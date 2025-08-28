УКР
РФ вдарила по Слов’янську "Іскандерами": поранено 4 особи. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі атакували Слов'янськ на Донеччині балістичними ракетами "Іскандер".

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 3:00 у місті пролунали два вибухи.

"Перше влучання по вул. Шевченка, у літній майданчик ресторану готелю "Україна". Друге влучання по пров. Андріївському. Пошкоджено і зруйновано: 35 багатоповерхових будинків, 2 приватні будинки, 6 автівок, заклад освіти, 8 інфраструктурних обʼєктів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російського удару поранення дістали 4 особи.

Читайте: Відомо про щонайменше вісьмох загиблих, зокрема дитину, внаслідок обстрілу РФ, - Зеленський

Росіяни обстріляли Слов'янськ 28 серпня. Били Іскандерами

обстріл (30522) Донецька область (9444) Краматорський район (627) Слов’янськ (677)
Кожен Іскандер коштує як нова лікарня, але кацапи щасливі! Покидьки Людства...
28.08.2025 08:49 Відповісти
 
 