НАТО не считает пролет российских дронов над Польшей нападением на Альянс, - Reuters

НАТО не рассматривает пролет российских беспилотников в воздушном пространстве Польши как нападение России на Альянс.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в организации, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, это был первый случай, когда самолеты НАТО вступили во взаимодействие с потенциальными угрозами в небе над территорией союзников.

По предварительным данным, в воздушном пространстве Польши находилось от шести до десяти дронов. Их зафиксировали системы ПВО НАТО Patriot, однако они не открывали огонь.

В операции были задействованы польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты разведки AWACS и самолеты-заправщики, которые использует НАТО совместно.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

