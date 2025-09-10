УКР
Шахеди залетіли в Польщу
1 596 43

Польща готує ноту протесту РФ, - речник МЗС Вронський

польща

Польща має намір вручити Росії ноту протесту через нічний заліт російських ударних дронів на території Польщі.

Про це пишуть польські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За словами речника МЗС Польщі Павела Вронського, "його викличуть до МЗС і вручать ноту протесту". При цьому він не повідомив час зустрічі.

Російський дипломат, однак, у репортажі для пропагандистського агентства "РИА Новости" заявив, що начебто "Польща не представила жодних доказів" того, що збиті над країною безпілотники мали російське походження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заліт російських дронів у Польщу є наслідком ескалації Росією атак на Україну, необхідно посилювати тиск на РФ, - Стубб

"Вважаємо ці звинувачення безпідставними. Жодних доказів того, що ці безпілотники мають російське походження, не було представлено", - заявив Андрей Ордаш, тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі.

Він додав, що "Росія абсолютно не зацікавлена в ескалації конфлікту з Польщею.

"Але, на жаль, ми не можемо розраховувати на те, що польська влада прислухається до нас у своєму антиросійському шаленстві", додав Ордаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Східний фланг ЄС має бути захищений "стіною від дронів", - Кубілюс

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заліт "шахедів" у Польщу: Факти говорять про невипадковість. Пропонуємо партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту

Зауважимо, що у Польщі знайшли уламки російського дрона "Гербера" за 300 км від кордону з Україною.

Автор: 

Польща (8814) посол (1135) росія (67621) нота протесту (107) Шахед (1451)
У відповідь на порушення польського повітряного простору російськими шахедами, президент Кароль Навроцький прийме рішення подвоїти кількість затриманих українських фур на кордоні, а також повторно заборонити бандерівську символіку.
показати весь коментар
10.09.2025 13:57 Відповісти
"І ножкой топнуть, і двєрью хлопнуть"
показати весь коментар
10.09.2025 13:58 Відповісти
Навіть не окрему ноту, а цілу симфонію) Прямо у штани. Ще і "з підливою".
показати весь коментар
10.09.2025 13:58 Відповісти
Стесняются?
показати весь коментар
10.09.2025 13:59 Відповісти
Нота бене чи сі бемоль?
показати весь коментар
10.09.2025 13:59 Відповісти
Це так потужно,нота протесту.Ви ще санкції,бо в Україні ЗЕленський проти кацапів - санкції, бо вони теж потужні.
показати весь коментар
10.09.2025 14:00 Відповісти
Вы ещё раком станьте, гомодрилы
показати весь коментар
10.09.2025 14:01 Відповісти
Оооо!!! Гонорові пшеки озвіріли!
показати весь коментар
10.09.2025 14:01 Відповісти
Більше смерті ***** боїться ноти протесту від Польщі!
показати весь коментар
10.09.2025 14:01 Відповісти
Какіє фаші таказатєльстфа? (c)
показати весь коментар
10.09.2025 14:01 Відповісти
"Кокаінум!!!" Арнольд неперевершений!
показати весь коментар
10.09.2025 14:28 Відповісти
Ви цю "ноту" на туалетному папері надрукуйте, щоб легше було використати "за призначенням". Коли і скільки раз орки адекватно реагували на таку чухню?
показати весь коментар
10.09.2025 14:02 Відповісти
***** чуть зі свого чемодана не впав так злякався ваших нот. Може краще по моцкві ******* а на нотах нехай ***** грає?
показати весь коментар
10.09.2025 14:04 Відповісти
Рашка вмісто всяких пустих нот пускає ракети.. ЕС обісралось повністю
показати весь коментар
10.09.2025 14:04 Відповісти
НАto обіср@лося. ЕС це не про безпеку а про спільний ринок.
П.с. давно думаю що оці торгівельні війни не просто так. ( Хоча це не виключає маразму і імбецільності у трампа) . Шісткі та/або кукловоди трампа цією сваокою руйнують економіку Європи, бо Європа зараз головний донор НБУ та ВСУ!!! А то шо економіка ФША теж впаде - мага грейт еген ще не второпали.... там такий спєцотлов, як і в служках міндіча 🐸
показати весь коментар
10.09.2025 14:10 Відповісти
До вихідних встигнете?
поТУЖТЕСЬ там старанно!!! 💪🇵🇱☝️⛑️
показати весь коментар
10.09.2025 14:06 Відповісти
русня будет в свою игру: - А вы докажите !

