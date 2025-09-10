Безопасность родины - наш высший приоритет, - Навроцкий о залете "шахедов" в Польшу

Президент Польши Кароль Навроцкий готовит специальный брифинг из-за залета российских "шахедов" на территорию Польши.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"С момента нарушения польского воздушного пространства я постоянно контактирую с вице-премьер-министром, министром национальной обороны и ключевыми командирами Вооруженных сил Польши. Я участвовал в брифинге в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши", - отметил он.

Навроцкий также отметил, что вскоре проведет брифинг в Бюро национальной безопасности (BBN), в котором примет участие премьер-министр Дональд Туск.

"Безопасность нашей родины является нашим наивысшим приоритетом и требует тесного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.