После налета дронов поляков просят не трогать неизвестные объекты и сообщать о них
В Министерстве обороны Польши сообщили о завершении операций польских и союзных ВВС, связанных с нарушениями воздушного пространства дронами РФ, и попросили граждан быть осмотрительными в случае обнаружения неизвестных объектов или обломков.
Об этом говорится в опубликованном министерством заявлении, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что сейчас операции польских и союзных ВВС, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершены.
Продолжаются поиски и локализация мест возможных падений объектов, которые нарушили польское воздушное пространство.
"Учитывая безопасность граждан, призываем в случае обнаружения неизвестного объекта или его обломков не приближаться, не касаться и не переносить их. Такие элементы могут представлять опасность и содержать опасные материалы", - говорится в заявлении.
Граждан просят сообщать о любых таких находках по номеру экстренной службы 112 или в ближайшее подразделение полиции.
Напомним, что ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БпЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые решила сбивать их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.
Орки били по аеродрому,черещ який до нас надходить західна допомога.
Це попередження полякам і всьому НАТО і перевірка їх на стійкість.
ПАНИКИ НЕТ И
НИКТО НЕ НАПАДЕТ...