УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Зеленський про заліт "шахедів" у Польщу: Факти говорять про невипадковість. Пропонуємо партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту

зеленський

Наразі надходить усе більше інформації про вторгнення російських ударних дронів на територію Польщі. Станом на зараз відомо про 8 дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, усе більше фактів говорять про невипадковість такого руху, такого напрямку удару.

"Вже були раніше інциденти з окремими російськими дронами, які перетинали кордон і долали невелику відстань на території сусідів. Але зараз фіксуємо значно більший масштаб та цілеспрямованість.

Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку", - наголошує глава держави.

Туск після атаки "шахедів" на Польщу: Немає причин для паніки

"Важливим є прецедент застосування бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття російських засобів ураження та захисту життів людей. Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття "шахедів", інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі нашої бойової авіації та ППО. Разом європейці завжди сильніші. Росія повинна відчути, що відповіддю на цей ескалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів", - резюмує він.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

Зеленський Володимир (25427) Польща (8814) Шахед (1451)
Топ коментарі
+3
Росіяни, не відволікайте поляків своїми дронами, бо СМІЛИВІ ПОЛЯКИ на чолі з їх президентом Навроцьким усе ще б'ються з Бандерою!
10.09.2025 10:45 Відповісти
+2
З партнерів ппо,гроші,люди а з зе потужність.
10.09.2025 10:36 Відповісти
+2
Оця пустопорожня сутність щось про факти говорить???? Пямять погана? Злидень ! Як то у нього є чим аналізувати факти. Мікроцефал.
10.09.2025 10:37 Відповісти
Не підуть - хочуть миру - тоді - може
10.09.2025 10:37 Відповісти
Мільярд дерев - посадив, сотні мільйонів дронів - зробив, мільйон тисяч балістичних та крилатих ракет - запустив, тепер і ПРО можна зайнятися...
Геополітікокомандувач Європи....
10.09.2025 10:39 Відповісти
марно, для них це ескалація. Це для них червона лінія, ніякої спільної ппо не буде. Є звичайно ймовірність, якщо Краснов дасть добро.. але хтось у це повірить.. А без США всі ці нато-члени - повний наляканий нуль
10.09.2025 10:39 Відповісти
без своїх розробок ППО та своєї зброї нікуя доброго не буде. та кловун не розуміє таких простих речей.
10.09.2025 10:43 Відповісти
А ≈ 800 км по Україні перед польським кордоном - це що, погана система ППО? Так що вони собі вже все створили.
10.09.2025 10:44 Відповісти
Зе, треба подзвонити Навроцькому і пояснити - Україну нищать , якщо Україна не встоїть , то будуть нищити Польщу . Тому хай розганяє проплачених фермерів з кордону і разом з Україною робить снаряди . І ще пообіцяти віддати Польщі Кенинсберг ( хоча Україні порт на Балтиці теж підійде. Нагадую , що західні українські землі Сталин віддав Польщі замість прихваченого Кенинсберг а )
10.09.2025 10:44 Відповісти
😂👍
10.09.2025 11:30 Відповісти
Не из того теста поляки чтобы кацапам по рогам дать им больше нравится в могилах ковыряться...
10.09.2025 10:47 Відповісти
Що ти зеля скажеш про факти збагаченя твоїх друзів з кварталу на крові Українців,спільного бізнесу в них з сросіяками та проросійськими зрадниками жопоблока?
10.09.2025 10:49 Відповісти
Партнерський спільний протиповітряний захист - це партнерам почати збивати повітряні цілі, що рухаються у бік їх кордону на відстані 100/500 км
10.09.2025 10:51 Відповісти
гадаю, поляки сподівались, що дрони полетять далі... та їм не буде мороки...
10.09.2025 10:58 Відповісти
Краще, запропонуй їм, свою "фламінгу"...
10.09.2025 11:05 Відповісти
Не систему, а Европейский Пентагон надо было начать создавать ещё с 2014 года.
10.09.2025 11:11 Відповісти
ще в 19р... я казала ,шо Захід зробив помилку притягнувши до влади ,цього🤡 малороса, він не тільки мав здати ,а вже здав пів України , і притаскає в хату ЄС війну ...міняйте цього поца ,як тільки буде це можливо ,це ворог ,бо є агентом кремля !!!...
10.09.2025 11:28 Відповісти
 
 