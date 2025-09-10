Польща готує ноту протесту РФ, - речник МЗС Вронський

Польща має намір вручити Росії ноту протесту через нічний заліт російських ударних дронів на території Польщі.

Про це пишуть польські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За словами речника МЗС Польщі Павела Вронського, "його викличуть до МЗС і вручать ноту протесту". При цьому він не повідомив час зустрічі.

Російський дипломат, однак, у репортажі для пропагандистського агентства "РИА Новости" заявив, що начебто "Польща не представила жодних доказів" того, що збиті над країною безпілотники мали російське походження.

"Вважаємо ці звинувачення безпідставними. Жодних доказів того, що ці безпілотники мають російське походження, не було представлено", - заявив Андрей Ордаш, тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі.

Він додав, що "Росія абсолютно не зацікавлена в ескалації конфлікту з Польщею.

"Але, на жаль, ми не можемо розраховувати на те, що польська влада прислухається до нас у своєму антиросійському шаленстві", додав Ордаш.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

Зауважимо, що у Польщі знайшли уламки російського дрона "Гербера" за 300 км від кордону з Україною.