Каллас об атаке российских "шахедов" в Польше: Есть признаки, что это не случайность
Высокая представительница ЕС Кая Каллас прокомментировала атаку российских "шахедов" в Польше.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Прошлой ночью в Польше мы стали свидетелями самого серьезного нарушения европейского воздушного пространства Россией с начала войны, и есть признаки, что оно было преднамеренным, а не случайным. Я контактирую с генсеком НАТО Рютте и Радославом Сикорским (глава МИД Польши. - Ред.). ЕС полностью солидарен с Польшей", - отметила она.
Каллас подчеркнула, что российская война обостряется, а не заканчивается.
"Мы должны повысить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы. ЕС играет важную роль, и мы будем поддерживать такие инициативы, как линия обороны Восточного пограничного щита", - подытожила она.
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чєловєчкішахєдікі ?
ну-ну
.
пам'ятникпам'ять!
від кацапських ракет та дронів вони ніц не помічні
Уночі повітряний простір над чотирма аеропортами Польщі був перекритий, зокрема й над Жешувом. Суть дійства більш-менш зрозуміла, створити постійний повітряний тиск навколо аеропорту, запускаючи ті ж «Гербери» без бойових частин «кудись туди» або вздовж кордону.
Чи буде відповідь, окрім «глибокої стурбованості»? Малоймовірно.