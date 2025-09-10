Зеленський про заліт "шахедів" у Польщу: Факти говорять про невипадковість. Пропонуємо партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту

Наразі надходить усе більше інформації про вторгнення російських ударних дронів на територію Польщі. Станом на зараз відомо про 8 дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, усе більше фактів говорять про невипадковість такого руху, такого напрямку удару.

"Вже були раніше інциденти з окремими російськими дронами, які перетинали кордон і долали невелику відстань на території сусідів. Але зараз фіксуємо значно більший масштаб та цілеспрямованість.

Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку", - наголошує глава держави.

"Важливим є прецедент застосування бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття російських засобів ураження та захисту життів людей. Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття "шахедів", інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі нашої бойової авіації та ППО. Разом європейці завжди сильніші. Росія повинна відчути, що відповіддю на цей ескалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів", - резюмує він.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.