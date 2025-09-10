Нидерландские истребители F-35 перехватили российские беспилотники над Польшей, - Брекельманс

Беспилотники, которые залетели на территорию Польши в ночь на 10 сентября, сбивались истребителями F-35 Королевских воздушных сил Нидерландов.

Как передает Цензор.НЕТ, это подтвердил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х.

"Нидерландские истребители F-35 перехватили российские беспилотники над Польшей", - написал он.

Также Брекельманс отметил весомый вклад F-35 в коллективную безопасность.

"В НАТО наши F-35 делают значительный вклад в защиту нашей коллективной безопасности. Именно к этому мы готовы. Так мы держим на расстоянии эскалацию российской угрозы", - написал он.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

Заметим, что в Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной.