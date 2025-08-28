РФ атакувала "Кинджалами", "Іскандерами" та X-101: ППО знешкодила 589 із 629 російських цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 28 серпня російські окупанти випустили по Україні загалом 629 ракет та безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Що випустили війська РФ по Україні?

598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Гвардійське - ТОТ Криму;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. - РФ.;

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької обл. - РФ.;

20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. - РФ.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 9:00 сили протиповітряної оборони знешкодили 589 цілей:

563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

18 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання ракет та безпілотників на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Наразі ворог продовжує повітряну атаку, ППО продовжує бойову роботу.

