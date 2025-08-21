Дрони, вогневі позиції, жива сила, автомобілі та мопед під ударом бійців 46 бригади ДШВ. ВIДЕО
Замасковані дрони, вогневі позиції з живою силою та техніку окупантів знищили бійці 46 окремої аеромобільної Подільської бригади.
На відео, що оприлюднила бригада в телеграм-каналі, можна побачити, як під удар українських захисників потрапляють окупанти, їхні гармати, автомобілі та навіть мопед, повідомляє Цензор.НЕТ.
Бійці окремої аеромобільної Подільської бригади продовжують системно завдавати нищівних втрат окупантам в смузі своєї відповідальності. "Там, де ворог намагається просунутись — ми б’ємо точно. Там, де він ще тільки планує дії — його вже очікує наша відповідь. Так працює 46 бригада ДШВ. Ми не залишаємо шансів тим, хто прийшов до нас з війною", - йдеться у дописі під відео.
