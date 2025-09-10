РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
2 160 50

Безопасность родины - наш высший приоритет, - Навроцкий о залете "шахедов" в Польшу

новый президент Польши Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий готовит специальный брифинг из-за залета российских "шахедов" на территорию Польши.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"С момента нарушения польского воздушного пространства я постоянно контактирую с вице-премьер-министром, министром национальной обороны и ключевыми командирами Вооруженных сил Польши. Я участвовал в брифинге в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши", - отметил он.

Навроцкий также отметил, что вскоре проведет брифинг в Бюро национальной безопасности (BBN), в котором примет участие премьер-министр Дональд Туск.

Также читайте: Каллас об атаке российских "шахедов" в Польше: Есть признаки, что это неслучайность

"Безопасность нашей родины является нашим наивысшим приоритетом и требует тесного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

Автор: 

Польша (8663) Навроцкий Кароль (54) Шахед (1446)
Топ комментарии
+14
Поділіться, будь ласка, досвідом: брифінги дуже сильно допомагають збивати повітряні загрози?
10.09.2025 10:39 Ответить
10.09.2025 10:39 Ответить
+11
Ударім брифінгом по кацапських мАпєдах, мля!
10.09.2025 10:39 Ответить
10.09.2025 10:39 Ответить
+9
А розкопки???
10.09.2025 10:39 Ответить
10.09.2025 10:39 Ответить
10.09.2025 10:39 Ответить
це як молитва з богомпомазаником,навіть енурез на цей час виключається від градуса потужної ейфорії
10.09.2025 10:41 Ответить
10.09.2025 10:41 Ответить
Вимагатимуть розкопки під Жовтими Водами де Хмельницький у 1648 році "замопедив" поляків...
10.09.2025 10:42 Ответить
10.09.2025 10:42 Ответить
....по распісанію, так само як і блокування кордону рольниками.
.
10.09.2025 10:43 Ответить
10.09.2025 10:43 Ответить
будуть,вже привезли кротів мігрантів з високогірних масивів Тибету,за миску рису готові і пахати і культивувати і фермерських жінок...
10.09.2025 10:43 Ответить
10.09.2025 10:43 Ответить
ббраво,браво!!більше голосливих лозунгів,нарід таке любить!!!ще вечірній відосик запиляйте для закріплення в масах
10.09.2025 10:39 Ответить
10.09.2025 10:39 Ответить
хай наврочений позичить брудну ЗЄльону майку у ЗЄльоного

це надихає плебс !

.
10.09.2025 10:45 Ответить
10.09.2025 10:45 Ответить
НАТО - вже відповіло -- це не напад - життя продовжується
10.09.2025 10:40 Ответить
10.09.2025 10:40 Ответить
Президент Польщі Кароль Навроцький готує спеціальний брифінг ....

а також мітинг рольников на кордоні з Україною

.
10.09.2025 10:40 Ответить
10.09.2025 10:40 Ответить
10.09.2025 10:40 Ответить
10.09.2025 10:40 Ответить
Сувальський коридор і пару воєводств пукін реально забере собі за три дні!
НАТО виразить стурбованість, ляхи здриснуть в Іспанію.
10.09.2025 10:40 Ответить
10.09.2025 10:40 Ответить
Дуже стурбована стурбованість буде от і усе….
10.09.2025 10:41 Ответить
10.09.2025 10:41 Ответить
у ньго на їбалі написано що він аферюга і той скляний погляд, щось вже прийняв
10.09.2025 10:42 Ответить
10.09.2025 10:42 Ответить
Патужність по польскі!
10.09.2025 10:42 Ответить
10.09.2025 10:42 Ответить
тріпачі
10.09.2025 10:42 Ответить
10.09.2025 10:42 Ответить
У цього ляшського вилупка головне знайти український слід та звинуватити Україну у провокації та оправдати московитів.
10.09.2025 10:42 Ответить
10.09.2025 10:42 Ответить
Після цього згадав волинську трагедію і виселив всіх українських біженців
10.09.2025 10:43 Ответить
10.09.2025 10:43 Ответить
Найвищий пріоритет цього посполитого пана це звинуватити Україну в якійсь "волинській трагедії", розкопати пів-Волині, знайти якісь кістки і носитись з ними як дурень зі ступою
10.09.2025 10:43 Ответить
10.09.2025 10:43 Ответить
у вас ту с генералитетом уничтожили а вы голову в песок..ну-ну....
10.09.2025 10:43 Ответить
10.09.2025 10:43 Ответить
Не знаю контексту і чи не вирвали уривок, але дуже схоже на промову орбана-фіцо - з ким співпрацювати? від кого захищатися? хто напав? Не здивуюсь, якщо половина елехторату вже починає готуватися до війни з Україною - з України же дрони прилетіли
10.09.2025 10:44 Ответить
10.09.2025 10:44 Ответить
Саме так, то Бандера рашистськими дронами атакує!
10.09.2025 11:10 Ответить
10.09.2025 11:10 Ответить
Шашлики по польських номер 2!
Просто загляни в очі пуйлу.
10.09.2025 10:44 Ответить
10.09.2025 10:44 Ответить
вангую його слідуючі заяви - "припиняємо транспортувати зброю Україні, бо це небезпечно, путін нападьот. безпека своєї дупи в пріорітеті"
10.09.2025 10:45 Ответить
10.09.2025 10:45 Ответить
Мнишково у Лодзинському воєводстві. Страшні пенопластові гербери без бойової частини:

10.09.2025 10:46 Ответить
10.09.2025 10:46 Ответить
це дрони для контрабанди
10.09.2025 10:56 Ответить
10.09.2025 10:56 Ответить
Ой! А що сталося? Замовчування трагедій під Катинню і Смоленськом, отримало продовження? Кацапи відкрито, об "Польську гонорову", почали ноги витирать? От "нежданчик"!...
Пишу вже давно - коли "тевтони" прийши на землі прусів, ті звернулися до сусідів - лівів та естів. Ті відмовили у військовій допомозі. Тоді князь прусів сказав: "Коли вони переступлять через наші трупи - вони прийдуть до ВАС...". Так і вийшло. Майже на ВІСІМ СТОЛІТЬ східна Прибалтика потрапила під іноземне володарювання. Потомки естів та лівів (естонці та латиші), отримали незалежність, остаточно, тільки на зламі ХХ-ХХІ століть... А пруси, взагалі, були онімечені...
10.09.2025 10:46 Ответить
10.09.2025 10:46 Ответить
Ось Навроцький зараз і покажеш які в тебе ЯЙЦА - проросійські чи прозахідні
10.09.2025 10:47 Ответить
10.09.2025 10:47 Ответить
Буде дуже добре що там хоч якісь є
10.09.2025 10:53 Ответить
10.09.2025 10:53 Ответить
Дуже цікава історія - чітко описано як працювало НКВД ( КГБ) в країнах внедренія . І так же працюють і сьогодні у всіх країнах( у той же Польщі і Україні і Словаччині і Угорщині) . Тому в Україні треба через поліграф пропускать усіх владних типов

История Якова Блюмкина: Шамбала, предательство и смерть

https://youtu.be/hDr4jZkuQhk?si=****************
10.09.2025 10:54 Ответить
10.09.2025 10:54 Ответить
Я не знаю про його яйця, але зрозумілим є те, що мозок Навроцького вже давно прошитий Кремлем!
10.09.2025 11:12 Ответить
10.09.2025 11:12 Ответить
👍
10.09.2025 11:23 Ответить
10.09.2025 11:23 Ответить
Крамольну думку викажу - хтось(новий ПРИГОЖИНсеред військового командування рашки) хоче кінця хйлу, й будять дружбана Навроцького Трампа ?
10.09.2025 10:48 Ответить
10.09.2025 10:48 Ответить
Може заблокують кордон з РФ, чи то iнше.
10.09.2025 10:49 Ответить
10.09.2025 10:49 Ответить
Безпека батьківщини - наш найвищий пріоритет, - Навроцький про заліт "шахедів" у Польщу Джерело: https://censor.net/ua/n3573265
А з цього витікає що треба терміново відмінити прийом військової допомоги в Жушуві, бо це а не дії путіна загрожують безпеки Польщі. Вот це можно прочитати між строками президента Польщі.
10.09.2025 10:50 Ответить
10.09.2025 10:50 Ответить
У Жешуві тусуються російські агенти під різними соусами - наприклад тренировки байкерів
10.09.2025 10:57 Ответить
10.09.2025 10:57 Ответить
Больше всего о безопасности Польши заботится Украина а сами поляки больше любят в могилках поковыряться..
10.09.2025 10:51 Ответить
10.09.2025 10:51 Ответить
Та ще кордони блокувати
10.09.2025 10:54 Ответить
10.09.2025 10:54 Ответить
У відповідь на порушення польського повітряного простору російськими шахедами, президент Кароль Навроцький прийме рішення подвоїти кількість затриманих українських фур на кордоні, а також повторно заборонити бандерівську символіку.
10.09.2025 10:58 Ответить
10.09.2025 10:58 Ответить
Из 8 дронов сбили 3... Продолжайте торговать с рашкой и ждите ракеты....
10.09.2025 11:00 Ответить
10.09.2025 11:00 Ответить
Не дивно, що у навротського - безпека країни є найвищим пріорітетом, тому бомбардування шахедами Польші не сприймається, як акт агресії, а оскільки Україна хоче втягнути бадзєгів у війну, то Навроцький проти втягування!
10.09.2025 11:02 Ответить
10.09.2025 11:02 Ответить
Ні, найвищий пріоритет Навроцького це битва з Бандерою!
10.09.2025 11:08 Ответить
10.09.2025 11:08 Ответить
😂
10.09.2025 11:25 Ответить
10.09.2025 11:25 Ответить
підожди.... а як же Бандера і і червоно чорна фана?
10.09.2025 11:16 Ответить
10.09.2025 11:16 Ответить
Гучними фразами небо не закрити, пан Навроцький.
10.09.2025 11:32 Ответить
10.09.2025 11:32 Ответить
Звучить жалюгідно
10.09.2025 11:34 Ответить
10.09.2025 11:34 Ответить
"Безпека нашої батьківщини є нашим найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці" - та ти шо!? та невже?..
- а хіба блокування вантажів на кордоні фермерами-жлобами, корисними ідіотами, та битва "на смерть" з українсько-польської історією - не це найголовніше?!, коли Україна з 2014го стікає свіжою кров'ю, а гонорово-зверхні брати, заховані за нашими спинами від східної орди ножичками малюють на ній, вже скривавленій, "ще є Польща не згінела" (Polska nie zginęła)..?!
10.09.2025 11:57 Ответить
10.09.2025 11:57 Ответить
Навроцький як той бобер kurwa.Dupa mokra,a honor jak u zwyciezca.
10.09.2025 12:07 Ответить
10.09.2025 12:07 Ответить
І що? Збирайте ще більше засідань і збільшіть коло контактів в тридцять разів. А у відповідь щось полетить? ***** перевірило, ступінь ваших меж, прогинання і його безкарності.. Далі буде гірше, якщо не дати зараз одну єдину адекватну відповідь - ********* їм завод з виробництва шахедів. Або щось *********, не ігноруйте.
10.09.2025 12:58 Ответить
10.09.2025 12:58 Ответить
 
 