Автомобили и мотоциклы оккупантов уничтожены: пограничники показали работу дронов. ВИДЕО
На южном направлении пограничники-операторы FPV-дронов успешно уничтожили технику противника, среди которой - несколько мотоциклов и автомобиль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как ударный дрон попадает в "мотостоянку" оккупантов, а затем - взрывает машину, припаркованную возле остановки общественного транспорта. Моменты уничтожения вражеской техники сняли военные Госпогранслужбы.
