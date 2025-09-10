В Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной. ФОТОрепортаж
В Лодзинском воеводстве Польши обнаружили российский беспилотник "Гербера", упавший на поле примерно в 300 километрах от украинской границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польские СМИ.
Беспилотник нашли неподалеку от Мнишкова возле населенного пункта Опочно. На снимках не видно признаков, что аппарат был сбит системами ПВО.
"Я подтверждаю, что дрон был найден. На месте уже работают службы, поэтому я не могу предоставить более подробную информацию", - сообщил изданию RMF 24 староста Опочненского района Марцин Барановский.
Топ комментарии
+21 Ksenia VB
показать весь комментарий10.09.2025 12:08 Ответить Ссылка
+14 Обліковий Запис #597212
показать весь комментарий10.09.2025 12:12 Ответить Ссылка
+12 Oleksandr Matvienko
показать весь комментарий10.09.2025 12:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Живуть як нічого не сталось
не вперше, до того ж
Винен не той хто втік, а той хто не "піймав" і не "закрив" (вчасно)? Не треба відповідати, мені ваша позиція зрозуміла
Проте , від тебе , в коментарях лише гавкання на Верховного Головнокомандувача і на владу в Україні
Поляки повинні радіти - що Шатл приземлився на їх поки землі