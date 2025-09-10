Зеленский о залете "шахедов" в Польшу: Факты говорят о не случайности. Предлагаем партнерам создать совместную систему противовоздушной защиты

Сейчас поступает все больше информации о вторжении российских ударных дронов на территорию Польши. По состоянию на сейчас известно о 8 дронах.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, все больше фактов говорят о неслучайности такого движения, такого направления удара.

"Уже были ранее инциденты с отдельными российскими дронами, которые пересекали границу и преодолевали небольшое расстояние на территории соседей. Но сейчас фиксируем значительно больший масштаб и целенаправленность.

Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по этому российскому удару. Украина готова помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов. Очевидно, что российская агрессия является угрозой для каждой независимой нации в нашем регионе. И соответственно, только совместные и скоординированные действия могут гарантировать надежную безопасность", - отмечает глава государства.

"Важным является прецедент применения боевой авиации нескольких европейских стран одновременно для сбивания российских средств поражения и защиты жизней людей. Украина давно предлагает партнерам создать совместную систему противовоздушной защиты и обеспечивать гарантированное сбивание "шахедов", других дронов и ракет благодаря объединенной силе нашей боевой авиации и ПВО. Вместе европейцы всегда сильнее. Россия должна почувствовать, что ответом на этот экскалационный шаг и тем более на попытку унижения одной из ключевых европейских стран будет четкий и сильный ответ всех партнеров", - резюмирует он.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.