А НАТО будет вытирать рот
показати весь коментар
10.09.2025 14:06 Відповісти
Я здається знаю, що кацапи з тією нотою зроблять.
показати весь коментар
10.09.2025 14:07 Відповісти
Що ті Ноти дадуть якщо вони не навчалися у музичній школі.
То Жжж бидляки.
показати весь коментар
10.09.2025 14:09 Відповісти
опять фуйло поводил членом по губам нато
показати весь коментар
10.09.2025 14:09 Відповісти
Ой, а шо сі стало?
показати весь коментар
10.09.2025 14:09 Відповісти
шахедна різанина. Вибачаюсь за чорний гумор.
показати весь коментар
10.09.2025 14:11 Відповісти
Да.., "нотами" ви багато навоюєте. Лишається єдина надія на "фермерський спецназ"🤗
показати весь коментар
10.09.2025 14:12 Відповісти
Завтра росіяни замість шахедів скинуть ядерну бомбу і знову включать дурня - а докажіть що вона була російська?
показати весь коментар
10.09.2025 14:14 Відповісти
Ого-о!!! Так суворо. Та краще не турбувати козломордих, а то буде ескалація. Воно вам треба? Беріть приклад з Орбана - він вже й текст капітуляції перед рашкостаном приготував.
показати весь коментар
10.09.2025 14:15 Відповісти
Кацапи цією нотою підітруться, панове.
Можуть навіть зразу після вручення.
Хоча ні, протокол і все таке.
Зроблять цеусебе в консульстві.
показати весь коментар
10.09.2025 14:16 Відповісти
жалюгідне посмиховисько. Навіть у комедії Гайдая посол Швеції виглядав більш грізним
показати весь коментар
10.09.2025 14:16 Відповісти
Потужно!!! 😁😁😁
показати весь коментар
10.09.2025 14:16 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 14:16 Відповісти
а мы - озабоченность
показати весь коментар
10.09.2025 14:19 Відповісти
Які хоробрі ці драгуни ! Аж подих перехоплює від такої сміливості! У відповідь на атаку країни шахедами не побоялись сказати про це послу!Велич цієї події затьмарює навіть виступи Трампа , Орбана чи Кадиркіна!
показати весь коментар
10.09.2025 14:20 Відповісти
Запускайте ноту протесту по Єлабузі, якщо по Москві лячно.
показати весь коментар
10.09.2025 14:20 Відповісти
Так, замість того, аби доводити що то були російські шахеди, могли б мовчки розбомбити шахедні заводи і нехай росіяни самі доводять що то були поляки (НАТО)
показати весь коментар
10.09.2025 15:00 Відповісти
До речі, можна навіть все звалити на українців. У цьому випадку ми з вдячністю б взяли цю "вину" на себе
показати весь коментар
10.09.2025 15:25 Відповісти
"Польща готує ноту протесту РФ, - речник МЗС Вронський". І дві червоні лінії нехай не забудуть передати.
показати весь коментар
10.09.2025 14:32 Відповісти
***** не знає,що таке бімоль,він розуміє тільки дієз! Викладайте далі ваші ноти...
показати весь коментар
10.09.2025 14:33 Відповісти
Актуально! Тільки 3 шаровий, ароматизований, у них там дефіцит туалетного паперу....
показати весь коментар
10.09.2025 14:54 Відповісти
світу пора зав"язувати
з цими нотами протесту, меморандумами, занепокоєннями
у світі існує агресивний звір, який вказує тільки на право сили
нормальна цивілізація за 10 сек. рознесла б його гніздо
щоб всі інші могли нормально жити.
показати весь коментар
10.09.2025 14:58 Відповісти
ноту протесту !!!!!!!!!!
Вот только ля бемоль западает.
показати весь коментар
10.09.2025 15:00 Відповісти
Ноту протеста? Вот так вот сразу? Ну все, звиздец расее.
показати весь коментар
10.09.2025 15:08 Відповісти
ніхто не хоче в здоровому глузді влювати тож це природньо як мінімум... там порядок і чистота тож максимально будуть тягнути, ну як московія вторгенттся до Польщі то будуть воювати безумовно діватись нікуди...
хоча чехи казали якщоб московія вдерлася до них вони в перший день би здалися
показати весь коментар
10.09.2025 15:34 Відповісти
 
 