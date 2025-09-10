Автомобили и мотоциклы оккупантов уничтожены: пограничники показали работу дронов. ВИДЕО

На южном направлении пограничники-операторы FPV-дронов успешно уничтожили технику противника, среди которой - несколько мотоциклов и автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как ударный дрон попадает в "мотостоянку" оккупантов, а затем - взрывает машину, припаркованную возле остановки общественного транспорта. Моменты уничтожения вражеской техники сняли военные Госпогранслужбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 46-й бригады уничтожили технику, блиндажи и FPV-позиции оккупантов на Запорожье. ВИДЕО