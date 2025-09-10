Нидерландские истребители F-35 перехватили российские беспилотники над Польшей, - Брекельманс
Беспилотники, которые залетели на территорию Польши в ночь на 10 сентября, сбивались истребителями F-35 Королевских воздушных сил Нидерландов.
Как передает Цензор.НЕТ, это подтвердил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х.
"Нидерландские истребители F-35 перехватили российские беспилотники над Польшей", - написал он.
Также Брекельманс отметил весомый вклад F-35 в коллективную безопасность.
"В НАТО наши F-35 делают значительный вклад в защиту нашей коллективной безопасности. Именно к этому мы готовы. Так мы держим на расстоянии эскалацию российской угрозы", - написал он.
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.
Заметим, что в Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кажуть, що то були навіть не повноцінні шахеди, а гербери-обманки
.
Це не кордони з Україною блокувати і зерно на землю висипати. Ну і звісно, це не прпор Євросоюзу в Польщі зривати і килати на землю, витираючі об нього ноги.
Польща передала Україні щонайменше 14 винищувачів МіГ-29
Все одно, чому УСЕ збито Нідерландами не зрозуміло. Мабуть радилися щодо консультацій. І домовились домовлятися.
Jeszcze Polska nie zginęła?
"Це планові навчання. Саме в цих навчаннях загрози зараз жодної немає. Це плановий захід, він проводиться щороку. Нічого нового", - пояснив він в інтервʼю в програмі "Хід Тузова" на https://www.youtube.com/watch?v=Tf9a8Nv6jmE Апостроф TV.
Керівник розвідки також додав, що станом на зараз загрози для країни Європи теж немає.