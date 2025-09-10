УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
НАТО не вважає проліт російських дронів над Польщею нападом на Альянс, - Reuters

НАТО не розглядає проліт російських безпілотників у повітряному просторі Польщі як напад Росії на Альянс.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело в організації, передає Цензор.НЕТ.

Разом з тим, це був перший випадок, коли літаки НАТО вступили у взаємодію з потенційними загрозами в небі над територією союзників.

За попередніми даними, у повітряному просторі Польщі перебувало від шести до десяти дронів. Їх зафіксували системи ППО НАТО Patriot, однак вони не відкривали вогонь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпека батьківщини - наш найвищий пріоритет, - Навроцький про заліт "шахедів" у Польщу

В операції були задіяні польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки розвідки AWACS та літаки-заправники, які використовує НАТО спільно.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заліт "шахедів" у Польщу: Факти говорять про невипадковість. Пропонуємо партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту

Топ коментарі
+39
Схоже у НАТи намокли трусики
10.09.2025 10:48 Відповісти
10.09.2025 10:48 Відповісти
+39
Я б на місці балтійських країн вже населенню зброю роздавав, НАТО це таке собі потужне ніх*уя
10.09.2025 10:49 Відповісти
10.09.2025 10:49 Відповісти
+34
пояснення аля:
10.09.2025 10:48 Відповісти
10.09.2025 10:48 Відповісти
"Один раз - не пі...рас" - офіційна позиція НАТО...
10.09.2025 11:10 Відповісти
10.09.2025 11:10 Відповісти
Леви!
10.09.2025 11:10 Відповісти
10.09.2025 11:10 Відповісти
Проліт через Польщу не є нападом на НАТО?Ащо це,коли зброя вбивства перетнула кордони ЄС і НАТО?Провокація?Тоді чекайте,далі буде.Виходе так що па-раша використовує територію країни НАТО для заходу БПЛА в повітряний простір України,а ви спостерігаєте як вона пролетіла і вдарила по території України?
10.09.2025 11:10 Відповісти
10.09.2025 11:10 Відповісти
Ми вже це проходили. Пам'ятаю, як у 2014-му Обамка, "суворо бровки напусив", казав: "Ось побачим в Україні хоч один російський танк, і яяяк вдаримо!" Назавтра по Донбасу дефіліровали аж три танки. І що сказав нобелевський миротворець? "Ой, вони той... заблукали!"
Що було далі, і де тепер той Обама, всі можуть пригадати.
10.09.2025 11:36 Відповісти
10.09.2025 11:36 Відповісти
Красавці, винить в усьому Бандеру, бо полякам це має сподобатися!
10.09.2025 11:14 Відповісти
10.09.2025 11:14 Відповісти
*************, пора кинжалы в ход пускать. Но, дуаю,шо и кинжалы не помогут.
ната - обосцаная кантора во главе с трампоном
10.09.2025 11:16 Відповісти
10.09.2025 11:16 Відповісти
Ну і навіщо вона нам потрібна?
10.09.2025 11:23 Відповісти
10.09.2025 11:23 Відповісти
тут все просто тепер кожна країна Європи буде залишити собі більше ППО а Україні зменшится передача для нас це погано
10.09.2025 11:17 Відповісти
10.09.2025 11:17 Відповісти
Самий час польському Кабінету збиратися у вигнання до Великої Британії...
Вересень... россія...
Історія крутить свої кола...
10.09.2025 11:18 Відповісти
10.09.2025 11:18 Відповісти
Серед магістрів військовозобов'язаних все стабільно:"які дрони, давайте виберемо найдешевшу вечєчку до Турції -розмовляють медсестри.Керівничка відділу - вірменсько-польска помєсь зі Львова (вибачте за мій гнів): - "то є провокація українців, вони нас ненавидять, то і зробили, треба в кінці кінців віддати ту Україну Росії і буде спокій, а ми поляки воювати не хочемо, не втягните"

