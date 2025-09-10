Польша готовит ноту протеста РФ, - спикер МИД Вронский

Польша намерена вручить России ноту протеста из-за ночного залета российских ударных дронов на территории Польши.

Об этом пишут польские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По словам спикера МИД Польши Павела Вронского, "его вызовут в МИД и вручат ноту протеста". При этом он не сообщил время встречи.

Российский дипломат, однако, в репортаже для пропагандистского агентства "РИА Новости" заявил, что якобы "Польша не представила никаких доказательств" того, что сбитые над страной беспилотники имели российское происхождение.

"Считаем эти обвинения безосновательными. Никаких доказательств того, что эти беспилотники имеют российское происхождение, не было представлено", - заявил Андрей Ордаш, временный поверенный в делах России в Польше.

Он добавил, что "Россия абсолютно не заинтересована в эскалации конфликта с Польшей.

"Но, к сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что польские власти прислушиваются к нам в своем антироссийском неистовстве", добавил Ордаш.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

Заметим, что в Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной.