Шахеды залетели в Польшу
Залет российских дронов в Польшу является следствием эскалации Россией атак на Украину, необходимо усиливать давление на РФ, - Стубб

Президент Финляндии Александер Стубб после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши призвал продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.

Об этом Стубб написал в соцсети Х передает Цензор.НЕТ.

"Неприемлемо, что российские беспилотники были обнаружены в польском воздушном пространстве. Этот инцидент является следствием эскалации Россией своих атак на Украину в рамках ее незаконной агрессивной войны, особенно с использованием беспилотных систем. Речь идет о безопасности всей Европы. Россия несет ответственность за свои действия", - написал Стубб.

Он отметил, что ведутся переговоры с Польшей и другими союзниками, и отметил полную поддержку Польши со стороны Финляндии.

"Вместо мира Россия стремится к эскалации. Мы должны продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию и ее военную экономику", - добавил он.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

Заметим, что в Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной.

Топ комментарии
Завтра: Варшава повністю зруйнована ядерним ударом.

Макрон: висловлюю рішуче занепокоєння.
Стубб: треба посилити тиск на росію.
Фон Дер Ляєн: ми разом прагнемо до справедливого миру.
10.09.2025 13:55
Заліт! - чого не напад кацапів Шахедами на Польщу
10.09.2025 13:51
@ (у перекладі):
"На Польщу була не атака, а «масштабна провокація", - Туск.

Ох не на тих ***** пішло 2022 року. Пішло б одразу на Польщу, вони б одразу здалися і Східну Європу пітьма захопила би точно за три дні.
10.09.2025 13:53
10.09.2025 13:51
Працють експерти. Поспішати з висновками не треба, провокувати не треба
10.09.2025 14:21
@ (у перекладі):
10.09.2025 13:53
Певен - він і сам , про це , зараз шкодує ...
10.09.2025 13:56
10.09.2025 13:55
До того і йде.
10.09.2025 13:58
Ну а шо ви хочете? Від пляшки шампанського так важко відірватись, та й з теплого джакузі вилазити не хочеться. А ви тут про якийсь ядерний удар...
10.09.2025 14:28
Тільки бла-бла-бла.Треба,треба,треба.Треба, так робіть.Чим швидше зробите тим меньше загине українців.Валіть рашу!Чим швидше розвалите тим спокійніше буде в Європі і в світі.Повірте!
10.09.2025 13:57
Хороший дядько Александер Стубб, але надто заплутався у дипломатичних викрутасах. Заліт дронів у Польщу відбувся саме через те, що )(уйло моржове випробує зараз як раз NATO на вшивість, а Україна поки що не є членом NATO.
Іншими словами - "смажений півень" вже клює в жопу NATO, а ви перелякано шукаєте хитрожопі формулювання.
10.09.2025 14:03
Ніхто не підняв дупу на вбивство під Смоленском!!! Всю увагу "шляхти гонорової" було утилізовано польскими *********-"вольнська різня" та коментуваннями Свободи, Фіріон, Білецький (Білий) вождь тощо..... Як наче вони чимось важливі для шляхетського суспільства )))

А доречі, це треба роглядати як змову - мовчали бо отримали владу, там де не сподівалися! - в літаку вся вища еліта держапарату загинула
10.09.2025 14:19
А це можно було за ці роки оголосити як напад на члена Нато!!
10.09.2025 14:20
Як Фінляндія в 1939 і 1945.
10.09.2025 14:07
Почекай трохи, ще й до вас залетять.
10.09.2025 14:09
Вони з Тимчасово окупованого Кенігбергу чи з моря прилетіли? Чи з бсср ?
10.09.2025 14:15
Поки (наземно) кацапи не доповзуть до Португалії - напад на NATO не визнаватиметься
10.09.2025 14:52
СТУББ.ТИ ДКБІЛ ЦЕ Є НАСЛІДКОМ РАШИСТСЬКОЇ АТАКИ НА НАТО І ПОЛЬЩУ.ЯК ЧЛЕНА НАТО.
10.09.2025 14:59
 
 