УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9595 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення вогневих позицій окупантів
473 1

Дрони, вогневі позиції, жива сила, автомобілі та мопед під ударом бійців 46 бригади ДШВ. ВIДЕО

Замасковані дрони, вогневі позиції з живою силою та техніку окупантів знищили бійці 46 окремої аеромобільної Подільської бригади. 

На відео, що оприлюднила бригада в телеграм-каналі, можна побачити, як під удар українських захисників потрапляють окупанти, їхні гармати, автомобілі та навіть мопед, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бійці окремої аеромобільної Подільської бригади продовжують системно завдавати нищівних втрат окупантам в смузі своєї відповідальності. "Там, де ворог намагається просунутись — ми б’ємо точно. Там, де він ще тільки планує дії — його вже очікує наша відповідь. Так працює 46 бригада ДШВ. Ми не залишаємо шансів тим, хто прийшов до нас з війною", - йдеться у дописі під відео. 

Також дивіться: Бійці батальйону "Донбас" нищать російські позиції поблизу Часового Яру: "Здавайся, якщо хочеш жити". ВIДЕО

авто (6319) знищення (8028) дрони (5311) 46 окрема аеромобільна бригада (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре..
показати весь коментар
21.08.2025 17:07 Відповісти
 
 