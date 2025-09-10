Дрони 46-ї бригади знищили техніку, бліндажі та FPV-позиції окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО
Підрозділи 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ завдали серії ударів по позиціях російських військ на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів-камікадзе виявили замасковані бліндажі, поруч із якими була розміщена артилерійська гармата. У ході операції було знищено автомобіль противника, який рухався дорогою, а також позицію з ударними FPV-дронами, що використовувалися для обстрілів українських сил.
Ураження завдано по особовому складу, техніці, укріпленнях та вогневих точках окупантів. "Кожен день для окупантів - це нове випробування на виживання. І завжди - безуспішне", - йдеться в коментарі до відео, оприлюдненого бригадою.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль