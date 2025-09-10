РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
3 441 65

Туск после атаки "шахедов" на Польшу: Нет причин для паники

Туск прокомментировал пролет шахидов в Польшу

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед специальным заседанием правительства заявил, что российские дроны, представлявшие непосредственную угрозу, были сбиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

"Это первый случай, когда российские дроны были сбиты над территорией страны НАТО. Все наши союзники относятся к ситуации очень серьезно", - сказал глава польского правительства.

По его словам, закрытие четырех польских аэропортов не было вызвано угрозой атаки, а было вынужденным из-за оперативных потребностей летчиков.

Туск заявил, что сейчас поиски обломков сбитых беспилотников продолжаются.

Читайте также: Польша закрывает границу с Беларусью на фоне учений "Запад-2025", - Туск

"Ситуация серьезная. Никто не может сомневаться, что мы должны готовиться к различным сценариям. Первый экзамен сдан. Планы, подготовленные на такой случай, работают. Нет причин для паники. Жизнь будет продолжаться в обычном режиме. Мы будем информировать граждан обо всех событиях. Нет причин вводить ограничения, которые усложняли бы повседневную жизнь граждан", - пояснил он.

Глава польского правительства добавил, что находится в постоянном контакте с высшим военным командованием и президентом Каролем Навроцким.

Читайте: Каллас об атаке российских "шахедов" в Польше: Есть признаки, что это неслучайность

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Читайте: Рубио предоставили информацию о российских "шахедах", залетевших в Польшу, - CNN

Польша (8663) Туск Дональд (791) Шахед (1446)
Топ комментарии
+13
імпотенти курва пердоле
10.09.2025 10:33 Ответить
10.09.2025 10:33 Ответить
+12
пересічні пшекі очень пахнут рязанскими лаптями,особенно первые комменты)
10.09.2025 10:34 Ответить
10.09.2025 10:34 Ответить
+11
Але спіднє треба простірнуть
10.09.2025 10:33 Ответить
10.09.2025 10:33 Ответить
Реакція пересічних поляків. Якщо коротко, то це все українська провокація:

10.09.2025 10:32 Ответить
10.09.2025 10:32 Ответить
пересічні пшекі очень пахнут рязанскими лаптями,особенно первые комменты)
10.09.2025 10:34 Ответить
10.09.2025 10:34 Ответить
Вони просто дуже сцикливі. І будуть скидувати вже на Україну бо кишка тонка навіть рот відкрити в сторону параші. Хоча розуміють все чудово
10.09.2025 10:47 Ответить
10.09.2025 10:47 Ответить
а то точно пересічні поляки? бо це також можуть бути і кацапські боти під видом пересічних поляків.
10.09.2025 10:35 Ответить
10.09.2025 10:35 Ответить
Ну ось іще:

10.09.2025 10:44 Ответить
10.09.2025 10:44 Ответить
дай посилання
10.09.2025 10:46 Ответить
10.09.2025 10:46 Ответить
Можу дати посилання на фейсбук людини, яка це запостила:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=25151856851069247&id=100000148359180&rdid=EUsisbNYCOis0tPC
10.09.2025 11:05 Ответить
10.09.2025 11:05 Ответить
Ось іще: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=25130713269850272&id=100000148359180&rdid=wCY0AQVQWlT99frv

Цей допис опублікував Олександр Зінченко. Він працював у Інституті національної пам'яті. Також є письменником та журналістом.
10.09.2025 11:08 Ответить
10.09.2025 11:08 Ответить
ну і накуй воно тута?
10.09.2025 10:46 Ответить
10.09.2025 10:46 Ответить
Це такі поляки як я японець.Дуже часто зустрічав в дописах такі слова як укропи і хохли.Дибіли росіяни навіть на цьому паляться бо не знають що поляки такі слова не вживають.
10.09.2025 10:46 Ответить
10.09.2025 10:46 Ответить
***** пересилати сюди коментарі підарських ботів і намагатися подати це як польську суспільну думку?
От *****?
Перепощувати підарських ботів може тільки підарський бот ))
10.09.2025 10:48 Ответить
10.09.2025 10:48 Ответить
10.09.2025 10:32 Ответить
10.09.2025 10:32 Ответить
Загроза минула? - а відповідь?
10.09.2025 10:32 Ответить
10.09.2025 10:32 Ответить
імпотенти курва пердоле
10.09.2025 10:33 Ответить
10.09.2025 10:33 Ответить
вчерашний удар Израиля по столице Катара, поддержанный цивилизованным миром, сотворил опасный прецедент и орки сразу этим воспользовались
10.09.2025 10:38 Ответить
10.09.2025 10:38 Ответить
Израиль и по столице Ирана ранее лупил, так что прецедентов хватает. Это не говоря про любимые темы русских про Ливию и Сербию - раз им можно, то и нам тоже!
10.09.2025 11:13 Ответить
10.09.2025 11:13 Ответить
Але спіднє треба простірнуть
10.09.2025 10:33 Ответить
10.09.2025 10:33 Ответить
10.09.2025 10:36 Ответить
10.09.2025 10:36 Ответить
і шо скаже наш слоняра Трамп? ) а Трамп поляків любить. особливо правих виборців Дуди/Навроцького. це йому не Макрон і не Мерц. До поляків в американців особливе ставлення у хорошому сенсі, приблизно як до британців. Тому Слоняра тут має якось відреагувати, бо тут ху йло, знаючи таке приязне ставлення американців до поляків, спеціально вирішив тими дронами поводити Слонярі по губам. )
10.09.2025 10:41 Ответить
10.09.2025 10:41 Ответить
у рудого нема часу - грає у гольф
10.09.2025 10:43 Ответить
10.09.2025 10:43 Ответить
Побачиму, слоняра 💪💪💪 зараз спить
10.09.2025 10:44 Ответить
10.09.2025 10:44 Ответить
10.09.2025 10:47 Ответить
10.09.2025 10:47 Ответить
Хто це тобі таке сказав? РґПро поляків багато анекдотів як про чукчей в Америці. Але ж більшість ніколи і не бачила поляка.
10.09.2025 11:44 Ответить
10.09.2025 11:44 Ответить
Слоняра скаже, що у цьому винуватий Байден.
10.09.2025 12:28 Ответить
10.09.2025 12:28 Ответить
***** на вас насрав, а ви обтікаєте?
ну, ну...
10.09.2025 10:33 Ответить
10.09.2025 10:33 Ответить
Та ваще все нормально.
Україна далеко, якось вона відіб'ється, а ми будемо шантажувати її, ослаблену й зайняту, вступом у НАТО та ЄС, а у вільний час розсипати українське зерно, бо ми не голодували, то ви, дурні українці, недовмерли тоді чомусь.
А як недовмерли - тепер просіть у нас вибачення на колінах за Волинь і негайно (максимум - сьогодні ввечері) перейменуйте все, що у вас назване іменами Бандери та ОУН-УПА як ми вам скажемо. Отоді ми подумаємо, чи розмовляти з вами взагалі, як з людьми. Може, колись і змилуємось.
10.09.2025 10:39 Ответить
10.09.2025 10:39 Ответить
У 1939 році теж не було причини для паніки. Єще польска не згінела...
10.09.2025 10:33 Ответить
10.09.2025 10:33 Ответить
Ой сцикуни беззубі...
10.09.2025 10:33 Ответить
10.09.2025 10:33 Ответить
При Байден такого не було. А при самому сцикливому президенті США трампі - є.
10.09.2025 10:40 Ответить
10.09.2025 10:40 Ответить
Да-да, беспакотцца неачем. Маринуйте шашлыки.
10.09.2025 10:34 Ответить
10.09.2025 10:34 Ответить
За його словами, закриття чотирьох польських аеропортів не було спричинене загрозою атаки, а було вимушеним через оперативні потреби льотчиків.
10.09.2025 10:34 Ответить
10.09.2025 10:34 Ответить
це все, шо тре знати за ст.5 Статуту НАТО
10.09.2025 10:36 Ответить
10.09.2025 10:36 Ответить
А чого ви очікували? Що оголосять "війну" рф чи що? Авіація НАТО була задіяна, напад відбили...
10.09.2025 10:42 Ответить
10.09.2025 10:42 Ответить
міняємо вихідні дані - польські дрони атакували *********
чого очікувати?
10.09.2025 10:45 Ответить
10.09.2025 10:45 Ответить
Нічого не очікувати. Тому що ніякі польські дрони не будуть атакувати рф.
10.09.2025 10:57 Ответить
10.09.2025 10:57 Ответить
саме тому ніхто ст.5 Статуту НАТО ніколи застосовувати не буде (за нинішніх керманичів країн-членів та самого Альянсу))
10.09.2025 11:00 Ответить
10.09.2025 11:00 Ответить
Так. І якщо не війну, то запустити ракету у відповідь, і розтрощити щось на території підаросії.
10.09.2025 12:38 Ответить
10.09.2025 12:38 Ответить
а в астальном, прекрасная маркиза...
10.09.2025 10:35 Ответить
10.09.2025 10:35 Ответить
Наше зелене теж таке ляпало...
10.09.2025 10:35 Ответить
10.09.2025 10:35 Ответить
- Домовляємося про зустріч з путіним в Антарктиді, стелемо червону доріжку і вимагаємо Зеленського терміново летіти у москву....
10.09.2025 10:35 Ответить
10.09.2025 10:35 Ответить
Немає паніки, а є потужна відповідь.
1. Скасувати допомогу українським біженцям
2. Вимагати від українців рити могили 1943-1944 років.
10.09.2025 10:35 Ответить
10.09.2025 10:35 Ответить
Та які там причини?! Ну залетіли кацапсячі мопеди, подумаєш... ***** хАроший парЄнь, друг тампона. Він йому ще червону доріжку постелить, пожмуть друг другу руки, ***** допоможе тампону до 150 років дожити і всьо пучком...
10.09.2025 10:36 Ответить
10.09.2025 10:36 Ответить
Ха-ха-ха,это же копия - "жрите шашлык, войны не будет".
10.09.2025 10:37 Ответить
10.09.2025 10:37 Ответить
Починається інформаційний відкат. Далі скажуть, що все було під контролем і всі знали, що це мало трапитися. Потім почнуть говорити, що не все так "адназначна" і треба розбиратися чиї то дрони. А через пару днів головною новиною стане якесь нове блокування українських далекобійників із зерном або тєчка про "валинскую рєзню". Це вже було...
10.09.2025 10:37 Ответить
10.09.2025 10:37 Ответить
Знайдені уламки шахедів спробуйтє обміняти у кацапів на уламки сбитого літака Качинського !
10.09.2025 10:38 Ответить
10.09.2025 10:38 Ответить
10.09.2025 10:39 Ответить
10.09.2025 10:39 Ответить
Історія іде по колу і наслідки 2 світової війни ні чого не навчили людство.
10.09.2025 10:38 Ответить
10.09.2025 10:38 Ответить
10.09.2025 10:38 Ответить
10.09.2025 10:38 Ответить
Ню-ню!
10.09.2025 10:39 Ответить
10.09.2025 10:39 Ответить
Чекайте на КАТИНЬ!
10.09.2025 10:40 Ответить
10.09.2025 10:40 Ответить
Навіщо Польща розпочинає війну яка не зможе виграти? Заради миру і щоб не гинули люди хіба не краще щоб Польща покинула НАТО і роділити її на дві частини : кацапську і демілітиризовану?Всім же краще буде і спокійніше
10.09.2025 10:41 Ответить
10.09.2025 10:41 Ответить
Шашлики по польських номер 2 !
10.09.2025 10:42 Ответить
10.09.2025 10:42 Ответить
Та поляки трусливые мыши, они только пункты пропуска с Украиной в состоянии атаковать... пятки ляхи должны целовать украинцам за то что мы их зад прикрываем...
10.09.2025 10:45 Ответить
10.09.2025 10:45 Ответить
На мою думку Польща даремно збила ті шахеди, чи їх збили Нідерландськи льотчики. В будьякому разі це агресія проти російської федерації!!!
10.09.2025 10:46 Ответить
10.09.2025 10:46 Ответить
хіба рудий вже прокинувся? чи то від стьопи вітькова сентенція?
10.09.2025 11:59 Ответить
10.09.2025 11:59 Ответить
Танки кацапів під Варшавою- нема причин для паніки,прапор УПА на концерті-куррррррва,вставай,Польща!!!!!1
10.09.2025 10:46 Ответить
10.09.2025 10:46 Ответить
От зараз прутін потирає руки... "СВО" іде по плану!
10.09.2025 10:48 Ответить
10.09.2025 10:48 Ответить
Може нарешті перестануть собачитися між собою. Ворог об'єднує.
10.09.2025 10:51 Ответить
10.09.2025 10:51 Ответить
Шабаш ідіотів в коментарях, заробляєте рублики гниди!
10.09.2025 10:54 Ответить
10.09.2025 10:54 Ответить
А як би не збиті???
10.09.2025 11:20 Ответить
10.09.2025 11:20 Ответить
"Ситуація серйозна... Немає причин вводити обмеження"

мда, против логики не попрешь
10.09.2025 11:26 Ответить
10.09.2025 11:26 Ответить
без паніки, гойда на шашличчя!
10.09.2025 12:02 Ответить
10.09.2025 12:02 Ответить
І взагалі, це був "випадковий приліт". Гей, Поляки! Чекайте ще ракети та "кінджали". Руцкіє нахабніють по експоненте.
10.09.2025 12:36 Ответить
10.09.2025 12:36 Ответить
Туск після атаки "шахедів" на Польщу: Немає причин для паніки. Я вже своє спіднє виправ і повісив сохнути, що і раджу зробити всім полякам.
10.09.2025 12:38 Ответить
10.09.2025 12:38 Ответить
Туск классно лизнул Пуйлу
Куда еще залетят шахеды
Кто следующий ЛИЗНУТЬ ¿
10.09.2025 12:51 Ответить
10.09.2025 12:51 Ответить
 
 