УКР
Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджено сільгосппідприємства, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Синельниківський район Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Під ударом Межівська та Петропавлівська громади. Виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

Пошкоджено два сільськогосподарські підприємства й транспортні засоби.

Обстріл Дніпропетровщини 28 серпня 2025 року. Що відомо про наслідки?
обстріл (30522) Дніпропетровська область (4184) Синельниківський район (206)
