Туск после атаки "шахедов" на Польшу: Нет причин для паники

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед специальным заседанием правительства заявил, что российские дроны, представлявшие непосредственную угрозу, были сбиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

"Это первый случай, когда российские дроны были сбиты над территорией страны НАТО. Все наши союзники относятся к ситуации очень серьезно", - сказал глава польского правительства.

По его словам, закрытие четырех польских аэропортов не было вызвано угрозой атаки, а было вынужденным из-за оперативных потребностей летчиков.

Туск заявил, что сейчас поиски обломков сбитых беспилотников продолжаются.

"Ситуация серьезная. Никто не может сомневаться, что мы должны готовиться к различным сценариям. Первый экзамен сдан. Планы, подготовленные на такой случай, работают. Нет причин для паники. Жизнь будет продолжаться в обычном режиме. Мы будем информировать граждан обо всех событиях. Нет причин вводить ограничения, которые усложняли бы повседневную жизнь граждан", - пояснил он.

Глава польского правительства добавил, что находится в постоянном контакте с высшим военным командованием и президентом Каролем Навроцким.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

