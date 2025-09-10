РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13156 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
8 102 134

НАТО не считает пролет российских дронов над Польшей нападением на Альянс, - Reuters

польща

НАТО не рассматривает пролет российских беспилотников в воздушном пространстве Польши как нападение России на Альянс.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в организации, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, это был первый случай, когда самолеты НАТО вступили во взаимодействие с потенциальными угрозами в небе над территорией союзников.

По предварительным данным, в воздушном пространстве Польши находилось от шести до десяти дронов. Их зафиксировали системы ПВО НАТО Patriot, однако они не открывали огонь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Безопасность родины - наш высший приоритет, - Навроцкий о залете "шахедов" в Польшу

В операции были задействованы польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты разведки AWACS и самолеты-заправщики, которые использует НАТО совместно.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о залете "шахедов" в Польшу: Факты говорят о не случайности. Предлагаем партнерам создать совместную систему противовоздушной защиты

Автор: 

беспилотник (4223) НАТО (10287) Польша (8663)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
Схоже у НАТи намокли трусики
показать весь комментарий
10.09.2025 10:48 Ответить
+39
Я б на місці балтійських країн вже населенню зброю роздавав, НАТО це таке собі потужне ніх*уя
показать весь комментарий
10.09.2025 10:49 Ответить
+34
пояснення аля:
показать весь комментарий
10.09.2025 10:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Один раз - не пі...рас" - офіційна позиція НАТО...
показать весь комментарий
10.09.2025 11:10 Ответить
Леви!
показать весь комментарий
10.09.2025 11:10 Ответить
Проліт через Польщу не є нападом на НАТО?Ащо це,коли зброя вбивства перетнула кордони ЄС і НАТО?Провокація?Тоді чекайте,далі буде.Виходе так що па-раша використовує територію країни НАТО для заходу БПЛА в повітряний простір України,а ви спостерігаєте як вона пролетіла і вдарила по території України?
показать весь комментарий
10.09.2025 11:10 Ответить
Ми вже це проходили. Пам'ятаю, як у 2014-му Обамка, "суворо бровки напусив", казав: "Ось побачим в Україні хоч один російський танк, і яяяк вдаримо!" Назавтра по Донбасу дефіліровали аж три танки. І що сказав нобелевський миротворець? "Ой, вони той... заблукали!"
Що було далі, і де тепер той Обама, всі можуть пригадати.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:36 Ответить
Красавці, винить в усьому Бандеру, бо полякам це має сподобатися!
показать весь комментарий
10.09.2025 11:14 Ответить
*************, пора кинжалы в ход пускать. Но, дуаю,шо и кинжалы не помогут.
ната - обосцаная кантора во главе с трампоном
показать весь комментарий
10.09.2025 11:16 Ответить
Ну і навіщо вона нам потрібна?
показать весь комментарий
10.09.2025 11:23 Ответить
тут все просто тепер кожна країна Європи буде залишити собі більше ППО а Україні зменшится передача для нас це погано
показать весь комментарий
10.09.2025 11:17 Ответить
Самий час польському Кабінету збиратися у вигнання до Великої Британії...
Вересень... россія...
Історія крутить свої кола...
показать весь комментарий
10.09.2025 11:18 Ответить
Серед магістрів військовозобов'язаних все стабільно:"які дрони, давайте виберемо найдешевшу вечєчку до Турції -розмовляють медсестри.Керівничка відділу - вірменсько-польска помєсь зі Львова (вибачте за мій гнів): - "то є провокація українців, вони нас ненавидять, то і зробили, треба в кінці кінців віддати ту Україну Росії і буде спокій, а ми поляки воювати не хочемо, не втягните"

