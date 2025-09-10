Східний фланг ЄС має бути захищений "стіною від дронів", - Кубілюс
Росія продовжує випробовувати східний фланг ЄС, тому блоку потрібен надійний захист від атак безпілотників.
Про це заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс у мережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія знову випробовує прикордонні держави, ЄС та НАТО. Ми повинні терміново розробити "стіну від дронів" вздовж усього східного флангу ЄС, що зараз є найважливішим спільним флагманським проєктом", - наголосив він.
Кубілюс додав, що Єврокомісія працюватиме з державами-членами, у тому числі країнами на східному фланзі ЄС, а також з Україною.
"Росію буде зупинено", - резюмував єврокомісар.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.
буде менше навідників
🤔🤔🤡
Мені одній здається, що такі заяви може робити лише остаточно виживша з розуму людина?
В питаннях гомосексуальності ці люди розбираються куди більш професіїно, мабуть мають в цьому неаби який досвід. То може час думати не причинним місцем, а головою, де саме має.проходити цей не подоланний кордон між росією і Європою, аби не над містами Європи відбивати атаки сіпутіна, а на кордонах України з росією?
Звідки ж ви такі серливі і недолугі?
Боже бережи Планету Земля від тих хто її нищить божевільними планами і серливими заявами! АМІНЬ