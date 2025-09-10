РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
6 481 47

В Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной. ФОТОрепортаж

В Лодзинском воеводстве Польши обнаружили российский беспилотник "Гербера", упавший на поле примерно в 300 километрах от украинской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польские СМИ.

Беспилотник нашли неподалеку от Мнишкова возле населенного пункта Опочно. На снимках не видно признаков, что аппарат был сбит системами ПВО.

В Польше публикуют фото российского дрона "Гербера"
Фото: Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

В Польше публикуют фото российского дрона "Гербера"
Фото: Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

"Я подтверждаю, что дрон был найден. На месте уже работают службы, поэтому я не могу предоставить более подробную информацию", - сообщил изданию RMF 24 староста Опочненского района Марцин Барановский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Автомобили и мотоциклы оккупантов уничтожены: пограничники показали работу дронов. ВИДЕО

Автор: 

Польша (8663) дроны (4589)
Топ комментарии
+21
Всі такі здивовані, ніби не попереджали, що після України Польща і країни Балтії, в там як пощастить.
Живуть як нічого не сталось
показать весь комментарий
10.09.2025 12:08 Ответить
+14
Звісно буде - потужне і жорстке занепокоєння !
показать весь комментарий
10.09.2025 12:12 Ответить
+12
ніхто не радіє. Нам звісно дуже цікаво чи ніхто з чоловіків які виїхали з України не поранився чи не дай бон не контузило. Це не радість, це істеричний сміх викликаний безхребетною реакцією "партнерів", які щоразу вигадують історії про "контрабандні українські дрони", загрози від українського зерна та іншу муть. Нам теж зовсім не смішно, коли з нас ліплять дурнів
показать весь комментарий
10.09.2025 12:26 Ответить
так именно что "после". ***** же в Украине еще ничего не решил, а уже начал на них нападать. Они то думали что будут Украине годами подкидывать оружие по чуть чуть и ***** будет исключительно там воевать а их не трогать
показать весь комментарий
10.09.2025 12:13 Ответить
Кацапи залякують Європу і в першу чергу Польщу і країни Балтії, що можуть напасти, застрявши на довгі роки в степах Донеччини.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:10 Ответить
Відповідь буде? - чи спустять на тормозах?
показать весь комментарий
10.09.2025 12:11 Ответить
Може Трамп нарешті роздуплиться - це ж путлєр до нього - давай! - давй! - шо ти мені зробиш!
показать весь комментарий
10.09.2025 12:17 Ответить
Звісно роздуплиться ! Трам скаже , що це все Бідон винен і як би він , Трамп , був президентом - кацапські безпілотники ніколи б на Польщу не упали !
показать весь комментарий
10.09.2025 12:22 Ответить
Спустять.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:13 Ответить
Яку Ви очікуєте відповідь? Щоб польска армія розпочала бомбити кацапів? Такого не буде і не нам вирішувати, що робити полякам. Краще продовжуйте будувати дороги замість своєї системи ППО. Це скоріше всього залякування, щоб поляки не доставли нам озброєння і ракети.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:16 Ответить
Це запущений камінь в горОд Трампа
показать весь комментарий
10.09.2025 12:19 Ответить
То в цьому випадку винні поляки, чи кацапи?
показать весь комментарий
10.09.2025 12:20 Ответить
Ясен ..... - кацапи!
показать весь комментарий
10.09.2025 12:23 Ответить
А шо ж ППО війська польсткого? Шо з радіолакаційним полем? Куди дивляться чергові зміни та розрахунки засобів електротехнічної розаідки? Чергові сили та засоби чим займаются?
показать весь комментарий
10.09.2025 12:12 Ответить
😂😂😂😂💪👍
показать весь комментарий
10.09.2025 12:49 Ответить
Це вам не зерно висипати на землю. І не з бандурою воювати по телебаченню. Пшекостан безголовий.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:14 Ответить
Пшеки проти московитів не попруть. Вони краще Україну в усьому звинуватять чим болотного царька.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:16 Ответить
Що це за москальські слівця "пшеки"? І не треба принижувати інших, якщо не хочете, щоб принижували вас.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:46 Ответить
звичайна кацапська розвідка у Польщі
не вперше, до того ж
показать весь комментарий
10.09.2025 12:18 Ответить
Читаю коментарі і дивуюся - жодного на підтримку Польщі, ніби це не кацапи, а вони напали на нас. Чому радієте, що кацап вдарив по нашому сусідуҐ, який з перших днів нам допомагає? Який дав нам літаки, танки, бронетранспортери, САУ, снаряди та інше? Підтримав під час повномасшабного вторгення і грошима та продуктами та прийняв мільйони наших громадян. Ніхто також не поцікавився, чи не отримали поранення наші громадяни, які там проживають.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:19 Ответить
Не смішно про чоловіків "які виїхали з України". Чому вони виїхали всі питання до Верховного, який не організував мобілізацію з перших днів вторгнення ворога. Я пишу про жінок і дітей, які там спасаються від війни.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:38 Ответить
Над дітьми і жінками я жодного разу не насміхався. Так, моє серце зачерствіло, і я вже не переживаю через те що кудись полетіло 19 дронів, адже щоночі над нами літає по 500 (і не тільки дронів, а й набагато гірше) - і я мав би вже давно зійти з розуму від переживань.

