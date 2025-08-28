Дроны-имитаторы РФ уже давно оснащены взрывчаткой, - Воздушные силы
Российские беспилотники-обманки оснащаются взрывчаткой, хотя и в меньших объемах, чем ударные дроны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
"Кроме реактивных "шахедов" и обычных "шахедов", конечно, запускают дроны-имитаторы. Мы их сейчас так называем, но, хочу сказать, что они уже давно тоже оснащают их взрывчатой частью. По несколько килограммов в "Герберах" и других наблюдались не раз. Кроме камер, есть также взрывчатка", - отметил Игнат.
Россияне используют дроны-имитаторы, чтобы рассредоточить украинские силы противовоздушной обороны. Для массивных атак оккупанты часто использовали больше имитаторов, чем ударных БпЛА. Однако во время атак, которые приводили к особо масштабным последствиям, оккупанты использовали больше именно "шахедов".
В "шахед" заложена осколочно-фугасная боевая часть весом около 30-50 кг.
Он отметил, что атака в ночь на 28 августа была одной из крупнейших. Антирекордом было 740 средств воздушного нападения, сейчас - 629. Однако этой ночью россияне использовали больше ракет, чем тогда.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Летиш до цілі к умовному Засратову, по дорозі скинув 5-10 бімбочек: на електростанції, трансформатори, склади, скупченя транспорту, спецтехгніки, поєздів, бочок з пальним/газом, азс.. та багато можна знайти легковразливі цілі.
Чого без діла над кацапстаном літати.