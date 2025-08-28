РФ атаковала "Кинжалами", "Искандерами" и X-101: ПВО обезвредила 589 из 629 российских целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 28 августа российские оккупанты выпустили по Украине всего 629 ракет и беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Что выпустили войска РФ по Украине?

598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ., Гвардейское - ВОТ Крыма;

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл;

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской обл;

20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл.

Как отработала ПВО?

По состоянию на 9:00 силы противовоздушной обороны обезвредили 589 целей:

563 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

18 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание ракет и беспилотников на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях.

Сейчас враг продолжает воздушную атаку, ПВО продолжает боевую работу.

