Новини Відео Знищення вогневих позицій окупантів
1 710 2

Бійці батальйону "Донбас" нищать російські позиції поблизу Часового Яру: "Здавайся, якщо хочеш жити". ВIДЕО

Бійці батальйону "Донбас" 18 Слов'янської бригади показали кадри вибиття ворогів з позицій поблизу Часового Яру, битва за який триває вже понад два роки. 

На відео можна побачити роботу наших військових по ворожому бліндажу, а також розвідку прилеглих територій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Здавайся, якщо хочеш жити", - звертається боєць батальйону "Донбас" перш ніж відкрити вогонь по схованці окупантів. 

Українські захисники зазначають: роблять свою роботу впевнено й до кінця.

Також дивіться: Гаряче під Покровськом: оператори дронів "Сили Свободи" діляться кадрами знищення окупантів. ВIДЕО

знищення (8028) Донбас (22361) Донецька область (9369) бій (198) Краматорський район (606) Слов’янськ (674)
Нажаль нам потрібен обмінний фонд шоб витягти наших дівчат та хлопців з полону тому це сруське гівно беруть живим.
21.08.2025 16:14 Відповісти
"Русскій Ван'юшька, стафайся! Палучиш хлєбу́шька, водку і гармошьку! (с)
21.08.2025 17:00 Відповісти
 
 