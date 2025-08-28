РУС
Обстрелы Днепропетровской области: повреждены сельхозпредприятия, возникли пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты атаковали Синельниковский район Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Под ударом Межевская и Петропавловская громады. Возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.

Повреждены два сельскохозяйственных предприятия и транспортные средства.

Обстрел Днепропетровской области 28 августа 2025 года. Что известно о последствиях?
обстрел (29195) Днепропетровская область (4395) Синельниковский район (206)
