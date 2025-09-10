УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Безпека батьківщини - наш найвищий пріоритет, - Навроцький про заліт "шахедів" у Польщу

новий президент Польщі Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький готує спеціальний брифінг через заліт російських "шахедів" на територію Польщі.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"З моменту порушення польського повітряного простору я постійно контактую з віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони та ключовими командирами Збройних сил Польщі. Я брав участь у брифінгу в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі", - зауважив він.

Навроцький також зауважив, що незабаром проведе брифінг у Бюро національної безпеки (BBN), у якому візьме участь прем'єр-міністр Дональд Туск.

Також читайте: Каллас про атаку російських "шахедів" у Польщі: Є ознаки, що це невипадковість

"Безпека нашої батьківщини є нашим найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

Польща (8814) Навроцький Кароль (53) Шахед (1451)
Топ коментарі
+14
Поділіться, будь ласка, досвідом: брифінги дуже сильно допомагають збивати повітряні загрози?
10.09.2025 10:39 Відповісти
+11
Ударім брифінгом по кацапських мАпєдах, мля!
10.09.2025 10:39 Відповісти
+9
А розкопки???
10.09.2025 10:39 Відповісти
Поділіться, будь ласка, досвідом: брифінги дуже сильно допомагають збивати повітряні загрози?
10.09.2025 10:39 Відповісти
це як молитва з богомпомазаником,навіть енурез на цей час виключається від градуса потужної ейфорії
10.09.2025 10:41 Відповісти
Ударім брифінгом по кацапських мАпєдах, мля!
10.09.2025 10:39 Відповісти
А розкопки???
10.09.2025 10:39 Відповісти
Вимагатимуть розкопки під Жовтими Водами де Хмельницький у 1648 році "замопедив" поляків...
10.09.2025 10:42 Відповісти
....по распісанію, так само як і блокування кордону рольниками.
.
10.09.2025 10:43 Відповісти
будуть,вже привезли кротів мігрантів з високогірних масивів Тибету,за миску рису готові і пахати і культивувати і фермерських жінок...
10.09.2025 10:43 Відповісти
ббраво,браво!!більше голосливих лозунгів,нарід таке любить!!!ще вечірній відосик запиляйте для закріплення в масах
10.09.2025 10:39 Відповісти
хай наврочений позичить брудну ЗЄльону майку у ЗЄльоного

це надихає плебс !

.
10.09.2025 10:45 Відповісти
НАТО - вже відповіло -- це не напад - життя продовжується
показати весь коментар
10.09.2025 10:40 Відповісти
Президент Польщі Кароль Навроцький готує спеціальний брифінг ....

а також мітинг рольников на кордоні з Україною

.
10.09.2025 10:40 Відповісти
10.09.2025 10:40 Відповісти
Сувальський коридор і пару воєводств пукін реально забере собі за три дні!
НАТО виразить стурбованість, ляхи здриснуть в Іспанію.
10.09.2025 10:40 Відповісти
Дуже стурбована стурбованість буде от і усе….
10.09.2025 10:41 Відповісти
у ньго на їбалі написано що він аферюга і той скляний погляд, щось вже прийняв
10.09.2025 10:42 Відповісти
Патужність по польскі!
10.09.2025 10:42 Відповісти
тріпачі
10.09.2025 10:42 Відповісти
У цього ляшського вилупка головне знайти український слід та звинуватити Україну у провокації та оправдати московитів.
10.09.2025 10:42 Відповісти
Після цього згадав волинську трагедію і виселив всіх українських біженців
10.09.2025 10:43 Відповісти
Найвищий пріоритет цього посполитого пана це звинуватити Україну в якійсь "волинській трагедії", розкопати пів-Волині, знайти якісь кістки і носитись з ними як дурень зі ступою
10.09.2025 10:43 Відповісти
у вас ту с генералитетом уничтожили а вы голову в песок..ну-ну....
10.09.2025 10:43 Відповісти
Не знаю контексту і чи не вирвали уривок, але дуже схоже на промову орбана-фіцо - з ким співпрацювати? від кого захищатися? хто напав? Не здивуюсь, якщо половина елехторату вже починає готуватися до війни з Україною - з України же дрони прилетіли
10.09.2025 10:44 Відповісти
Саме так, то Бандера рашистськими дронами атакує!
10.09.2025 11:10 Відповісти
Шашлики по польських номер 2!
Просто загляни в очі пуйлу.
10.09.2025 10:44 Відповісти
вангую його слідуючі заяви - "припиняємо транспортувати зброю Україні, бо це небезпечно, путін нападьот. безпека своєї дупи в пріорітеті"
10.09.2025 10:45 Відповісти
Мнишково у Лодзинському воєводстві. Страшні пенопластові гербери без бойової частини:

