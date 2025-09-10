Каллас об атаке российских "шахедов" в Польше: Есть признаки, что это не случайность

Высокая представительница ЕС Кая Каллас прокомментировала атаку российских "шахедов" в Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Прошлой ночью в Польше мы стали свидетелями самого серьезного нарушения европейского воздушного пространства Россией с начала войны, и есть признаки, что оно было преднамеренным, а не случайным. Я контактирую с генсеком НАТО Рютте и Радославом Сикорским (глава МИД Польши. - Ред.). ЕС полностью солидарен с Польшей", - отметила она.

Каллас подчеркнула, что российская война обостряется, а не заканчивается.

"Мы должны повысить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы. ЕС играет важную роль, и мы будем поддерживать такие инициативы, как линия обороны Восточного пограничного щита", - подытожила она.





Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

