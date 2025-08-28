РУС
Дроны-имитаторы РФ уже давно оснащены взрывчаткой, - Воздушные силы

Беспилотники-имитаторы уже тоже несут опасность

Российские беспилотники-обманки оснащаются взрывчаткой, хотя и в меньших объемах, чем ударные дроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

"Кроме реактивных "шахедов" и обычных "шахедов", конечно, запускают дроны-имитаторы. Мы их сейчас так называем, но, хочу сказать, что они уже давно тоже оснащают их взрывчатой частью. По несколько килограммов в "Герберах" и других наблюдались не раз. Кроме камер, есть также взрывчатка", - отметил Игнат.

Россияне используют дроны-имитаторы, чтобы рассредоточить украинские силы противовоздушной обороны. Для массивных атак оккупанты часто использовали больше имитаторов, чем ударных БпЛА. Однако во время атак, которые приводили к особо масштабным последствиям, оккупанты использовали больше именно "шахедов".

В "шахед" заложена осколочно-фугасная боевая часть весом около 30-50 кг.

Он отметил, что атака в ночь на 28 августа была одной из крупнейших. Антирекордом было 740 средств воздушного нападения, сейчас - 629. Однако этой ночью россияне использовали больше ракет, чем тогда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг массированно атаковал Киев: 15 погибших, среди них четверо детей (обновлено)

Автор: 

беспилотник (4153) дроны (4502) Воздушные силы (2629) Игнат Юрий (629)
Тому потрібна автоматизована система запуску і застосування зенітних дронів, що опирається на мережу радарів і управляється з єдиного операційного центру.
28.08.2025 13:26 Ответить
Чому б не остастити нашу дрони, які летять через весь кацапстан, скидами, хоч по 1-2 кг. Наприклад шт. 5-10.
Летиш до цілі к умовному Засратову, по дорозі скинув 5-10 бімбочек: на електростанції, трансформатори, склади, скупченя транспорту, спецтехгніки, поєздів, бочок з пальним/газом, азс.. та багато можна знайти легковразливі цілі.
Чого без діла над кацапстаном літати.
28.08.2025 13:41 Ответить
Орки - вони у своїй жадобі смерті українцям винахідливі, треба працювати на випередження. Ми дуже добрі, знищуємо лише об'єкти їх топливного виробництва, але не завадить бити по центрам виробництва зброї, *********** і вибухівки у будь-який час доби, чим більше при цьому загине дебілоїдів, тим менше буде засобів вбивства українців, бо ж Х-уйло може царювати ще довго, а воно навіжене, томувже треба негайно позбавляти його засобів здійснення своїх наказів, бажань і мрій
28.08.2025 13:46 Ответить
 
 