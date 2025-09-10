УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13252 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
2 996 34

Каллас про атаку російських "шахедів" у Польщі: Є ознаки, що це невипадковість

У ЄС відреагували на атаку російських шахедів у Польщі

Висока представниця ЄС Кая Каллас прокоментувала атаку російських "шахедів" у Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі в Польщі ми стали свідками найсерйознішого порушення європейського повітряного простору Росією з початку війни, і є ознаки, що воно було навмисним, а не випадковим. Я контактую із генсеком НАТО Рютте та Радославом Сікорським (глава МЗС Польщі. - Ред.). ЄС повністю солідарний з Польщею", - зазначила вона. 

Каллас наголосила, що російська війна загострюється, а не закінчується.

"Ми повинні підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. ЄС відіграє важливу роль, і ми підтримуватимемо такі ініціативи, як лінія оборони Східного прикордонного щита", - підсумувала вона.

У ЄС відреагували на атаку російських шахедів у Польщі
У ЄС відреагували на атаку російських шахедів у Польщі

Читайте: Всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито: допомогла авіація Нідерландів та НАТО, - ОК ЗС країни

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Також читайте: Військових ТРО Польщі закликали бути готовими до виклику

Автор: 

Польща (8814) росія (67621) Євросоюз (14082) Каллас Кая (343) Шахед (1451)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Ви поки з ознаками розберетеся, то калібри десятком заблукають до Варшави через Будапешт.
показати весь коментар
10.09.2025 09:55 Відповісти
+17
Смутниє сомнєнія
показати весь коментар
10.09.2025 09:54 Відповісти
+12
Висловлюємо Велике Занепокоєння
показати весь коментар
10.09.2025 09:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смутниє сомнєнія
показати весь коментар
10.09.2025 09:54 Відповісти
Трампа запитували шо там в Польщі за кіпіш? - мугикав пісеньку - по ресторанах - по ресторанах - непробиваємий през!
показати весь коментар
10.09.2025 10:06 Відповісти
аха дроны просто залетели.но нивкоем случае не атаковали.
показати весь коментар
10.09.2025 10:27 Відповісти
зєльоні чєловєчкі шахєдікі ?

ну-ну

.
показати весь коментар
10.09.2025 10:30 Відповісти
Висловлюємо Велике Занепокоєння
показати весь коментар
10.09.2025 09:54 Відповісти
підтримую,а для калас-ви і далі торгуйте з виродками,вирішуйте власні інтереси та робіть вигляд що крім феєрвєрку в будівлі шлюхоради в Україні нічого не трапляється
показати весь коментар
10.09.2025 09:58 Відповісти
Ви поки з ознаками розберетеся, то калібри десятком заблукають до Варшави через Будапешт.
показати весь коментар
10.09.2025 09:55 Відповісти
Марш, марш Домбровскій...
показати весь коментар
10.09.2025 09:56 Відповісти
Це вся реакція,або ще щось буде?
показати весь коментар
10.09.2025 09:57 Відповісти
нічого,зберуться,потриндять,зроблять селфі,пожруть на халяву......фсьо
показати весь коментар
10.09.2025 09:59 Відповісти
ну хоч селфі зроблять на пам'ятник пам'ять!
показати весь коментар
10.09.2025 10:07 Відповісти
Це не може бути випадковістю. Русня мріє втягнути Польщу і все НАТО у війну.
показати весь коментар
10.09.2025 09:57 Відповісти
ні, русні війна з Нато не потрібна. Вона продовжую розколювати НАТО.
показати весь коментар
10.09.2025 10:00 Відповісти
це важко зробити??іншим разом прилетить калібр по військовій частині,наприклад,....хоча можу зробити вигляд що не прилітав,.....запустять кілька,і все ти не хотів але в ігрі
показати весь коментар
10.09.2025 10:02 Відповісти
Ви все переплутали. Поляки ж кажуть, що то Україна всіх у війну втягує, не можна перти проти офіційної версії, в яку щиро вірить польскій народ, коли обирає собі таких от істориків, як зараз.
показати весь коментар
10.09.2025 10:03 Відповісти
Ну..., з почином, ,,союзнички".... Най вам добре буде!! Як нам......
показати весь коментар
10.09.2025 09:58 Відповісти
ваши импотентные действия приведут к тому что завтра к вам полетят росийские ракеты
показати весь коментар
10.09.2025 09:58 Відповісти
зніміть нарешта рожеві окуляри
від кацапських ракет та дронів вони ніц не помічні
показати весь коментар
10.09.2025 09:58 Відповісти
Зверніться безпосередньо до пані Каллас і не розводьте демагогію.
показати весь коментар
10.09.2025 10:19 Відповісти
вона знає, що головне "заговорити проблему" щоб виграти час, а завтра-післязавтра вже ніхто не згадає про "досадній інцидент"
показати весь коментар
10.09.2025 09:59 Відповісти
Та нє, не може бути навмисним. Випадково залетіли. Можна навіть заяв не робити. Продовжуємо купувати нафту та газ у кацапів...
показати весь коментар
10.09.2025 09:59 Відповісти
Мирні москальські дрони летіли на нове місце базування в калінінград, нікого не чіпали, що за паніка здійнялась ))
показати весь коментар
10.09.2025 10:04 Відповісти
окупований кацапами Королевець/Кьонігсберг (ще у 1996 сплив термін оренди його кацапами)
показати весь коментар
10.09.2025 10:09 Відповісти
Та я знаю, але віз і нині там ...
показати весь коментар
10.09.2025 11:11 Відповісти
звичайно, завтра наші "сусіди" яких цікавить лише блокада кордону і викопування скелетів в Волинській області заявлять що то українські антидрони
показати весь коментар
10.09.2025 10:00 Відповісти
Кацапи дивляться на оце все нікчемне бекання-мекання та ржуть як коні.
показати весь коментар
10.09.2025 10:00 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 10:01 Відповісти
Русня, ймовірно, свідомо запустила декілька «Гербер»/«Шахедів» у напрямку Польщі, а саме курсом у бік Жешува, щоб перевірити реакцію військового керівництва Польщі та НАТО, а також суспільства. Нагадаємо, аеропорт Жешув - головний логістичний хаб для України, який займає найбільшу частку в перерозподілі вантажів військового призначення. Постійне блокування такого стратегічно важливого об'єкта може суттєво вплинути на нашу обороноздатність.

Уночі повітряний простір над чотирма аеропортами Польщі був перекритий, зокрема й над Жешувом. Суть дійства більш-менш зрозуміла, створити постійний повітряний тиск навколо аеропорту, запускаючи ті ж «Гербери» без бойових частин «кудись туди» або вздовж кордону.
Чи буде відповідь, окрім «глибокої стурбованості»? Малоймовірно.
показати весь коментар
10.09.2025 10:01 Відповісти
Я правильно понимаю, что, если залетели не случайно, то это нападение на члена НАТО? И шо?
показати весь коментар
10.09.2025 10:15 Відповісти
І нічого. Славнозвісна 5-а стаття зовсім не зобов"язує когось заради когось вступати у війну. Консультацій та пари тисяч касок і ковдр цілком достатньо для її виконання.
показати весь коментар
10.09.2025 11:30 Відповісти
Новочасні Гамлети: "то випадок чи задум - ось питання".
показати весь коментар
10.09.2025 10:20 Відповісти
Опять эта проклятая неопределенность )))
показати весь коментар
10.09.2025 10:40 Відповісти
"Ми повинні підвищити ціну для Москви"

Тобто, хай бомбить, лише з більшими затратами. Зашибісь.
показати весь коментар
10.09.2025 11:27 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 12:11 Відповісти
 
 