Винен не той хто втік, а той хто не "піймав" і не "закрив" (вчасно)? Не треба відповідати, мені ваша позиція зрозуміла
показать весь комментарий
10.09.2025 12:46 Ответить
так дело не в радостях... дело в том что б нас услышали!..что раха враг рода человеческого!..только совместными усилями..военно-техническими, финансово-экономическими политико-судебными надо задавить эту потвору! идет 3-я мировая! а не русский бред про Бандеру от поляков выслушивать....
показать весь комментарий
10.09.2025 12:26 Ответить
Хто нас має ще почути? В коментарях жодної злості і бруду проти Раші, а все проти поляк. Хіба вони нам мало допомагали? А про наше горе, особливо про мінідічів, чернишових, татарових, єрмаків та шурмів точно знає весь світ.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:40 Ответить
коментарях жодної злості і бруду проти Раші,
Проте , від тебе , в коментарях лише гавкання на Верховного Головнокомандувача і на владу в Україні
показать весь комментарий
10.09.2025 12:44 Ответить
Повністю згоден. Я вдячний великій війні лише за одне: я побачив нарешті, хто живе поруч зі мною і більшість коментарів в цій темі тому підтвердження
показать весь комментарий
10.09.2025 12:43 Ответить
Поділля16 Зайдіть за посиланням на польський фейсбук...Там поляки в більшості пишуть, що то українські дрони та клянуть нас Українців
показать весь комментарий
10.09.2025 13:08 Ответить
Моцне ППО в НАТО що звичайний дрон пролетів пів Європи. Представте що це був би дрон з брудною ядерною бомбою.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:20 Ответить
Закінчився керосин. Але це все неправда, не могло такого бути. Це скоріш за все український контрабандний дрон
показать весь комментарий
10.09.2025 12:20 Ответить
ну обеспокоенность надо высказать
показать весь комментарий
10.09.2025 12:22 Ответить
Вони тиждень будуть натягувати сову на глобус ,це вже 5 стаття ,чи не "все так однозначно."
показать весь комментарий
10.09.2025 12:29 Ответить
5 стаття передбачає ,але не гарантує.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:35 Ответить
То це ми здуру про НАТО в конституцію записали .
показать весь комментарий
10.09.2025 12:46 Ответить
Саме так. Хто хоче насправді щось зробити - робить це мовчки. Фіни і шведи нічого собі в конституції не писали.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:52 Ответить
Не уламки а закінчилось паливо, міг на будинок приземлитись, бо не збили своєчасно
показать весь комментарий
10.09.2025 12:30 Ответить
Та єто фсьо бендєровци по пшєкам пуляють! Їх там ( в Україні ) єтіх дронов хоть жопой єшь-- во всех магазінах ігрушєк продают!
показать весь комментарий
10.09.2025 12:36 Ответить
Ще повезло, що кацам не вистачило креативу розмалювати свої пепелаци у червоно-чорний колір.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:46 Ответить
Як у нас кажуть, локаційно втрачені.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:46 Ответить
Це Шатл для мірного освоєння повітряного простору Польщі...
Поляки повинні радіти - що Шатл приземлився на їх поки землі
показать весь комментарий
10.09.2025 13:13 Ответить
Конкурс на найпотужніше занепокоєння відкрито!!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 13:19 Ответить
Путін напевно заявить що то Україна напала на Польщу - "их там нет!"
показать весь комментарий
10.09.2025 13:43 Ответить
 
 