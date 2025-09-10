Восточный фланг ЕС должен быть защищен "стеной от дронов", - Кубилюс

Россия продолжает испытывать восточный фланг ЕС, поэтому блоку нужна надежная защита от атак беспилотников.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в сети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия снова испытывает пограничные государства, ЕС и НАТО. Мы должны срочно разработать "стену от дронов" вдоль всего восточного фланга ЕС, что сейчас является важнейшим общим флагманским проектом", - подчеркнул он.

Кубилюс добавил, что Еврокомиссия будет работать с государствами-членами, в том числе странами на восточном фланге ЕС, а также с Украиной.

"Россия будет остановлена", - резюмировал еврокомиссар.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

