Залет российских дронов в Польшу является следствием эскалации Россией атак на Украину, необходимо усиливать давление на РФ, - Стубб
Президент Финляндии Александер Стубб после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши призвал продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.
Об этом Стубб написал в соцсети Х передает Цензор.НЕТ.
"Неприемлемо, что российские беспилотники были обнаружены в польском воздушном пространстве. Этот инцидент является следствием эскалации Россией своих атак на Украину в рамках ее незаконной агрессивной войны, особенно с использованием беспилотных систем. Речь идет о безопасности всей Европы. Россия несет ответственность за свои действия", - написал Стубб.
Он отметил, что ведутся переговоры с Польшей и другими союзниками, и отметил полную поддержку Польши со стороны Финляндии.
"Вместо мира Россия стремится к эскалации. Мы должны продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию и ее военную экономику", - добавил он.
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.
Заметим, что в Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной.
"На Польщу була не атака, а «масштабна провокація", - Туск.
Ох не на тих ***** пішло 2022 року. Пішло б одразу на Польщу, вони б одразу здалися і Східну Європу пітьма захопила би точно за три дні.
Макрон: висловлюю рішуче занепокоєння.
Стубб: треба посилити тиск на росію.
Фон Дер Ляєн: ми разом прагнемо до справедливого миру.
Іншими словами - "смажений півень" вже клює в жопу NATO, а ви перелякано шукаєте хитрожопі формулювання.
А доречі, це треба роглядати як змову - мовчали бо отримали владу, там де не сподівалися! - в літаку вся вища еліта держапарату загинула