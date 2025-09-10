РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
2 778 34

Нидерландские истребители F-35 перехватили российские беспилотники над Польшей, - Брекельманс

Нидерландский истребитель F-35

Беспилотники, которые залетели на территорию Польши в ночь на 10 сентября, сбивались истребителями F-35 Королевских воздушных сил Нидерландов.

Как передает Цензор.НЕТ, это подтвердил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х.

"Нидерландские истребители F-35 перехватили российские беспилотники над Польшей", - написал он.

Также Брекельманс отметил весомый вклад F-35 в коллективную безопасность.

"В НАТО наши F-35 делают значительный вклад в защиту нашей коллективной безопасности. Именно к этому мы готовы. Так мы держим на расстоянии эскалацию российской угрозы", - написал он.

Також читайте: Російські дроны над Польшей отслеживали немецкие системы Patriot, - Reuters

Брекельманс об участии истребителей F-35 в перехвате дронов над Польшей

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленский о залете "шахедов" в Польшу: Факты говорят о не случайности. Предлагаем партнерам создать совместную систему противовоздушной защиты

Заметим, что в Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной.

Автор: 

Нидерланды (1635) Польша (8663) Брекельманс Рубен (17)
Топ комментарии
+8
...чи сміловості ні на грош?)

Це не кордони з Україною блокувати і зерно на землю висипати. Ну і звісно, це не прпор Євросоюзу в Польщі зривати і килати на землю, витираючі об нього ноги.
10.09.2025 13:25 Ответить
+8
В них є потужні фермери з червоними знаменами на трахтарах. Тож це те саме.
10.09.2025 13:35 Ответить
+7
Дорого. Літати, та ще і запускати коштовні ракети) "Свисни ванька, ти дурніший". Нідерландам це, мабуть, потрібніше)
10.09.2025 13:25 Ответить
А в Польщі немає літаків?))
10.09.2025 13:22 Ответить
Дорого. Літати, та ще і запускати коштовні ракети) "Свисни ванька, ти дурніший". Нідерландам це, мабуть, потрібніше)
10.09.2025 13:25 Ответить
по дорогому мопеди збивали !
кажуть, що то були навіть не повноцінні шахеди, а гербери-обманки

.
10.09.2025 13:27 Ответить
Ніфігові такі обманки - пшецькому рольніку хату і машину ушатали.
10.09.2025 13:51 Ответить
На днях писали, що зараз навіть обманки вже оснащуються невеликим зарядом.
10.09.2025 14:19 Ответить
Дрони-імітатори РФ вже давно оснащені вибухівкою
10.09.2025 14:20 Ответить
10.09.2025 14:18 Ответить
Хай літають і збивають. Тренування в умовах, наближених до бойових.
10.09.2025 13:52 Ответить
...чи сміловості ні на грош?)

Це не кордони з Україною блокувати і зерно на землю висипати. Ну і звісно, це не прпор Євросоюзу в Польщі зривати і килати на землю, витираючі об нього ноги.
10.09.2025 13:25 Ответить
майте ж совість

Польща передала Україні щонайменше 14 винищувачів МіГ-29
10.09.2025 13:30 Ответить
... і отримала Ф-16 у кількості ну ніхуа не менше.
Все одно, чому УСЕ збито Нідерландами не зрозуміло. Мабуть радилися щодо консультацій. І домовились домовлятися.
10.09.2025 14:09 Ответить
саме голове в Польщі немає розміновувачів Чонгарів
10.09.2025 13:32 Ответить
В них є потужні фермери з червоними знаменами на трахтарах. Тож це те саме.
10.09.2025 13:35 Ответить
це не так страшно як дєрьмаки в ОПі ..баканови в СБУ.. сирки з батьками на паРаші
10.09.2025 13:36 Ответить
Нажаль, в Польші є свої **********.
10.09.2025 13:38 Ответить
а потужні фермери також до Оману літали , та ракетну програму Польщі вбивали ?
10.09.2025 13:39 Ответить
...достатньо .що є " прорашистський заміновувач"" "тусклий"
10.09.2025 13:45 Ответить
Отакої...
Jeszcze Polska nie zginęła?
10.09.2025 13:24 Ответить
Ну як би згадуючи те, як наші "найвеличніші" починали війну, то нічого вже не дивує. Але ж маючи конкретний приклад України щоб так ховати голову в пісок... Хтозна як це пояснити.
10.09.2025 13:26 Ответить
У Білорусі стартували https://www.unian.ua/world/u-bilorusi-startuvali-viyskovi-navchannya-na-nih-budut-pracyuvati-z-yadernoyu-zbroyeyu-13115883.html військові навчання, участь у яких бере і Росія. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, чи є загроза для України.

"Це планові навчання. Саме в цих навчаннях загрози зараз жодної немає. Це плановий захід, він проводиться щороку. Нічого нового", - пояснив він в інтервʼю в програмі "Хід Тузова" на https://www.youtube.com/watch?v=Tf9a8Nv6jmE Апостроф TV.

Керівник розвідки також додав, що станом на зараз загрози для країни Європи теж немає.
10.09.2025 13:27 Ответить
Скіко?
10.09.2025 13:28 Ответить
...нанцядь
10.09.2025 13:33 Ответить
ще би задіяли міжгалактичні крейсери і Люка Скайвокера з Зоряних Воєн що збити (причому лише чотири) мопеди що рухаються зі швидкістю літака першої світової і гудять за кілометри
10.09.2025 13:31 Ответить
10.09.2025 13:32 Ответить
Скільки ж розвелося потужних веселих сміхунців..... Спробуємо розставити акценти. Чи хотів би я особисто, щоб Польща вступила у війну на боці України? Безумовно так. Але всі оці мантри про сміливість, імпотентентність НАТО...... Щось би мені подобалось, чи ні, але Європа (принаймі поки що) вирішує свої проблеми самостійно. І допомагають нам. Можливо не так, як би нам хотілось, але ДОПОМАГАЮТЬ. І треба бути голожопенком з кастрованим імпотентним мозком, щоб писати отаку муйню.
10.09.2025 13:38 Ответить
Збили 4 з 19 цілей. По їхнім же повідомленням. А це ніяк не всі.
10.09.2025 13:40 Ответить
от так от, можна звісно посміятись з недолугих пшеків які не здатні дрон самотужки збити, та все ж вони в НАТО і їм допомагають...
10.09.2025 13:49 Ответить
Правильно. З винищувачів п'ятого пкоління по іранським *********.
10.09.2025 14:01 Ответить
Так, перебір. Наступного разу Patriot поставити збивати
10.09.2025 14:05 Ответить
Що заважає те і те використовувати? Саме заради цього працювали роками найкращі інтелекти на Заході.
10.09.2025 14:08 Ответить
Patriot проти Герберів з пінопласту?
10.09.2025 14:11 Ответить
Так. Проти шахідів потрібно підключати THAAD.
10.09.2025 14:14 Ответить
Льотчикам - терміново "Героя Польщі"!😂
10.09.2025 14:24 Ответить
На всі гроші))) це лише три. А як буде 800?))) F-35 не назбиваєшся
10.09.2025 14:49 Ответить
 
 