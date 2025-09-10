НАТО не вважає проліт російських дронів над Польщею нападом на Альянс, - Reuters

НАТО не розглядає проліт російських безпілотників у повітряному просторі Польщі як напад Росії на Альянс.

Разом з тим, це був перший випадок, коли літаки НАТО вступили у взаємодію з потенційними загрозами в небі над територією союзників.

За попередніми даними, у повітряному просторі Польщі перебувало від шести до десяти дронів. Їх зафіксували системи ППО НАТО Patriot, однак вони не відкривали вогонь.

В операції були задіяні польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки розвідки AWACS та літаки-заправники, які використовує НАТО спільно.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

