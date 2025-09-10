В Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной. ФОТОрепортаж

В Лодзинском воеводстве Польши обнаружили российский беспилотник "Гербера", упавший на поле примерно в 300 километрах от украинской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польские СМИ.

Беспилотник нашли неподалеку от Мнишкова возле населенного пункта Опочно. На снимках не видно признаков, что аппарат был сбит системами ПВО.

"Я подтверждаю, что дрон был найден. На месте уже работают службы, поэтому я не могу предоставить более подробную информацию", - сообщил изданию RMF 24 староста Опочненского района Марцин Барановский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Автомобили и мотоциклы оккупантов уничтожены: пограничники показали работу дронов. ВИДЕО