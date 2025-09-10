Кошта о "шахедах" в Польше: Мир в Европе нельзя воспринимать как должное
Президент Европейского совета Антониу Кошта назвал неприемлемым нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"События прошлой ночи являются ярким напоминанием о том, что безопасность одного - это безопасность всех. Мы полностью солидарны с Польшей после неприемлемого нарушения Россией ее воздушного пространства", - подчеркнул он.
Кошта отметил, что агрессия РФ против Украины и "безрассудные вторжения в воздушное пространство государств-членов ЕС представляют прямую угрозу безопасности всех европейцев и критически важной инфраструктуре на всем нашем континенте".
"Польша права, принимая необходимые меры для защиты своего суверенитета", - добавил он.
Также Кошта заявил, что Европа увеличивает инвестиции в свою оборону, поскольку мир и безопасность в Европе нельзя воспринимать как должное.
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль