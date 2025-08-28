РФ вдарила по Слов’янську "Іскандерами": поранено 4 особи. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вночі атакували Слов'янськ на Донеччині балістичними ракетами "Іскандер".
Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 3:00 у місті пролунали два вибухи.
"Перше влучання по вул. Шевченка, у літній майданчик ресторану готелю "Україна". Друге влучання по пров. Андріївському. Пошкоджено і зруйновано: 35 багатоповерхових будинків, 2 приватні будинки, 6 автівок, заклад освіти, 8 інфраструктурних обʼєктів", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок російського удару поранення дістали 4 особи.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
юрий Шмалько #512164
показати весь коментар28.08.2025 08:49 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль