Каллас про атаку російських "шахедів" у Польщі: Є ознаки, що це невипадковість
Висока представниця ЄС Кая Каллас прокоментувала атаку російських "шахедів" у Польщі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Минулої ночі в Польщі ми стали свідками найсерйознішого порушення європейського повітряного простору Росією з початку війни, і є ознаки, що воно було навмисним, а не випадковим. Я контактую із генсеком НАТО Рютте та Радославом Сікорським (глава МЗС Польщі. - Ред.). ЄС повністю солідарний з Польщею", - зазначила вона.
Каллас наголосила, що російська війна загострюється, а не закінчується.
"Ми повинні підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. ЄС відіграє важливу роль, і ми підтримуватимемо такі ініціативи, як лінія оборони Східного прикордонного щита", - підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.
Уночі повітряний простір над чотирма аеропортами Польщі був перекритий, зокрема й над Жешувом. Суть дійства більш-менш зрозуміла, створити постійний повітряний тиск навколо аеропорту, запускаючи ті ж «Гербери» без бойових частин «кудись туди» або вздовж кордону.
Чи буде відповідь, окрім «глибокої стурбованості»? Малоймовірно.
Тобто, хай бомбить, лише з більшими затратами. Зашибісь.