Щось передать, цим ку##ам?
10.09.2025 11:18 Відповісти
10.09.2025 11:18 Відповісти
Можна сміло пукіну брати під контроль сувальський коридор і пару воєводств Польщі!
НАТО імпотенти!
Кремль скоро матиме з'єднання з калінінградом по наземному коридору, відріже країни Балтії від Польщі.
10.09.2025 11:19 Відповісти
10.09.2025 11:19 Відповісти
Якщо полізуть на Балтику НАТО розгромить кацапську "армію" бомжів за пару тижнів.
показати весь коментар
10.09.2025 11:36 Відповісти
Я давно писав тут, що ната така ж патужна як і друга армія світу
Навіщо вона нам, якщо себе не може захистить?
10.09.2025 11:21 Відповісти
10.09.2025 11:21 Відповісти
нато це здоровий грубий мужик який всіх лякає своїм виглядом і викриками а на ділі пустота
показати весь коментар
10.09.2025 11:37 Відповісти
НАТО всралося, рф таки їх протестувала і може робити гібридні атаки проти східних частин блоку що ми і побачимо незабаром!
показати весь коментар
10.09.2025 11:23 Відповісти
В 1938-39гг одному придурку тоже всё разрешали и прощали, в надежде что он успокоится. Результат всем известен
показати весь коментар
10.09.2025 11:26 Відповісти
Не дарма пу літав до сі, де отримав від сі-пиня не просто дозвіл, а рекомендацію перевірити, чи на справді є НАТО, готуючись до перерозполілу світу між Китаєм і Китаєм. Я не обмовилась. Бо США очолюванна Трампом вже можна не брати до уваги.
Пу для сі-пиня загоняючий пес отару безпорадних країн в стайню Китаю.
Не дарма перед нападом росії на Польщу, а це саме напад безсумнівно, саме вчора си-пинь озвучив слабо прихований ультиматум про те, що «Европа забов'язана співпрацювати з Китаєм заради миру в Європі і всьому світі!»
Що буде якщо його в Європі не почули він показав на прикладі Польщі сьогодні.
Тож заява НАТО, як завжди недолуга, ганебна і принизливо беззуба, ще більш посилить сі-пиня спробувати їх більш масованою атакою на Європу, руками божевільного маніяка пу.
США і Великобританію вже ніхто не вважає силою яка реально може протистояти суху. Вони для цього зробили навіть неможливе самоприниження як і Європа.
Мені шкода Країни Балтії і Фінляндію, достойні люди у всіх вимірах, але ....є одне але безхребетне НАТО
10.09.2025 11:26 Відповісти
10.09.2025 11:26 Відповісти
5 стаття НАТО накрилась мідним тазом.
Потрібно робити висновки.
Порятунок потопаючого - справа рук самого потопаючого.
показати весь коментар
10.09.2025 11:29 Відповісти
Як і з Будапешьским меморандумом, перед тим, як щось стверджувати, не погано було б почитати ту 5 статтю.
показати весь коментар
10.09.2025 11:37 Відповісти
«Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».

Авіація НАТО приймала участь у збитті Шахедів. Нідерланди допомагали. Все.
10.09.2025 11:41 Відповісти
10.09.2025 11:41 Відповісти
Их главная задача не вступать в конфликт. Это миссия Украины. Так было задумано с самого начала.
показати весь коментар
10.09.2025 11:29 Відповісти
Так никто в этом и не сомневался...Помогите кацапам наладить GPS навигацию,чтобы к Вам не залетали,а с точностью убивали украинцев....Мир окончательно ****..нулся...наглухо причем...Только третья мировая вправит мозги обратно всем на место...снова,на какое то время.
показати весь коментар
10.09.2025 11:33 Відповісти
Спокійно поляки!! Головне не збивати рашистські дрони, літаки що літають над вашою територією. А потім не чіпати рашистські танки та русню що повзають вашою територією. Сидіть тихо, не ворушіться може русня на вас і не обідиться.
показати весь коментар
10.09.2025 11:35 Відповісти
Позбивали.
показати весь коментар
10.09.2025 11:52 Відповісти
Якщо НАТО таке хрінове чому кожен українець мріє вступити туди? Або хрестик зніміть або труси надіньте.
показати весь коментар
10.09.2025 11:46 Відповісти
ви що кожного питали
показати весь коментар
10.09.2025 12:25 Відповісти
И в это стремится Украина, что бы защищать это?
показати весь коментар
10.09.2025 11:46 Відповісти
Украина уже защищает. Вступать необязательно.
показати весь коментар
10.09.2025 11:51 Відповісти
"Асвабадітєль" Європи путлєр презирливо харкнув в обличчя НАТО, яка, отримавши інструкції Держдепу, мовчки втерла своє обхаркане обличчя та у стані глибокого переляку занепокоєння ще міцніше замкнула рота. Далі ще буде...
показати весь коментар
10.09.2025 11:49 Відповісти
Вже на НАТО нема ніякої надії, якщо вони навіть себе не можуть захистити. Імпотенти і соплежуї.
показати весь коментар
10.09.2025 11:50 Відповісти
Кацапи просто повітряних зміїв запускали,не нагнітайте ситуацію,радіо,консерви і курви без пшерви.А в маю бенджє свєнто,алє юш без вас ляхи .
показати весь коментар
10.09.2025 12:00 Відповісти
"стрьомна НАТА" вступила у рівний бій з "ніяким ОНО" у змаганні - "хто ж-таки з них наркоман, а хто - проститутка"...
показати весь коментар
10.09.2025 12:05 Відповісти
Звісно ж це не напад,це була екскурсія,а якщо б шахеди влучили по будинках у Варшаві,то це було б чисто випадково.Просто путлер показав що таке НАТО та хто такі поляки.
показати весь коментар
10.09.2025 12:30 Відповісти
Якщо з вашої дупи вчасно вийняли *** - ви не вважаєтесь виєбаними.
показати весь коментар
10.09.2025 12:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 