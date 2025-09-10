Каллас про атаку російських "шахедів" у Польщі: Є ознаки, що це невипадковість

Висока представниця ЄС Кая Каллас прокоментувала атаку російських "шахедів" у Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі в Польщі ми стали свідками найсерйознішого порушення європейського повітряного простору Росією з початку війни, і є ознаки, що воно було навмисним, а не випадковим. Я контактую із генсеком НАТО Рютте та Радославом Сікорським (глава МЗС Польщі. - Ред.). ЄС повністю солідарний з Польщею", - зазначила вона.

Каллас наголосила, що російська війна загострюється, а не закінчується.

"Ми повинні підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. ЄС відіграє важливу роль, і ми підтримуватимемо такі ініціативи, як лінія оборони Східного прикордонного щита", - підсумувала вона.





Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

