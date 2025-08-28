УКР
Новини
5 277 18

РФ атакувала "Кинджалами", "Іскандерами" та X-101: ППО знешкодила 589 із 629 російських цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 28 серпня російські окупанти випустили по Україні загалом 629 ракет та безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Що випустили війська РФ по Україні?

  • 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Гвардійське - ТОТ Криму;
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. - РФ.;
  • 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької обл. - РФ.;
  • 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. - РФ.

Читайте: Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджено сільгосппідприємства, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Як відпрацювала ППО?

Станом на 9:00 сили протиповітряної оборони знешкодили 589 цілей:

  • 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 18 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання ракет та безпілотників на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Наразі ворог продовжує повітряну атаку, ППО продовжує бойову роботу.

Читайте: Будівлю представництва ЄС пошкоджено внаслідок удару РФ по Києву. ФОТОрепортаж

Масований обстріл 28 серпня 2025 року. Як відпрацювала ППО?

Автор: 

обстріл (30522) ППО (3492) Повітряні сили (2969)
Слава ЗСУ!! Смерть ворогам!
показати весь коментар
28.08.2025 09:44 Відповісти
Добра робота нашої ППО ,але на жаль ворог завдав великої біди є жертви і руйнування,хотілося що б стільки безпілотників і ракети атакували москву.
показати весь коментар
28.08.2025 09:47 Відповісти
Атакували і атакують періодично ( під час цього і закриваються тамтешні аеропорти ) , але - мацьква щільно закрита системами ппо в кілька рядів , ***** стягнув до неї чи не більшу половину наявних у нього панцирів , тому туди майже нічого не долітає .
показати весь коментар
28.08.2025 10:51 Відповісти
смерть кощея не в мосвабаді а в НПЗ і газорозподільних станціях та нафтових терміналах. скільки здохне русці ***** байдуже, а от скільки буде грошей - ні
показати весь коментар
28.08.2025 11:43 Відповісти
Цілу ніч свинособаки кошмарили..Результат збиття непоганий,а збиття балістики-неймовірний..
показати весь коментар
28.08.2025 09:48 Відповісти
629 ракет і БПЛА рашисти запустили по Україні. Зате Тампон зняв санкції з рашистських алмазів і вже втихаря американські компанії разом з рашистами розробляють добування корисних копалин в Арктиці. Це можна назвати дедлайном Тампона і *****
показати весь коментар
28.08.2025 09:53 Відповісти
Алмазы мой заочный друг-это пыль! А вот прокачка нефти в словакию и венгрию это реальные деньги! И тебя это конечно меньше волнует?!
показати весь коментар
28.08.2025 10:04 Відповісти
РФ атакує за планом Трампа/Венса/Рубіо чи це ще Байден дозволяє !?
показати весь коментар
28.08.2025 09:55 Відповісти
Это всё потому , что ты и тебе подобные не принимают участие в уничтожении шахедов и ракет! Благодари ЗСУ , что 20-30, а не 200-300!
показати весь коментар
28.08.2025 10:15 Відповісти
Вищезазначені міста рф, з яких відбулись пуски ракет та "шахедів" по Україні, повинні бути знесені разом з їх мешканцями українською балістикою та крилатими ракетами. Але для цього треба повернути в бюджет все змародерене Міндичем, Чернишовим та іншими поплічниками президента з його сіамським єрмакоїдом. Силами вичищеної від малюківської малороської тітушні та реформованої СБУ.
показати весь коментар
28.08.2025 09:56 Відповісти
Теперь понятно почему ночка была такой шумной, что аж окна от ударной волны распахнуло
показати весь коментар
28.08.2025 09:57 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2025 10:09 Відповісти
А Прип'ять. Три ракети
показати весь коментар
28.08.2025 10:19 Відповісти
Де відповідь, віслюк????
показати весь коментар
28.08.2025 10:51 Відповісти
ввечері буде ПОТУЖНЄЙШИЙ гундос "моїспівчуття-незалишимобезвідповіді"
показати весь коментар
28.08.2025 11:44 Відповісти
Коли ж "найвеличніший"та "найкращий" буде масовано,в такій кількості запускати те чим він хвалився,красуючись на фоні виробів?Балабол,хай тобі грець,та пір'я в роті поросте щоб не брехав!
показати весь коментар
28.08.2025 12:19 Відповісти
 
 