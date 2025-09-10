НАТО не вважає проліт російських дронів над Польщею нападом на Альянс, - Reuters
НАТО не розглядає проліт російських безпілотників у повітряному просторі Польщі як напад Росії на Альянс.
Про це пише Reuters із посиланням на джерело в організації, передає Цензор.НЕТ.
Разом з тим, це був перший випадок, коли літаки НАТО вступили у взаємодію з потенційними загрозами в небі над територією союзників.
За попередніми даними, у повітряному просторі Польщі перебувало від шести до десяти дронів. Їх зафіксували системи ППО НАТО Patriot, однак вони не відкривали вогонь.
В операції були задіяні польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки розвідки AWACS та літаки-заправники, які використовує НАТО спільно.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що було далі, і де тепер той Обама, всі можуть пригадати.
ната - обосцаная кантора во главе с трампоном
Вересень... россія...
Історія крутить свої кола...
Щось передать, цим ку##ам?
НАТО імпотенти!
Кремль скоро матиме з'єднання з калінінградом по наземному коридору, відріже країни Балтії від Польщі.
Навіщо вона нам, якщо себе не може захистить?
Пу для сі-пиня загоняючий пес отару безпорадних країн в стайню Китаю.
Не дарма перед нападом росії на Польщу, а це саме напад безсумнівно, саме вчора си-пинь озвучив слабо прихований ультиматум про те, що «Европа забов'язана співпрацювати з Китаєм заради миру в Європі і всьому світі!»
Що буде якщо його в Європі не почули він показав на прикладі Польщі сьогодні.
Тож заява НАТО, як завжди недолуга, ганебна і принизливо беззуба, ще більш посилить сі-пиня спробувати їх більш масованою атакою на Європу, руками божевільного маніяка пу.
США і Великобританію вже ніхто не вважає силою яка реально може протистояти суху. Вони для цього зробили навіть неможливе самоприниження як і Європа.
Мені шкода Країни Балтії і Фінляндію, достойні люди у всіх вимірах, але ....є одне але безхребетне НАТО
Потрібно робити висновки.
Порятунок потопаючого - справа рук самого потопаючого.
Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».
Авіація НАТО приймала участь у збитті Шахедів. Нідерланди допомагали. Все.
перелякузанепокоєння ще міцніше замкнула рота. Далі ще буде...