10.09.2025 10:46 Відповісти
це дрони для контрабанди
10.09.2025 10:56 Відповісти
Ой! А що сталося? Замовчування трагедій під Катинню і Смоленськом, отримало продовження? Кацапи відкрито, об "Польську гонорову", почали ноги витирать? От "нежданчик"!...
Пишу вже давно - коли "тевтони" прийши на землі прусів, ті звернулися до сусідів - лівів та естів. Ті відмовили у військовій допомозі. Тоді князь прусів сказав: "Коли вони переступлять через наші трупи - вони прийдуть до ВАС...". Так і вийшло. Майже на ВІСІМ СТОЛІТЬ східна Прибалтика потрапила під іноземне володарювання. Потомки естів та лівів (естонці та латиші), отримали незалежність, остаточно, тільки на зламі ХХ-ХХІ століть... А пруси, взагалі, були онімечені...
10.09.2025 10:46 Відповісти
Ось Навроцький зараз і покажеш які в тебе ЯЙЦА - проросійські чи прозахідні
показати весь коментар
10.09.2025 10:47 Відповісти
Буде дуже добре що там хоч якісь є
10.09.2025 10:53 Відповісти
Дуже цікава історія - чітко описано як працювало НКВД ( КГБ) в країнах внедренія . І так же працюють і сьогодні у всіх країнах( у той же Польщі і Україні і Словаччині і Угорщині) . Тому в Україні треба через поліграф пропускать усіх владних типов

История Якова Блюмкина: Шамбала, предательство и смерть

https://youtu.be/hDr4jZkuQhk?si=****************
10.09.2025 10:54 Відповісти
Я не знаю про його яйця, але зрозумілим є те, що мозок Навроцького вже давно прошитий Кремлем!
10.09.2025 11:12 Відповісти
👍
10.09.2025 11:23 Відповісти
Крамольну думку викажу - хтось(новий ПРИГОЖИНсеред військового командування рашки) хоче кінця хйлу, й будять дружбана Навроцького Трампа ?
10.09.2025 10:48 Відповісти
Може заблокують кордон з РФ, чи то iнше.
10.09.2025 10:49 Відповісти
А з цього витікає що треба терміново відмінити прийом військової допомоги в Жушуві, бо це а не дії путіна загрожують безпеки Польщі. Вот це можно прочитати між строками президента Польщі.
10.09.2025 10:50 Відповісти
У Жешуві тусуються російські агенти під різними соусами - наприклад тренировки байкерів
10.09.2025 10:57 Відповісти
Больше всего о безопасности Польши заботится Украина а сами поляки больше любят в могилках поковыряться..
10.09.2025 10:51 Відповісти
Та ще кордони блокувати
10.09.2025 10:54 Відповісти
У відповідь на порушення польського повітряного простору російськими шахедами, президент Кароль Навроцький прийме рішення подвоїти кількість затриманих українських фур на кордоні, а також повторно заборонити бандерівську символіку.
10.09.2025 10:58 Відповісти
Из 8 дронов сбили 3... Продолжайте торговать с рашкой и ждите ракеты....
10.09.2025 11:00 Відповісти
Не дивно, що у навротського - безпека країни є найвищим пріорітетом, тому бомбардування шахедами Польші не сприймається, як акт агресії, а оскільки Україна хоче втягнути бадзєгів у війну, то Навроцький проти втягування!
10.09.2025 11:02 Відповісти
Ні, найвищий пріоритет Навроцького це битва з Бандерою!
10.09.2025 11:08 Відповісти
😂
10.09.2025 11:25 Відповісти
підожди.... а як же Бандера і і червоно чорна фана?
10.09.2025 11:16 Відповісти
Гучними фразами небо не закрити, пан Навроцький.
10.09.2025 11:32 Відповісти
Звучить жалюгідно
10.09.2025 11:34 Відповісти
"Безпека нашої батьківщини є нашим найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці" - та ти шо!? та невже?..
- а хіба блокування вантажів на кордоні фермерами-жлобами, корисними ідіотами, та битва "на смерть" з українсько-польської історією - не це найголовніше?!, коли Україна з 2014го стікає свіжою кров'ю, а гонорово-зверхні брати, заховані за нашими спинами від східної орди ножичками малюють на ній, вже скривавленій, "ще є Польща не згінела" (Polska nie zginęła)..?!
10.09.2025 11:57 Відповісти
Навроцький як той бобер kurwa.Dupa mokra,a honor jak u zwyciezca.
10.09.2025 12:07 Відповісти
І що? Збирайте ще більше засідань і збільшіть коло контактів в тридцять разів. А у відповідь щось полетить? ***** перевірило, ступінь ваших меж, прогинання і його безкарності.. Далі буде гірше, якщо не дати зараз одну єдину адекватну відповідь - ********* їм завод з виробництва шахедів. Або щось *********, не ігноруйте.
10.09.2025 12:58 Відповісти
 
 