Дроны 46-й бригады уничтожили технику, блиндажи и FPV-позиции оккупантов в Запорожской области. ВИДЕО
Подразделения 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ нанесли серию ударов по позициям российских войск на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы дронов-камикадзе обнаружили замаскированные блиндажи, рядом с которыми была размещена артиллерийская пушка. В ходе операции был уничтожен автомобиль противника, который двигался по дороге, а также позиция с ударными FPV-дронами, которые использовались для обстрелов украинских сил.
Поражение нанесено по личному составу, технике, укреплениям и огневым точкам оккупантов. "Каждый день для оккупантов - это новое испытание на выживание. И всегда - безуспешное", - говорится в комментарии к видео, обнародованного бригадой.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль