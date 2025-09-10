НАТО не считает пролет российских дронов над Польшей нападением на Альянс, - Reuters
НАТО не рассматривает пролет российских беспилотников в воздушном пространстве Польши как нападение России на Альянс.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в организации, передает Цензор.НЕТ.
Вместе с тем, это был первый случай, когда самолеты НАТО вступили во взаимодействие с потенциальными угрозами в небе над территорией союзников.
По предварительным данным, в воздушном пространстве Польши находилось от шести до десяти дронов. Их зафиксировали системы ПВО НАТО Patriot, однако они не открывали огонь.
В операции были задействованы польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты разведки AWACS и самолеты-заправщики, которые использует НАТО совместно.
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.
Що було далі, і де тепер той Обама, всі можуть пригадати.
ната - обосцаная кантора во главе с трампоном
Вересень... россія...
Історія крутить свої кола...
Щось передать, цим ку##ам?
НАТО імпотенти!
Кремль скоро матиме з'єднання з калінінградом по наземному коридору, відріже країни Балтії від Польщі.
Навіщо вона нам, якщо себе не може захистить?
Пу для сі-пиня загоняючий пес отару безпорадних країн в стайню Китаю.
Не дарма перед нападом росії на Польщу, а це саме напад безсумнівно, саме вчора си-пинь озвучив слабо прихований ультиматум про те, що «Европа забов'язана співпрацювати з Китаєм заради миру в Європі і всьому світі!»
Що буде якщо його в Європі не почули він показав на прикладі Польщі сьогодні.
Тож заява НАТО, як завжди недолуга, ганебна і принизливо беззуба, ще більш посилить сі-пиня спробувати їх більш масованою атакою на Європу, руками божевільного маніяка пу.
США і Великобританію вже ніхто не вважає силою яка реально може протистояти суху. Вони для цього зробили навіть неможливе самоприниження як і Європа.
Мені шкода Країни Балтії і Фінляндію, достойні люди у всіх вимірах, але ....є одне але безхребетне НАТО
Потрібно робити висновки.
Порятунок потопаючого - справа рук самого потопаючого.
Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».
Авіація НАТО приймала участь у збитті Шахедів. Нідерланди допомагали. Все.
перелякузанепокоєння ще міцніше замкнула рота. Далі ще буде...