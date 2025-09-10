Авто і мотоцикли окупантів знищено: прикордонники показали роботу дронів. ВIДЕО
На південному напрямку прикордонники-оператори FPV-дронів успішно знищили техніку противника, серед якої - кілька мотоциклів та автомобіль.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як ударний дрон влучає у "мотостоянку" окупантів, а згодом - підриває автівку, припарковану біля зупинки громадського транспорту. Моменти знищення ворожої техніки зафільмували військові Держприкордонслужби.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль