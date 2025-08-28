УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10368 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
1 240 4

Дрони-імітатори РФ вже давно оснащені вибухівкою, - Повітряні сили

Безпілотники-імітатори вже теж несуть небезпеку

Російські безпілотники-обманки оснащуються вибухівкою, хоча й у менших об’ємах, ніж ударні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Окрім реактивних "шахедів" і звичайних "шахедів", звісно, запускають дрони-імітатори. Ми їх зараз так називаємо, але, хочу сказати, що вони уже давно теж оснащують їх вибуховою частиною. По декілька кілограмів у "Герберах" та інших спостерігалися не раз. Окрім камер, є також вибухівка", – наголосив Ігнат.

Росіяни використовують дрони-імітатори, щоб розосередити українські сили протиповітряної оборони. Для масивних атак окупанти часто використовували більше імітаторів, ніж ударних БпЛА. Проте під час атак, що призводили до особливо масштабних наслідків, окупанти використовували більше саме "шахедів".

У "шахед" закладено осколково-фугасну бойову частину вагою приблизно 30-50 кг.

Він зазначив, що атака в ніч проти 28 серпня була однією з найбільших. Антирекордом було 740 засобів повітряного нападу, зараз – 629. Проте цієї ночі росіяни використали більше ракет, ніж тоді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Київ: 15 загиблих, серед них четверо дітей (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4764) дрони (5370) Повітряні сили (2969) Ігнат Юрій (825)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тому потрібна автоматизована система запуску і застосування зенітних дронів, що опирається на мережу радарів і управляється з єдиного операційного центру.
показати весь коментар
28.08.2025 13:26 Відповісти
Ні, в усьому винні ухилянти! Треба більше мобілізовувати ППО дронів класу "Микола з лопатою".
показати весь коментар
28.08.2025 14:37 Відповісти
Чому б не остастити нашу дрони, які летять через весь кацапстан, скидами, хоч по 1-2 кг. Наприклад шт. 5-10.
Летиш до цілі к умовному Засратову, по дорозі скинув 5-10 бімбочек: на електростанції, трансформатори, склади, скупченя транспорту, спецтехгніки, поєздів, бочок з пальним/газом, азс.. та багато можна знайти легковразливі цілі.
Чого без діла над кацапстаном літати.
показати весь коментар
28.08.2025 13:41 Відповісти
Орки - вони у своїй жадобі смерті українцям винахідливі, треба працювати на випередження. Ми дуже добрі, знищуємо лише об'єкти їх топливного виробництва, але не завадить бити по центрам виробництва зброї, *********** і вибухівки у будь-який час доби, чим більше при цьому загине дебілоїдів, тим менше буде засобів вбивства українців, бо ж Х-уйло може царювати ще довго, а воно навіжене, томувже треба негайно позбавляти його засобів здійснення своїх наказів, бажань і мрій
показати весь коментар
28.08.2025 13:46 Відповісти
 
 