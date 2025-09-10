УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13252 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
749 12

Східний фланг ЄС має бути захищений "стіною від дронів", - Кубілюс

андрюс,кубілюс

Росія продовжує випробовувати східний фланг ЄС, тому блоку потрібен надійний захист від атак безпілотників.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс у мережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія знову випробовує прикордонні держави, ЄС та НАТО. Ми повинні терміново розробити "стіну від дронів" вздовж усього східного флангу ЄС, що зараз є найважливішим спільним флагманським проєктом", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО не вважає проліт російських дронів над Польщею нападом на Альянс, - Reuters

Кубілюс додав, що Єврокомісія працюватиме з державами-членами, у тому числі країнами на східному фланзі ЄС, а також з Україною.

"Росію буде зупинено", - резюмував єврокомісар.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кошта про заліт "шахедів" у Польщу: Мир у Європі не можна сприймати як належне

Автор: 

Євросоюз (14082) Кубілюс Андрюс (69) дрони (5470)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
а скасувати увесь шенген усім поголовно кацапам не пробували?!
буде менше навідників
показати весь коментар
10.09.2025 11:03 Відповісти
+3
що там Гітлеру здавали у 1939му здається для його умиротворення? ОЙ! невже Польщу?
показати весь коментар
10.09.2025 11:06 Відповісти
+3
Світ вже давно не розцінює нато як нато. Так собі, якась "організація", за щось "відповідає"...
показати весь коментар
10.09.2025 11:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
УКРАЇНА БЛД ЦЕ ВЖЕ НЕ СТІНА?
показати весь коментар
10.09.2025 11:03 Відповісти
що там Гітлеру здавали у 1939му здається для його умиротворення? ОЙ! невже Польщу?
показати весь коментар
10.09.2025 11:06 Відповісти
а скасувати увесь шенген усім поголовно кацапам не пробували?!
буде менше навідників
показати весь коментар
10.09.2025 11:03 Відповісти
🤌НАТО не розцінює інцидент з дронами в повітряному просторі Польщі як атаку, - Reuters.
🤔🤔🤡
показати весь коментар
10.09.2025 11:04 Відповісти
Світ вже давно не розцінює нато як нато. Так собі, якась "організація", за щось "відповідає"...
показати весь коментар
10.09.2025 11:13 Відповісти
Україна пропускатиме московські дрони для поляків! Побачимо східну стіну ЄС!
показати весь коментар
10.09.2025 11:04 Відповісти
Ти сам хоть читай, запарєбрікавай, про що гадиш в мережі!! Або СтарШой нехай перевіряє!! Щетельней … Бо пайку вріжуть і в шторм відправлять!! Блохєр…
показати весь коментар
10.09.2025 11:17 Відповісти
Хибне визначення мети. Стіна від дронів… Ніби москаляндія дронами обмежиться. Мета має бути - знищення москаляндії.
показати весь коментар
10.09.2025 11:16 Відповісти
Ідіот?
Мені одній здається, що такі заяви може робити лише остаточно виживша з розуму людина?
В питаннях гомосексуальності ці люди розбираються куди більш професіїно, мабуть мають в цьому неаби який досвід. То може час думати не причинним місцем, а головою, де саме має.проходити цей не подоланний кордон між росією і Європою, аби не над містами Європи відбивати атаки сіпутіна, а на кордонах України з росією?
Звідки ж ви такі серливі і недолугі?
Боже бережи Планету Земля від тих хто її нищить божевільними планами і серливими заявами! АМІНЬ
показати весь коментар
10.09.2025 11:36 Відповісти
Неначасі ..Якщо вони сцять активи 300 ярдів забрати
показати весь коментар
10.09.2025 11:40 Відповісти
Коли ви вже в ЄС зрозумієте, що Україна це і є ваша залізобетонна стіна яку треба укріплювати?!
показати весь коментар
10.09.2025 11:47 Відповісти
східний фланг Європи - це східний кордон України
показати весь коментар
10.09.2025 12:02 Відповісти
 
 