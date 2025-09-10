РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
2 251 30

Каллас об атаке российских "шахедов" в Польше: Есть признаки, что это не случайность

В ЕС отреагировали на атаку российских шахидов в Польше

Высокая представительница ЕС Кая Каллас прокомментировала атаку российских "шахедов" в Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Прошлой ночью в Польше мы стали свидетелями самого серьезного нарушения европейского воздушного пространства Россией с начала войны, и есть признаки, что оно было преднамеренным, а не случайным. Я контактирую с генсеком НАТО Рютте и Радославом Сикорским (глава МИД Польши. - Ред.). ЕС полностью солидарен с Польшей", - отметила она.

Каллас подчеркнула, что российская война обостряется, а не заканчивается.

"Мы должны повысить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы. ЕС играет важную роль, и мы будем поддерживать такие инициативы, как линия обороны Восточного пограничного щита", - подытожила она.

Читайте: Все залетевшие в Польшу "шахеды" сбиты: помогла авиация Нидерландов и НАТО, - ОК ВС страны

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Также читайте: Военных ТРО Польши призвали быть готовыми к вызову

Автор: 

Польша (8663) россия (97131) Евросоюз (17546) Каллас Кая (274) Шахед (1446)
Топ комментарии
+12
Ви поки з ознаками розберетеся, то калібри десятком заблукають до Варшави через Будапешт.
10.09.2025 09:55 Ответить
10.09.2025 09:55 Ответить
+11
Смутниє сомнєнія
10.09.2025 09:54 Ответить
10.09.2025 09:54 Ответить
+8
Висловлюємо Велике Занепокоєння
10.09.2025 09:54 Ответить
10.09.2025 09:54 Ответить
Смутниє сомнєнія
10.09.2025 09:54 Ответить
10.09.2025 09:54 Ответить
Трампа запитували шо там в Польщі за кіпіш? - мугикав пісеньку - по ресторанах - по ресторанах - непробиваємий през!
10.09.2025 10:06 Ответить
10.09.2025 10:06 Ответить
аха дроны просто залетели.но нивкоем случае не атаковали.
10.09.2025 10:27 Ответить
10.09.2025 10:27 Ответить
зєльоні чєловєчкі шахєдікі ?

