Рубио предоставили информацию о российских "шахедах", залетевших в Польшу, - CNN
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что его проинформировали о российских "шахедах", нарушивших воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.
Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Журналисты спросили его, получил ли он информацию о российских БПЛА в Польше. Рубио сказал: "Да".
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
Ніякого зв'язку. Абсолютно ніякого.
В цих людей в головах переплуталися католицькі штампи (що призвело до заборони абортів і розквіту клінік-абортарієв на кордоні з Словакією - там процвітає "абортний туризм") та толерастія порнографії - вона в Польщі легально виробляється і продається.
Коротше, цілком звичайні мешканці планети Земля.
І не таке ще буде. Бо "миші плакались, кололись, але продовжували жерти кактус".
Не треба забувати, що то звичайні мешканці планети Земля. В їхніх бошках толерастія до порнографії (вона легальна в Польщі) суміщається з виправданням заборони абортів релігійними мотивами і масовим "абортним туризмом" на кордон з Словаччиною, де на стороні Словаччини побудовано десятки клінік-абортарієв.
А яка головна риса звичайного мешканця Землі? Відсутність логіки у судженнях і послідовності у вчинках!
сраное панство с остальными "вечно озабоченными". привет новым друзьям польши фицо и орбану.
"Сьогодні ж я припиню війну між росією і Польщею."
що Польща напала на московію
Підтверження-російські "шахеди"залетіли до Польщі