Дроны, огневые позиции, живая сила, автомобили и мопед под ударом бойцов 46-й бригады ДШВ. ВИДЕО
Замаскированные дроны, огневые позиции с живой силой и технику оккупантов уничтожили бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады.
На видео, которое обнародовала бригада в телеграм-канале, можно увидеть, как под удар украинских защитников попадают оккупанты, их пушки, автомобили и даже мопед, сообщает Цензор.НЕТ.
Бойцы отдельной аэромобильной Подольской бригады продолжают системно наносить сокрушительные потери оккупантам в полосе своей ответственности. "Там, где враг пытается продвинуться, мы бьем точно. Там, где он еще только планирует действия, - его уже ожидает наш ответ. Так работает 46-я бригада ДШВ. Мы не оставляем шансов тем, кто пришел к нам с войной", - говорится в заметке под видео.
