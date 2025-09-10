Туск після атаки "шахедів" на Польщу: Немає причин для паніки

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед спеціальним засіданням уряду заявив, що російські дрони, що становили безпосередню загрозу, були збиті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"Це перший випадок, коли російські дрони були збиті над територією країни НАТО. Всі наші союзники ставляться до ситуації дуже серйозно", - сказав глава польського уряду.

За його словами, закриття чотирьох польських аеропортів не було спричинене загрозою атаки, а було вимушеним через оперативні потреби льотчиків.

Туск заявив, що наразі пошуки уламків збитих безпілотників тривають.

"Ситуація серйозна. Ніхто не може сумніватися, що ми маємо готуватися до різних сценаріїв. Перший іспит складено. Плани, підготовлені на такий випадок, працюють. Немає причин для паніки. Життя продовжуватиметься у звичайному режимі. Ми будемо інформувати громадян про всі події. Немає причин вводити обмеження, які ускладнювали б повсякденне життя громадян", - пояснив він.

Глава польського уряду додав, що перебуває в постійному контакті з найвищим військовим командуванням і президентом Каролем Навроцьким.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

