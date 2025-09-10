Після нальоту дронів поляків просять не торкатись невідомих об’єктів і повідомляти про них

У Міністерстві оборони Польщі повідомили про завершення операцій польських та союзних ВПС, пов'язаних з порушеннями повітряного простору дронами РФ, та попросили громадян бути обачними у разі виявлення невідомих об’єктів чи уламків.

Про це йдеться в опублікованій міністерством заяві, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що наразі операції польських та союзних ВПС, пов'язані з порушеннями польського повітряного простору, завершені.

Тривають пошуки та локалізація місць можливих падінь об'єктів, які порушили польський повітряний простір.

"З огляду на безпеку громадян, закликаємо у разі виявлення невідомого об'єкта або його уламків не наближатися, не торкатися і не переносити їх. Такі елементи можуть становити небезпеку і містити небезпечні матеріали", – йдеться у заяві.

Громадян просять повідомляти про будь-які такі знахідки за номером екстреної служби 112 або до найближчого підрозділу поліції.

Нагадаємо, що вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України, і вперше вирішила збивати їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.

Читайте: Туск підтвердив, що Польщу атакувала "величезна кількість російських БпЛА"