Бійці батальйону "Донбас" нищать російські позиції поблизу Часового Яру: "Здавайся, якщо хочеш жити". ВIДЕО

Бійці батальйону "Донбас" 18 Слов'янської бригади показали кадри вибиття ворогів з позицій поблизу Часового Яру, битва за який триває вже понад два роки.

На відео можна побачити роботу наших військових по ворожому бліндажу, а також розвідку прилеглих територій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Здавайся, якщо хочеш жити", - звертається боєць батальйону "Донбас" перш ніж відкрити вогонь по схованці окупантів.

Українські захисники зазначають: роблять свою роботу впевнено й до кінця.

