Восточный фланг ЕС должен быть защищен "стеной от дронов", - Кубилюс
Россия продолжает испытывать восточный фланг ЕС, поэтому блоку нужна надежная защита от атак беспилотников.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в сети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия снова испытывает пограничные государства, ЕС и НАТО. Мы должны срочно разработать "стену от дронов" вдоль всего восточного фланга ЕС, что сейчас является важнейшим общим флагманским проектом", - подчеркнул он.
Кубилюс добавил, что Еврокомиссия будет работать с государствами-членами, в том числе странами на восточном фланге ЕС, а также с Украиной.
"Россия будет остановлена", - резюмировал еврокомиссар.
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.
буде менше навідників
🤔🤔🤡
Мені одній здається, що такі заяви може робити лише остаточно виживша з розуму людина?
В питаннях гомосексуальності ці люди розбираються куди більш професіїно, мабуть мають в цьому неаби який досвід. То може час думати не причинним місцем, а головою, де саме має.проходити цей не подоланний кордон між росією і Європою, аби не над містами Європи відбивати атаки сіпутіна, а на кордонах України з росією?
Звідки ж ви такі серливі і недолугі?
Боже бережи Планету Земля від тих хто її нищить божевільними планами і серливими заявами! АМІНЬ