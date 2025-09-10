РУС
Восточный фланг ЕС должен быть защищен "стеной от дронов", - Кубилюс

Андрюс, Кубилюс

Россия продолжает испытывать восточный фланг ЕС, поэтому блоку нужна надежная защита от атак беспилотников.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в сети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия снова испытывает пограничные государства, ЕС и НАТО. Мы должны срочно разработать "стену от дронов" вдоль всего восточного фланга ЕС, что сейчас является важнейшим общим флагманским проектом", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО не считает пролет российских дронов над Польшей нападением на Альянс, - Reuters

Кубилюс добавил, что Еврокомиссия будет работать с государствами-членами, в том числе странами на восточном фланге ЕС, а также с Украиной.

"Россия будет остановлена", - резюмировал еврокомиссар.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кошта о залете "шахедов" в Польшу: Мир в Европе нельзя воспринимать как должное

Топ комментарии
+4
а скасувати увесь шенген усім поголовно кацапам не пробували?!
буде менше навідників
10.09.2025 11:03 Ответить
+3
що там Гітлеру здавали у 1939му здається для його умиротворення? ОЙ! невже Польщу?
10.09.2025 11:06 Ответить
+3
Світ вже давно не розцінює нато як нато. Так собі, якась "організація", за щось "відповідає"...
10.09.2025 11:13 Ответить
УКРАЇНА БЛД ЦЕ ВЖЕ НЕ СТІНА?
10.09.2025 11:03 Ответить
що там Гітлеру здавали у 1939му здається для його умиротворення? ОЙ! невже Польщу?
10.09.2025 11:06 Ответить
а скасувати увесь шенген усім поголовно кацапам не пробували?!
буде менше навідників
10.09.2025 11:03 Ответить
🤌НАТО не розцінює інцидент з дронами в повітряному просторі Польщі як атаку, - Reuters.
🤔🤔🤡
10.09.2025 11:04 Ответить
Світ вже давно не розцінює нато як нато. Так собі, якась "організація", за щось "відповідає"...
10.09.2025 11:13 Ответить
Україна пропускатиме московські дрони для поляків! Побачимо східну стіну ЄС!
10.09.2025 11:04 Ответить
Ти сам хоть читай, запарєбрікавай, про що гадиш в мережі!! Або СтарШой нехай перевіряє!! Щетельней … Бо пайку вріжуть і в шторм відправлять!! Блохєр…
10.09.2025 11:17 Ответить
Хибне визначення мети. Стіна від дронів… Ніби москаляндія дронами обмежиться. Мета має бути - знищення москаляндії.
10.09.2025 11:16 Ответить
Ідіот?
Мені одній здається, що такі заяви може робити лише остаточно виживша з розуму людина?
В питаннях гомосексуальності ці люди розбираються куди більш професіїно, мабуть мають в цьому неаби який досвід. То може час думати не причинним місцем, а головою, де саме має.проходити цей не подоланний кордон між росією і Європою, аби не над містами Європи відбивати атаки сіпутіна, а на кордонах України з росією?
Звідки ж ви такі серливі і недолугі?
Боже бережи Планету Земля від тих хто її нищить божевільними планами і серливими заявами! АМІНЬ
10.09.2025 11:36 Ответить
Неначасі ..Якщо вони сцять активи 300 ярдів забрати
10.09.2025 11:40 Ответить
Коли ви вже в ЄС зрозумієте, що Україна це і є ваша залізобетонна стіна яку треба укріплювати?!
10.09.2025 11:47 Ответить
східний фланг Європи - це східний кордон України
10.09.2025 12:02 Ответить
 
 