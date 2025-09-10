РУС
Новости Падение дронов в польше
1 181 9

После налета дронов поляков просят не трогать неизвестные объекты и сообщать о них

війна

В Министерстве обороны Польши сообщили о завершении операций польских и союзных ВВС, связанных с нарушениями воздушного пространства дронами РФ, и попросили граждан быть осмотрительными в случае обнаружения неизвестных объектов или обломков.

Об этом говорится в опубликованном министерством заявлении, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что сейчас операции польских и союзных ВВС, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершены.

Продолжаются поиски и локализация мест возможных падений объектов, которые нарушили польское воздушное пространство.

"Учитывая безопасность граждан, призываем в случае обнаружения неизвестного объекта или его обломков не приближаться, не касаться и не переносить их. Такие элементы могут представлять опасность и содержать опасные материалы", - говорится в заявлении.

Граждан просят сообщать о любых таких находках по номеру экстренной службы 112 или в ближайшее подразделение полиции.

Напомним, что ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БпЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые решила сбивать их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.

Читайте: Туск подтвердил, что Польшу атаковало "огромное количество российских БпЛА"

Автор: 

армия РФ (20488) обстрел (29464) Польша (8663)
ну що пщеки?чекаємо адекватної відповіді! чи ви тільки в змозі шантажувати Україну волинською трагедією і блокувати пункти в"їзду для українців?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:03 Ответить
Та там чоловіча частина вже пакує речі щоб втікати. Хіба ще українців випруть назад щоб стримували парашу і захищали їх
показать весь комментарий
10.09.2025 10:29 Ответить
Нічого не торкатися, всі хто всрався з переляку вважається героєм третьої Світової війни,!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 10:05 Ответить
Це вони про українське збіжжя? Чи про українські продукти у їхніх магазинах? Бо оті уламки кацапських шлюхєдів абсолютно безпечні...
показать весь комментарий
10.09.2025 10:12 Ответить
викликайте рольніків! хай блокують повітряний простір польщі.. а?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:19 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 10:19 Ответить
Смішного тут немає нічого,для нас особливо.
Орки били по аеродрому,черещ який до нас надходить західна допомога.
Це попередження полякам і всьому НАТО і перевірка їх на стійкість.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:19 Ответить
Що не так попросила влада Польщі робити своїм громадянам, де проживають і сотні тисяч, а можливо і мільйони українців, які втекли від смерті в "зеленій країні мрій"? Не поляки наші вороги, а кацапи?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:20 Ответить
НЕДАВНО ЭТО УЖЕ БЫЛО ...
ПАНИКИ НЕТ И
НИКТО НЕ НАПАДЕТ...
показать весь комментарий
10.09.2025 12:56 Ответить
 
 