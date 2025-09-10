После налета дронов поляков просят не трогать неизвестные объекты и сообщать о них

В Министерстве обороны Польши сообщили о завершении операций польских и союзных ВВС, связанных с нарушениями воздушного пространства дронами РФ, и попросили граждан быть осмотрительными в случае обнаружения неизвестных объектов или обломков.

Об этом говорится в опубликованном министерством заявлении, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что сейчас операции польских и союзных ВВС, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершены.

Продолжаются поиски и локализация мест возможных падений объектов, которые нарушили польское воздушное пространство.

"Учитывая безопасность граждан, призываем в случае обнаружения неизвестного объекта или его обломков не приближаться, не касаться и не переносить их. Такие элементы могут представлять опасность и содержать опасные материалы", - говорится в заявлении.

Граждан просят сообщать о любых таких находках по номеру экстренной службы 112 или в ближайшее подразделение полиции.

Напомним, что ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БпЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые решила сбивать их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.

Читайте: Туск подтвердил, что Польшу атаковало "огромное количество российских БпЛА"