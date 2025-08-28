Обстрелы Днепропетровской области: повреждены сельхозпредприятия, возникли пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты атаковали Синельниковский район Днепропетровщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Под ударом Межевская и Петропавловская громады. Возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.
Повреждены два сельскохозяйственных предприятия и транспортные средства.
