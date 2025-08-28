Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджено сільгосппідприємства, виникли пожежі. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували Синельниківський район Дніпропетровщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Під ударом Межівська та Петропавлівська громади. Виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.
Пошкоджено два сільськогосподарські підприємства й транспортні засоби.
