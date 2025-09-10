Залет российских дронов в Польшу является следствием эскалации Россией атак на Украину, необходимо усиливать давление на РФ, - Стубб

Президент Финляндии Александер Стубб после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши призвал продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.

Об этом Стубб написал в соцсети Х передает Цензор.НЕТ.

"Неприемлемо, что российские беспилотники были обнаружены в польском воздушном пространстве. Этот инцидент является следствием эскалации Россией своих атак на Украину в рамках ее незаконной агрессивной войны, особенно с использованием беспилотных систем. Речь идет о безопасности всей Европы. Россия несет ответственность за свои действия", - написал Стубб.

Он отметил, что ведутся переговоры с Польшей и другими союзниками, и отметил полную поддержку Польши со стороны Финляндии.

"Вместо мира Россия стремится к эскалации. Мы должны продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию и ее военную экономику", - добавил он.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

Заметим, что в Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной.