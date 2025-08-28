РУС
Новости Результат работы ПВО
РФ атаковала "Кинжалами", "Искандерами" и X-101: ПВО обезвредила 589 из 629 российских целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 28 августа российские оккупанты выпустили по Украине всего 629 ракет и беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Что выпустили войска РФ по Украине?

  • 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ., Гвардейское - ВОТ Крыма;
  • 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл;
  • 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской обл;
  • 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл.

Читайте: Обстрелы Днепропетровщины: повреждены сельхозпредприятия, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Как отработала ПВО?

По состоянию на 9:00 силы противовоздушной обороны обезвредили 589 целей:

  • 563 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 18 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание ракет и беспилотников на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях.

Сейчас враг продолжает воздушную атаку, ПВО продолжает боевую работу.

Читайте: Здание представительства ЕС повреждено в результате удара РФ по Киеву. ФОТОрепортаж

Массированный обстрел 28 августа 2025 года. Как отработала ПВО?

обстрел (29195) ПВО (3046) Воздушные силы (2629)
Добра робота нашої ППО ,але на жаль ворог завдав великої біди є жертви і руйнування,хотілося що б стільки безпілотників і ракети атакували москву.
28.08.2025 09:47
Слава ЗСУ!! Смерть ворогам!
28.08.2025 09:44
Цілу ніч свинособаки кошмарили..Результат збиття непоганий,а збиття балістики-неймовірний..
28.08.2025 09:48
Слава ЗСУ!! Смерть ворогам!
28.08.2025 09:44
Добра робота нашої ППО ,але на жаль ворог завдав великої біди є жертви і руйнування,хотілося що б стільки безпілотників і ракети атакували москву.
28.08.2025 09:47
Атакували і атакують періодично ( під час цього і закриваються тамтешні аеропорти ) , але - мацьква щільно закрита системами ппо в кілька рядів , ***** стягнув до неї чи не більшу половину наявних у нього панцирів , тому туди майже нічого не долітає .
28.08.2025 10:51
смерть кощея не в мосвабаді а в НПЗ і газорозподільних станціях та нафтових терміналах. скільки здохне русці ***** байдуже, а от скільки буде грошей - ні
28.08.2025 11:43
Цілу ніч свинособаки кошмарили..Результат збиття непоганий,а збиття балістики-неймовірний..
28.08.2025 09:48
629 ракет і БПЛА рашисти запустили по Україні. Зате Тампон зняв санкції з рашистських алмазів і вже втихаря американські компанії разом з рашистами розробляють добування корисних копалин в Арктиці. Це можна назвати дедлайном Тампона і *****
28.08.2025 09:53
Алмазы мой заочный друг-это пыль! А вот прокачка нефти в словакию и венгрию это реальные деньги! И тебя это конечно меньше волнует?!
28.08.2025 10:04
РФ атакує за планом Трампа/Венса/Рубіо чи це ще Байден дозволяє !?
28.08.2025 09:55
Это всё потому , что ты и тебе подобные не принимают участие в уничтожении шахедов и ракет! Благодари ЗСУ , что 20-30, а не 200-300!
28.08.2025 10:15
Вищезазначені міста рф, з яких відбулись пуски ракет та "шахедів" по Україні, повинні бути знесені разом з їх мешканцями українською балістикою та крилатими ракетами. Але для цього треба повернути в бюджет все змародерене Міндичем, Чернишовим та іншими поплічниками президента з його сіамським єрмакоїдом. Силами вичищеної від малюківської малороської тітушні та реформованої СБУ.
28.08.2025 09:56
Теперь понятно почему ночка была такой шумной, что аж окна от ударной волны распахнуло
28.08.2025 09:57
28.08.2025 10:09
А Прип'ять. Три ракети
28.08.2025 10:19
Де відповідь, віслюк????
28.08.2025 10:51
ввечері буде ПОТУЖНЄЙШИЙ гундос "моїспівчуття-незалишимобезвідповіді"
28.08.2025 11:44
Коли ж "найвеличніший"та "найкращий" буде масовано,в такій кількості запускати те чим він хвалився,красуючись на фоні виробів?Балабол,хай тобі грець,та пір'я в роті поросте щоб не брехав!
28.08.2025 12:19
 
 