РФ атакувала "Кинджалами", "Іскандерами" та X-101: ППО знешкодила 589 із 629 російських цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 28 серпня російські окупанти випустили по Україні загалом 629 ракет та безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Що випустили війська РФ по Україні?
- 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Гвардійське - ТОТ Криму;
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. - РФ.;
- 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької обл. - РФ.;
- 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. - РФ.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 9:00 сили протиповітряної оборони знешкодили 589 цілей:
- 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 18 крилатих ракет Х-101.
Зафіксовано влучання ракет та безпілотників на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.
Наразі ворог продовжує повітряну атаку, ППО продовжує бойову роботу.
+24 Володимир Омельянов
28.08.2025 09:47
+16 Віталій #584752
28.08.2025 09:44
+15 Николай Водяной #551433
28.08.2025 09:48
Віталій #584752
28.08.2025 09:44
Володимир Омельянов
28.08.2025 09:47
Maksim Perepelitca
28.08.2025 10:51
Diesel_Sasha
28.08.2025 11:43
Николай Водяной #551433
28.08.2025 09:48
ALEX SUROVV #593022
28.08.2025 09:53
Игорь Фазлиахметов
28.08.2025 10:04
AbOriginal_UA
28.08.2025 09:55
✘
Игорь Фазлиахметов
28.08.2025 10:15
✘
Григорій Максимець #551293
28.08.2025 09:56
Олег #590959
28.08.2025 09:57
pOrest
28.08.2025 10:09
G Fc #497111
28.08.2025 10:19
ALEX 13 #375637
28.08.2025 10:51
Diesel_Sasha
28.08.2025 11:44
Виктор Шевченко
28.08.2025 12:19
