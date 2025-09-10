Кошта про атаку "шахедів" на Польщу: Мир у Європі не можна сприймати як належне

УКР
Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав неприйнятним порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх. Ми повністю солідарні з Польщею після неприйнятного порушення Росією її повітряного простору", - наголосив він.

Читайте також: Після нальоту дронів поляків просять не торкатись невідомих об’єктів і повідомляти про них

Кошта зазначив, що агресія РФ проти України та "безрозсудні вторгнення у повітряний простір держав-членів ЄС становлять пряму загрозу безпеці всіх європейців та критично важливій інфраструктурі на всьому нашому континенті".

"Польща має рацію, вживаючи необхідних заходів для захисту свого суверенітету", - додав він.

Також Кошта заявив, що Європа збільшує інвестиції у свою оборону, оскільки мир і безпеку в Європі не можна сприймати як належне.

У Європі відреагували на атаку шахедів у Польщі

Читайте: Туск після атаки "шахедів" на Польщу: Немає причин для паніки

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Читайте: Каллас про атаку російських "шахедів" у Польщі: Є ознаки, що це невипадковість

Європа (1998) Польща (8814) росія (67621) Євросоюз (14082) Кошта Антоніу (79)
можете визначати на наступний рік річницю припинення існування НАТО як оборонної організації, слимаки
показати весь коментар
10.09.2025 10:48 Відповісти
І не мрій.
показати весь коментар
10.09.2025 11:03 Відповісти
я не мрію. я розчарований
показати весь коментар
10.09.2025 11:49 Відповісти
Всі розчаровані, але це мае бути стимулом виправити помилки минулого.
показати весь коментар
10.09.2025 12:12 Відповісти
 
 