб "Польски" - щоб спровокувать польські Збройні Сили, та втягнуть "Польску" у війну...
10.09.2025 09:03 Ответить
Не навмисно пропускаємо, а засобами реб перенаправляємо спеціально!
10.09.2025 09:05 Ответить
100%
10.09.2025 09:10 Ответить
Вже.

І не таке ще буде. Бо "миші плакались, кололись, але продовжували жерти кактус".

Не треба забувати, що то звичайні мешканці планети Земля. В їхніх бошках толерастія до порнографії (вона легальна в Польщі) суміщається з виправданням заборони абортів релігійними мотивами і масовим "абортним туризмом" на кордон з Словаччиною, де на стороні Словаччини побудовано десятки клінік-абортарієв.

А яка головна риса звичайного мешканця Землі? Відсутність логіки у судженнях і послідовності у вчинках!
10.09.2025 10:35 Ответить
Ой! Хто-б ще казав та писав...
10.09.2025 10:38 Ответить
Рубіо ще міряє, чи дрони на дюйм залетіли на територію НАТО, чи далі))
10.09.2025 09:04 Ответить
у поляків слабкі карти на руках, з такими картами грати не має сенсу, тільки сосати....
10.09.2025 09:05 Ответить
Подивимось, шо буде далі (с)
10.09.2025 09:06 Ответить
і що? прийме до уваги!їм пох і на українців і на пшеків!
10.09.2025 09:07 Ответить
Два тижні
10.09.2025 09:09 Ответить
ТРАКТОРА ПЕРЕХВАТЧИКИ уже выдвинулись к границам Украины?)))

сраное панство с остальными "вечно озабоченными". привет новым друзьям польши фицо и орбану.
10.09.2025 09:10 Ответить
ПОРА ВЫРАЗИТЬ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ...
10.09.2025 09:12 Ответить
А Рубіо вже проінформував,що йому покуй?
10.09.2025 09:13 Ответить
Треба, щоб Трамп ще раз провів чудову розмову з ху"лом.
10.09.2025 09:14 Ответить
@ (в перекладі):
"Сьогодні ж я припиню війну між росією і Польщею."

10.09.2025 09:15 Ответить
Рубіо надали інформацію про російські "шахеди", що залетіли до Польщі. Рубіо цю "інформацію" уважно вислухав, - CNN.
10.09.2025 09:21 Ответить
10.09.2025 09:26 Ответить
Та рубіо не врубіо...
10.09.2025 09:29 Ответить
Рубіо надали інформацію про те
що Польща напала на московію
Підтверження-російські "шахеди"залетіли до Польщі
10.09.2025 09:34 Ответить
Трампон, твій вихід! Такого б не було, якщо б президентом був не трамп.
10.09.2025 09:49 Ответить
Реакція рубліо: намалює хрест на лобі.
10.09.2025 10:07 Ответить
ВСРАЛИСЯ вчергове!!!! "заблукали, залетіли, глибоко випадково, непорозуміння..... ще що придумають страуси? кацапи спеціально роблять і буде ГІРШЕ, коли не дати по зубах і не тільки...
10.09.2025 10:18 Ответить
Раша щупає м*яке підбрюшя НАТО, чи найдуться там сталеві фаберже, чи вже все заплило жиром.
10.09.2025 10:24 Ответить
 
 