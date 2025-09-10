Авто і мотоцикли окупантів знищено: прикордонники показали роботу дронів. ВIДЕО

На південному напрямку прикордонники-оператори FPV-дронів успішно знищили техніку противника, серед якої - кілька мотоциклів та автомобіль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як ударний дрон влучає у "мотостоянку" окупантів, а згодом - підриває автівку, припарковану біля зупинки громадського транспорту. Моменти знищення ворожої техніки зафільмували військові Держприкордонслужби.

