Сдавайся, будешь жить: бойцы батальона "Донбас" выбивают врага с позиций вблизи Часова Яра. ВИДЕО
Бойцы батальона "Донбас" 18-й Славянскойбригады показали кадры выбивания врагов с позиций вблизи Часова Яра, битва за который длится уже более двух лет.
На видео можно увидеть работу наших военных по вражескому блиндажу, а также разведку прилегающих территорий, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сдавайся, если хочешь жить", - обращается боец батальона "Донбас", прежде чем открыть огонь по тайнику оккупантов.
Украинские защитники отмечают: делают свою работу уверенно и до конца.
Старый зольдат
Алекс Скела
