Дроны 46-й бригады уничтожили технику, блиндажи и FPV-позиции оккупантов в Запорожской области. ВИДЕО

Подразделения 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ нанесли серию ударов по позициям российских войск на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы дронов-камикадзе обнаружили замаскированные блиндажи, рядом с которыми была размещена артиллерийская пушка. В ходе операции был уничтожен автомобиль противника, который двигался по дороге, а также позиция с ударными FPV-дронами, которые использовались для обстрелов украинских сил.

Поражение нанесено по личному составу, технике, укреплениям и огневым точкам оккупантов. "Каждый день для оккупантов - это новое испытание на выживание. И всегда - безуспешное", - говорится в комментарии к видео, обнародованного бригадой.

