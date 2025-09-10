Безопасность родины - наш высший приоритет, - Навроцкий о залете "шахедов" в Польшу
Президент Польши Кароль Навроцкий готовит специальный брифинг из-за залета российских "шахедов" на территорию Польши.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"С момента нарушения польского воздушного пространства я постоянно контактирую с вице-премьер-министром, министром национальной обороны и ключевыми командирами Вооруженных сил Польши. Я участвовал в брифинге в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши", - отметил он.
Навроцкий также отметил, что вскоре проведет брифинг в Бюро национальной безопасности (BBN), в котором примет участие премьер-министр Дональд Туск.
"Безопасность нашей родины является нашим наивысшим приоритетом и требует тесного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.
.
це надихає плебс !
.
а також мітинг рольников на кордоні з Україною
.
НАТО виразить стурбованість, ляхи здриснуть в Іспанію.
Просто загляни в очі пуйлу.
Пишу вже давно - коли "тевтони" прийши на землі прусів, ті звернулися до сусідів - лівів та естів. Ті відмовили у військовій допомозі. Тоді князь прусів сказав: "Коли вони переступлять через наші трупи - вони прийдуть до ВАС...". Так і вийшло. Майже на ВІСІМ СТОЛІТЬ східна Прибалтика потрапила під іноземне володарювання. Потомки естів та лівів (естонці та латиші), отримали незалежність, остаточно, тільки на зламі ХХ-ХХІ століть... А пруси, взагалі, були онімечені...
История Якова Блюмкина: Шамбала, предательство и смерть
А з цього витікає що треба терміново відмінити прийом військової допомоги в Жушуві, бо це а не дії путіна загрожують безпеки Польщі. Вот це можно прочитати між строками президента Польщі.
- а хіба блокування вантажів на кордоні фермерами-жлобами, корисними ідіотами, та битва "на смерть" з українсько-польської історією - не це найголовніше?!, коли Україна з 2014го стікає свіжою кров'ю, а гонорово-зверхні брати, заховані за нашими спинами від східної орди ножичками малюють на ній, вже скривавленій, "ще є Польща не згінела" (Polska nie zginęła)..?!