ну-ну

.
10.09.2025 10:30 Ответить
10.09.2025 10:30 Ответить
Висловлюємо Велике Занепокоєння
10.09.2025 09:54 Ответить
10.09.2025 09:54 Ответить
підтримую,а для калас-ви і далі торгуйте з виродками,вирішуйте власні інтереси та робіть вигляд що крім феєрвєрку в будівлі шлюхоради в Україні нічого не трапляється
10.09.2025 09:58 Ответить
10.09.2025 09:58 Ответить
Ви поки з ознаками розберетеся, то калібри десятком заблукають до Варшави через Будапешт.
10.09.2025 09:55 Ответить
10.09.2025 09:55 Ответить
Марш, марш Домбровскій...
10.09.2025 09:56 Ответить
10.09.2025 09:56 Ответить
Це вся реакція,або ще щось буде?
10.09.2025 09:57 Ответить
10.09.2025 09:57 Ответить
нічого,зберуться,потриндять,зроблять селфі,пожруть на халяву......фсьо
10.09.2025 09:59 Ответить
10.09.2025 09:59 Ответить
ну хоч селфі зроблять на пам'ятник пам'ять!
10.09.2025 10:07 Ответить
10.09.2025 10:07 Ответить
Це не може бути випадковістю. Русня мріє втягнути Польщу і все НАТО у війну.
10.09.2025 09:57 Ответить
10.09.2025 09:57 Ответить
ні, русні війна з Нато не потрібна. Вона продовжую розколювати НАТО.
10.09.2025 10:00 Ответить
10.09.2025 10:00 Ответить
це важко зробити??іншим разом прилетить калібр по військовій частині,наприклад,....хоча можу зробити вигляд що не прилітав,.....запустять кілька,і все ти не хотів але в ігрі
10.09.2025 10:02 Ответить
10.09.2025 10:02 Ответить
Ви все переплутали. Поляки ж кажуть, що то Україна всіх у війну втягує, не можна перти проти офіційної версії, в яку щиро вірить польскій народ, коли обирає собі таких от істориків, як зараз.
10.09.2025 10:03 Ответить
10.09.2025 10:03 Ответить
Ну..., з почином, ,,союзнички".... Най вам добре буде!! Як нам......
10.09.2025 09:58 Ответить
10.09.2025 09:58 Ответить
ваши импотентные действия приведут к тому что завтра к вам полетят росийские ракеты
10.09.2025 09:58 Ответить
10.09.2025 09:58 Ответить
зніміть нарешта рожеві окуляри
від кацапських ракет та дронів вони ніц не помічні
10.09.2025 09:58 Ответить
10.09.2025 09:58 Ответить
Зверніться безпосередньо до пані Каллас і не розводьте демагогію.
10.09.2025 10:19 Ответить
10.09.2025 10:19 Ответить
вона знає, що головне "заговорити проблему" щоб виграти час, а завтра-післязавтра вже ніхто не згадає про "досадній інцидент"
10.09.2025 09:59 Ответить
10.09.2025 09:59 Ответить
Та нє, не може бути навмисним. Випадково залетіли. Можна навіть заяв не робити. Продовжуємо купувати нафту та газ у кацапів...
10.09.2025 09:59 Ответить
10.09.2025 09:59 Ответить
Мирні москальські дрони летіли на нове місце базування в калінінград, нікого не чіпали, що за паніка здійнялась ))
10.09.2025 10:04 Ответить
10.09.2025 10:04 Ответить
окупований кацапами Королевець/Кьонігсберг (ще у 1996 сплив термін оренди його кацапами)
10.09.2025 10:09 Ответить
10.09.2025 10:09 Ответить
звичайно, завтра наші "сусіди" яких цікавить лише блокада кордону і викопування скелетів в Волинській області заявлять що то українські антидрони
10.09.2025 10:00 Ответить
10.09.2025 10:00 Ответить
Кацапи дивляться на оце все нікчемне бекання-мекання та ржуть як коні.
10.09.2025 10:00 Ответить
10.09.2025 10:00 Ответить
10.09.2025 10:01 Ответить
10.09.2025 10:01 Ответить
Русня, ймовірно, свідомо запустила декілька «Гербер»/«Шахедів» у напрямку Польщі, а саме курсом у бік Жешува, щоб перевірити реакцію військового керівництва Польщі та НАТО, а також суспільства. Нагадаємо, аеропорт Жешув - головний логістичний хаб для України, який займає найбільшу частку в перерозподілі вантажів військового призначення. Постійне блокування такого стратегічно важливого об'єкта може суттєво вплинути на нашу обороноздатність.

Уночі повітряний простір над чотирма аеропортами Польщі був перекритий, зокрема й над Жешувом. Суть дійства більш-менш зрозуміла, створити постійний повітряний тиск навколо аеропорту, запускаючи ті ж «Гербери» без бойових частин «кудись туди» або вздовж кордону.
Чи буде відповідь, окрім «глибокої стурбованості»? Малоймовірно.
10.09.2025 10:01 Ответить
10.09.2025 10:01 Ответить
Я правильно понимаю, что, если залетели не случайно, то это нападение на члена НАТО? И шо?
10.09.2025 10:15 Ответить
10.09.2025 10:15 Ответить
Новочасні Гамлети: "то випадок чи задум - ось питання".
10.09.2025 10:20 Ответить
10.09.2025 10:20 Ответить
Опять эта проклятая неопределенность )))
10.09.2025 10:40 Ответить
10.09.2025 10:40 Ответить
 
 