РФ нанесла удар по Славянску "Искандерами": ранены 4 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты ночью атаковали Славянск в Донецкой области баллистическими ракетами "Искандер".
Об этом сообщила пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
Около 3:00 в городе прогремели два взрыва.
"Первое попадание по ул. Шевченко, в летнюю площадку ресторана гостиницы "Украина". Второе попадание по переулку Андреевскому. Повреждены и разрушены: 35 многоэтажных домов, 2 частных дома, 6 автомобилей, учебное заведение, 8 инфраструктурных объектов", - говорится в сообщении.
В результате российского удара ранения получили 4 человека.
