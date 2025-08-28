РУС
РФ нанесла удар по Славянску "Искандерами": ранены 4 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты ночью атаковали Славянск в Донецкой области баллистическими ракетами "Искандер".

Об этом сообщила пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Около 3:00 в городе прогремели два взрыва.

"Первое попадание по ул. Шевченко, в летнюю площадку ресторана гостиницы "Украина". Второе попадание по переулку Андреевскому. Повреждены и разрушены: 35 многоэтажных домов, 2 частных дома, 6 автомобилей, учебное заведение, 8 инфраструктурных объектов", - говорится в сообщении.

В результате российского удара ранения получили 4 человека.

Читайте: Известно о по меньшей мере восьми погибших, в том числе ребенке, в результате обстрела РФ, - Зеленский

Россияне обстреляли Слов'янськ 28 серпня. Били Іскандерами
