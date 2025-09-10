РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 434 41

Польша готовит ноту протеста РФ, - спикер МИД Вронский

польща

Польша намерена вручить России ноту протеста из-за ночного залета российских ударных дронов на территории Польши.

Об этом пишут польские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По словам спикера МИД Польши Павела Вронского, "его вызовут в МИД и вручат ноту протеста". При этом он не сообщил время встречи.

Российский дипломат, однако, в репортаже для пропагандистского агентства "РИА Новости" заявил, что якобы "Польша не представила никаких доказательств" того, что сбитые над страной беспилотники имели российское происхождение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залет российских дронов в Польшу является следствием эскалации Россией атак на Украину, необходимо усиливать давление на РФ, - Стубб

"Считаем эти обвинения безосновательными. Никаких доказательств того, что эти беспилотники имеют российское происхождение, не было представлено", - заявил Андрей Ордаш, временный поверенный в делах России в Польше.

Он добавил, что "Россия абсолютно не заинтересована в эскалации конфликта с Польшей.

"Но, к сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что польские власти прислушиваются к нам в своем антироссийском неистовстве", добавил Ордаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восточный фланг ЕС должен быть защищен "стеной от дронов", - Кубилюс

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о залете "шахедов" в Польшу: Факты говорят о неслучайности. Предлагаем партнерам создать совместную систему противовоздушной защиты

Заметим, что в Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной.

Автор: 

Польша (8663) посол (1834) россия (97131) нота протеста (148) Шахед (1446)
Топ комментарии
+23
У відповідь на порушення польського повітряного простору російськими шахедами, президент Кароль Навроцький прийме рішення подвоїти кількість затриманих українських фур на кордоні, а також повторно заборонити бандерівську символіку.
10.09.2025 13:57 Ответить
+10
Більше смерті ***** боїться ноти протесту від Польщі!
10.09.2025 14:01 Ответить
+9
"І ножкой топнуть, і двєрью хлопнуть"
10.09.2025 13:58 Ответить
У відповідь на порушення польського повітряного простору російськими шахедами, президент Кароль Навроцький прийме рішення подвоїти кількість затриманих українських фур на кордоні, а також повторно заборонити бандерівську символіку.
10.09.2025 13:57 Ответить
"І ножкой топнуть, і двєрью хлопнуть"
10.09.2025 13:58 Ответить
Навіть не окрему ноту, а цілу симфонію) Прямо у штани. Ще і "з підливою".
10.09.2025 13:58 Ответить
Стесняются?
10.09.2025 13:59 Ответить
Нота бене чи сі бемоль?
10.09.2025 13:59 Ответить
Це так потужно,нота протесту.Ви ще санкції,бо в Україні ЗЕленський проти кацапів - санкції, бо вони теж потужні.
10.09.2025 14:00 Ответить
Вы ещё раком станьте, гомодрилы
10.09.2025 14:01 Ответить
потужно !

і порада від Оманської Гниди

10.09.2025 14:01 Ответить
Оооо!!! Гонорові пшеки озвіріли!
10.09.2025 14:01 Ответить
Більше смерті ***** боїться ноти протесту від Польщі!
10.09.2025 14:01 Ответить
Какіє фаші таказатєльстфа? (c)
10.09.2025 14:01 Ответить
"Кокаінум!!!" Арнольд неперевершений!
10.09.2025 14:28 Ответить
Ви цю "ноту" на туалетному папері надрукуйте, щоб легше було використати "за призначенням". Коли і скільки раз орки адекватно реагували на таку чухню?
10.09.2025 14:02 Ответить
***** чуть зі свого чемодана не впав так злякався ваших нот. Може краще по моцкві ******* а на нотах нехай ***** грає?
10.09.2025 14:04 Ответить
Рашка вмісто всяких пустих нот пускає ракети.. ЕС обісралось повністю
10.09.2025 14:04 Ответить
НАto обіср@лося. ЕС це не про безпеку а про спільний ринок.
П.с. давно думаю що оці торгівельні війни не просто так. ( Хоча це не виключає маразму і імбецільності у трампа) . Шісткі та/або кукловоди трампа цією сваокою руйнують економіку Європи, бо Європа зараз головний донор НБУ та ВСУ!!! А то шо економіка ФША теж впаде - мага грейт еген ще не второпали.... там такий спєцотлов, як і в служках міндіча 🐸
10.09.2025 14:10 Ответить
До вихідних встигнете?
поТУЖТЕСЬ там старанно!!! 💪🇵🇱☝️⛑️
10.09.2025 14:06 Ответить
русня будет в свою игру: - А вы докажите !

А НАТО будет вытирать рот
10.09.2025 14:06 Ответить
Я здається знаю, що кацапи з тією нотою зроблять.
10.09.2025 14:07 Ответить
Що ті Ноти дадуть якщо вони не навчалися у музичній школі.
То Жжж бидляки.
10.09.2025 14:09 Ответить
опять фуйло поводил членом по губам нато
10.09.2025 14:09 Ответить
Ой, а шо сі стало?
10.09.2025 14:09 Ответить
шахедна різанина. Вибачаюсь за чорний гумор.
10.09.2025 14:11 Ответить
Да.., "нотами" ви багато навоюєте. Лишається єдина надія на "фермерський спецназ"🤗
10.09.2025 14:12 Ответить
Завтра росіяни замість шахедів скинуть ядерну бомбу і знову включать дурня - а докажіть що вона була російська?
10.09.2025 14:14 Ответить
Ого-о!!! Так суворо. Та краще не турбувати козломордих, а то буде ескалація. Воно вам треба? Беріть приклад з Орбана - він вже й текст капітуляції перед рашкостаном приготував.
10.09.2025 14:15 Ответить
Кацапи цією нотою підітруться, панове.
Можуть навіть зразу після вручення.
Хоча ні, протокол і все таке.
Зроблять цеусебе в консульстві.
10.09.2025 14:16 Ответить
жалюгідне посмиховисько. Навіть у комедії Гайдая посол Швеції виглядав більш грізним
10.09.2025 14:16 Ответить
Потужно!!! 😁😁😁
10.09.2025 14:16 Ответить
10.09.2025 14:16 Ответить
а мы - озабоченность
10.09.2025 14:19 Ответить
Які хоробрі ці драгуни ! Аж подих перехоплює від такої сміливості! У відповідь на атаку країни шахедами не побоялись сказати про це послу!Велич цієї події затьмарює навіть виступи Трампа , Орбана чи Кадиркіна!
10.09.2025 14:20 Ответить
Запускайте ноту протесту по Єлабузі, якщо по Москві лячно.
10.09.2025 14:20 Ответить
Так, замість того, аби доводити що то були російські шахеди, могли б мовчки розбомбити шахедні заводи і нехай росіяни самі доводять що то були поляки (НАТО)
10.09.2025 15:00 Ответить
"Польща готує ноту протесту РФ, - речник МЗС Вронський". І дві червоні лінії нехай не забудуть передати.
10.09.2025 14:32 Ответить
***** не знає,що таке бімоль,він розуміє тільки дієз! Викладайте далі ваші ноти...
10.09.2025 14:33 Ответить
Актуально! Тільки 3 шаровий, ароматизований, у них там дефіцит туалетного паперу....
10.09.2025 14:54 Ответить
світу пора зав"язувати
з цими нотами протесту, меморандумами, занепокоєннями
у світі існує агресивний звір, який вказує тільки на право сили
нормальна цивілізація за 10 сек. рознесла б його гніздо
щоб всі інші могли нормально жити.
10.09.2025 14:58 Ответить
ноту протесту !!!!!!!!!!
Вот только ля бемоль западает.
10.09.2025 15:00 Ответить
Ноту протеста? Вот так вот сразу? Ну все, звиздец расее.
10.09.2025 15:08 Ответить
 
 