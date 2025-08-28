5 361 18
РФ атаковала "Кинжалами", "Искандерами" и X-101: ПВО обезвредила 589 из 629 российских целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 28 августа российские оккупанты выпустили по Украине всего 629 ракет и беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Что выпустили войска РФ по Украине?
- 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ., Гвардейское - ВОТ Крыма;
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл;
- 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской обл;
- 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 9:00 силы противовоздушной обороны обезвредили 589 целей:
- 563 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 18 крылатых ракет Х-101.
Зафиксировано попадание ракет и беспилотников на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях.
Сейчас враг продолжает воздушную атаку, ПВО продолжает боевую работу.
