РФ вдарила по Слов’янську "Іскандерами": поранено 4 особи. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі атакували Слов'янськ на Донеччині балістичними ракетами "Іскандер".

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 3:00 у місті пролунали два вибухи.

"Перше влучання по вул. Шевченка, у літній майданчик ресторану готелю "Україна". Друге влучання по пров. Андріївському. Пошкоджено і зруйновано: 35 багатоповерхових будинків, 2 приватні будинки, 6 автівок, заклад освіти, 8 інфраструктурних обʼєктів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російського удару поранення дістали 4 особи.

Читайте: Відомо про щонайменше вісьмох загиблих, зокрема дитину, внаслідок обстрілу РФ, - Зеленський