Щось передать, цим ку##ам?
показать весь комментарий
10.09.2025 11:18 Ответить
Можна сміло пукіну брати під контроль сувальський коридор і пару воєводств Польщі!
НАТО імпотенти!
Кремль скоро матиме з'єднання з калінінградом по наземному коридору, відріже країни Балтії від Польщі.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:19 Ответить
Якщо полізуть на Балтику НАТО розгромить кацапську "армію" бомжів за пару тижнів.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:36 Ответить
Я давно писав тут, що ната така ж патужна як і друга армія світу
Навіщо вона нам, якщо себе не може захистить?
показать весь комментарий
10.09.2025 11:21 Ответить
нато це здоровий грубий мужик який всіх лякає своїм виглядом і викриками а на ділі пустота
показать весь комментарий
10.09.2025 11:37 Ответить
НАТО всралося, рф таки їх протестувала і може робити гібридні атаки проти східних частин блоку що ми і побачимо незабаром!
показать весь комментарий
10.09.2025 11:23 Ответить
В 1938-39гг одному придурку тоже всё разрешали и прощали, в надежде что он успокоится. Результат всем известен
показать весь комментарий
10.09.2025 11:26 Ответить
Не дарма пу літав до сі, де отримав від сі-пиня не просто дозвіл, а рекомендацію перевірити, чи на справді є НАТО, готуючись до перерозполілу світу між Китаєм і Китаєм. Я не обмовилась. Бо США очолюванна Трампом вже можна не брати до уваги.
Пу для сі-пиня загоняючий пес отару безпорадних країн в стайню Китаю.
Не дарма перед нападом росії на Польщу, а це саме напад безсумнівно, саме вчора си-пинь озвучив слабо прихований ультиматум про те, що «Европа забов'язана співпрацювати з Китаєм заради миру в Європі і всьому світі!»
Що буде якщо його в Європі не почули він показав на прикладі Польщі сьогодні.
Тож заява НАТО, як завжди недолуга, ганебна і принизливо беззуба, ще більш посилить сі-пиня спробувати їх більш масованою атакою на Європу, руками божевільного маніяка пу.
США і Великобританію вже ніхто не вважає силою яка реально може протистояти суху. Вони для цього зробили навіть неможливе самоприниження як і Європа.
Мені шкода Країни Балтії і Фінляндію, достойні люди у всіх вимірах, але ....є одне але безхребетне НАТО
показать весь комментарий
10.09.2025 11:26 Ответить
5 стаття НАТО накрилась мідним тазом.
Потрібно робити висновки.
Порятунок потопаючого - справа рук самого потопаючого.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:29 Ответить
Як і з Будапешьским меморандумом, перед тим, як щось стверджувати, не погано було б почитати ту 5 статтю.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:37 Ответить
«Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».

Авіація НАТО приймала участь у збитті Шахедів. Нідерланди допомагали. Все.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:41 Ответить
Их главная задача не вступать в конфликт. Это миссия Украины. Так было задумано с самого начала.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:29 Ответить
Так никто в этом и не сомневался...Помогите кацапам наладить GPS навигацию,чтобы к Вам не залетали,а с точностью убивали украинцев....Мир окончательно ****..нулся...наглухо причем...Только третья мировая вправит мозги обратно всем на место...снова,на какое то время.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:33 Ответить
Спокійно поляки!! Головне не збивати рашистські дрони, літаки що літають над вашою територією. А потім не чіпати рашистські танки та русню що повзають вашою територією. Сидіть тихо, не ворушіться може русня на вас і не обідиться.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:35 Ответить
Позбивали.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:52 Ответить
Якщо НАТО таке хрінове чому кожен українець мріє вступити туди? Або хрестик зніміть або труси надіньте.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:46 Ответить
ви що кожного питали
показать весь комментарий
10.09.2025 12:25 Ответить
И в это стремится Украина, что бы защищать это?
показать весь комментарий
10.09.2025 11:46 Ответить
Украина уже защищает. Вступать необязательно.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:51 Ответить
"Асвабадітєль" Європи путлєр презирливо харкнув в обличчя НАТО, яка, отримавши інструкції Держдепу, мовчки втерла своє обхаркане обличчя та у стані глибокого переляку занепокоєння ще міцніше замкнула рота. Далі ще буде...
показать весь комментарий
10.09.2025 11:49 Ответить
Вже на НАТО нема ніякої надії, якщо вони навіть себе не можуть захистити. Імпотенти і соплежуї.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:50 Ответить
Кацапи просто повітряних зміїв запускали,не нагнітайте ситуацію,радіо,консерви і курви без пшерви.А в маю бенджє свєнто,алє юш без вас ляхи .
показать весь комментарий
10.09.2025 12:00 Ответить
"стрьомна НАТА" вступила у рівний бій з "ніяким ОНО" у змаганні - "хто ж-таки з них наркоман, а хто - проститутка"...
показать весь комментарий
10.09.2025 12:05 Ответить
Звісно ж це не напад,це була екскурсія,а якщо б шахеди влучили по будинках у Варшаві,то це було б чисто випадково.Просто путлер показав що таке НАТО та хто такі поляки.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:30 Ответить
Якщо з вашої дупи вчасно вийняли *** - ви не вважаєтесь виєбаними.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 