Східний фланг ЄС має бути захищений "стіною від дронів", - Кубілюс

Росія продовжує випробовувати східний фланг ЄС, тому блоку потрібен надійний захист від атак безпілотників.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс у мережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія знову випробовує прикордонні держави, ЄС та НАТО. Ми повинні терміново розробити "стіну від дронів" вздовж усього східного флангу ЄС, що зараз є найважливішим спільним флагманським проєктом", - наголосив він.

Кубілюс додав, що Єврокомісія працюватиме з державами-членами, у тому числі країнами на східному фланзі ЄС, а також з Україною.

"Росію буде зупинено", - резюмував єврокомісар.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

