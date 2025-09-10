Безпека батьківщини - наш найвищий пріоритет, - Навроцький про заліт "шахедів" у Польщу
Президент Польщі Кароль Навроцький готує спеціальний брифінг через заліт російських "шахедів" на територію Польщі.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"З моменту порушення польського повітряного простору я постійно контактую з віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони та ключовими командирами Збройних сил Польщі. Я брав участь у брифінгу в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі", - зауважив він.
Навроцький також зауважив, що незабаром проведе брифінг у Бюро національної безпеки (BBN), у якому візьме участь прем'єр-міністр Дональд Туск.
"Безпека нашої батьківщини є нашим найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
це надихає плебс !
.
а також мітинг рольников на кордоні з Україною
.
НАТО виразить стурбованість, ляхи здриснуть в Іспанію.
Просто загляни в очі пуйлу.
Пишу вже давно - коли "тевтони" прийши на землі прусів, ті звернулися до сусідів - лівів та естів. Ті відмовили у військовій допомозі. Тоді князь прусів сказав: "Коли вони переступлять через наші трупи - вони прийдуть до ВАС...". Так і вийшло. Майже на ВІСІМ СТОЛІТЬ східна Прибалтика потрапила під іноземне володарювання. Потомки естів та лівів (естонці та латиші), отримали незалежність, остаточно, тільки на зламі ХХ-ХХІ століть... А пруси, взагалі, були онімечені...
История Якова Блюмкина: Шамбала, предательство и смерть
https://youtu.be/hDr4jZkuQhk?si=****************
А з цього витікає що треба терміново відмінити прийом військової допомоги в Жушуві, бо це а не дії путіна загрожують безпеки Польщі. Вот це можно прочитати між строками президента Польщі.
- а хіба блокування вантажів на кордоні фермерами-жлобами, корисними ідіотами, та битва "на смерть" з українсько-польської історією - не це найголовніше?!, коли Україна з 2014го стікає свіжою кров'ю, а гонорово-зверхні брати, заховані за нашими спинами від східної орди ножичками малюють на ній, вже скривавленій, "ще є Польща не згінела" (Polska nie zginęła)..?!