Безпека батьківщини - наш найвищий пріоритет, - Навроцький про заліт "шахедів" у Польщу

Президент Польщі Кароль Навроцький готує спеціальний брифінг через заліт російських "шахедів" на територію Польщі.

"З моменту порушення польського повітряного простору я постійно контактую з віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони та ключовими командирами Збройних сил Польщі. Я брав участь у брифінгу в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі", - зауважив він.

Навроцький також зауважив, що незабаром проведе брифінг у Бюро національної безпеки (BBN), у якому візьме участь прем'єр-міністр Дональд Туск.

"Безпека нашої батьківщини є нашим найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.