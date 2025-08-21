РУС
Сдавайся, будешь жить: бойцы батальона "Донбас" выбивают врага с позиций вблизи Часова Яра. ВИДЕО

Бойцы батальона "Донбас" 18-й Славянскойбригады показали кадры выбивания врагов с позиций вблизи Часова Яра, битва за который длится уже более двух лет.

На видео можно увидеть работу наших военных по вражескому блиндажу, а также разведку прилегающих территорий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сдавайся, если хочешь жить", - обращается боец батальона "Донбас", прежде чем открыть огонь по тайнику оккупантов.

Украинские защитники отмечают: делают свою работу уверенно и до конца.

Также смотрите: Горячо под Покровском: операторы дронов "Сили Свободи" делятся кадрами уничтожения оккупантов. ВИДЕО

Нажаль нам потрібен обмінний фонд шоб витягти наших дівчат та хлопців з полону тому це сруське гівно беруть живим.
21.08.2025 16:14 Ответить
"Русскій Ван'юшька, стафайся! Палучиш хлєбу́шька, водку і гармошьку! (с)
21.08.2025 17:00 Ответить
 
 