Дрони-імітатори РФ вже давно оснащені вибухівкою, - Повітряні сили

Російські безпілотники-обманки оснащуються вибухівкою, хоча й у менших об’ємах, ніж ударні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Окрім реактивних "шахедів" і звичайних "шахедів", звісно, запускають дрони-імітатори. Ми їх зараз так називаємо, але, хочу сказати, що вони уже давно теж оснащують їх вибуховою частиною. По декілька кілограмів у "Герберах" та інших спостерігалися не раз. Окрім камер, є також вибухівка", – наголосив Ігнат.

Росіяни використовують дрони-імітатори, щоб розосередити українські сили протиповітряної оборони. Для масивних атак окупанти часто використовували більше імітаторів, ніж ударних БпЛА. Проте під час атак, що призводили до особливо масштабних наслідків, окупанти використовували більше саме "шахедів".



У "шахед" закладено осколково-фугасну бойову частину вагою приблизно 30-50 кг.

Він зазначив, що атака в ніч проти 28 серпня була однією з найбільших. Антирекордом було 740 засобів повітряного нападу, зараз – 629. Проте цієї ночі росіяни використали більше ракет, ніж тоді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Київ: 15 загиблих, серед них четверо дітей (оновлено)