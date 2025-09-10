УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11672 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
2 976 35

Нідерландські винищувачі F-35 перехопили російські безпілотники над Польщею, - Брекельманс

Нідердландський винищувач F-35

Безпілотники, які залетіли на територію Польщі в ніч на 10 вересня, збивалися винищувачами F-35 Королівських повітряних сил Нідерландів.

Як передає Цензор.НЕТ, це підтвердив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі Х.

"Нідерландські винищувачі F-35 перехопили російські безпілотники над Польщею", - написав він.

Також Брекельманс наголосив на вагомому внеску F-35 у колективну безпеку.

"У НАТО наші F-35 роблять значний внесок у захист нашої колективної безпеки. Саме до цього ми готові. Так ми тримаємо на відстані ескалацію російської загрози", - написав він.

Також читайте: Російські дрони над Польщею відстежували німецькі системи Patriot, - Reuters

Брекельманс про участь винищувачів F-35 у перехопленні дронів над Польщею

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заліт "шахедів" у Польщу: Факти говорять про невипадковість. Пропонуємо партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту

Зауважимо, що у Польщі знайшли уламки російського дрона "Гербера" за 300 км від кордону з Україною.

Автор: 

Нідерланди (1627) Польща (8814) Брекельманс Рубен (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
В них є потужні фермери з червоними знаменами на трахтарах. Тож це те саме.
показати весь коментар
10.09.2025 13:35 Відповісти
+8
...чи сміловості ні на грош?)

Це не кордони з Україною блокувати і зерно на землю висипати. Ну і звісно, це не прпор Євросоюзу в Польщі зривати і килати на землю, витираючі об нього ноги.
показати весь коментар
10.09.2025 13:25 Відповісти
+7
Дорого. Літати, та ще і запускати коштовні ракети) "Свисни ванька, ти дурніший". Нідерландам це, мабуть, потрібніше)
показати весь коментар
10.09.2025 13:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Польщі немає літаків?))
показати весь коментар
10.09.2025 13:22 Відповісти
Дорого. Літати, та ще і запускати коштовні ракети) "Свисни ванька, ти дурніший". Нідерландам це, мабуть, потрібніше)
показати весь коментар
10.09.2025 13:25 Відповісти
по дорогому мопеди збивали !
кажуть, що то були навіть не повноцінні шахеди, а гербери-обманки

.
показати весь коментар
10.09.2025 13:27 Відповісти
Ніфігові такі обманки - пшецькому рольніку хату і машину ушатали.
показати весь коментар
10.09.2025 13:51 Відповісти
На днях писали, що зараз навіть обманки вже оснащуються невеликим зарядом.
показати весь коментар
10.09.2025 14:19 Відповісти
Дрони-імітатори РФ вже давно оснащені вибухівкою
показати весь коментар
10.09.2025 14:20 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 14:18 Відповісти
Хай літають і збивають. Тренування в умовах, наближених до бойових.
показати весь коментар
10.09.2025 13:52 Відповісти
...чи сміловості ні на грош?)

Це не кордони з Україною блокувати і зерно на землю висипати. Ну і звісно, це не прпор Євросоюзу в Польщі зривати і килати на землю, витираючі об нього ноги.
показати весь коментар
10.09.2025 13:25 Відповісти
майте ж совість

Польща передала Україні щонайменше 14 винищувачів МіГ-29
показати весь коментар
10.09.2025 13:30 Відповісти
... і отримала Ф-16 у кількості ну ніхуа не менше.
Все одно, чому УСЕ збито Нідерландами не зрозуміло. Мабуть радилися щодо консультацій. І домовились домовлятися.
показати весь коментар
10.09.2025 14:09 Відповісти
саме голове в Польщі немає розміновувачів Чонгарів
показати весь коментар
10.09.2025 13:32 Відповісти
В них є потужні фермери з червоними знаменами на трахтарах. Тож це те саме.
показати весь коментар
10.09.2025 13:35 Відповісти
це не так страшно як дєрьмаки в ОПі ..баканови в СБУ.. сирки з батьками на паРаші
показати весь коментар
10.09.2025 13:36 Відповісти
Нажаль, в Польші є свої **********.
показати весь коментар
10.09.2025 13:38 Відповісти
а потужні фермери також до Оману літали , та ракетну програму Польщі вбивали ?
показати весь коментар
10.09.2025 13:39 Відповісти
...достатньо .що є " прорашистський заміновувач"" "тусклий"
показати весь коментар
10.09.2025 13:45 Відповісти
Отакої...
Jeszcze Polska nie zginęła?
показати весь коментар
10.09.2025 13:24 Відповісти
Ну як би згадуючи те, як наші "найвеличніші" починали війну, то нічого вже не дивує. Але ж маючи конкретний приклад України щоб так ховати голову в пісок... Хтозна як це пояснити.
показати весь коментар
10.09.2025 13:26 Відповісти
У Білорусі стартували https://www.unian.ua/world/u-bilorusi-startuvali-viyskovi-navchannya-na-nih-budut-pracyuvati-z-yadernoyu-zbroyeyu-13115883.html військові навчання, участь у яких бере і Росія. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, чи є загроза для України.

"Це планові навчання. Саме в цих навчаннях загрози зараз жодної немає. Це плановий захід, він проводиться щороку. Нічого нового", - пояснив він в інтервʼю в програмі "Хід Тузова" на https://www.youtube.com/watch?v=Tf9a8Nv6jmE Апостроф TV.

Керівник розвідки також додав, що станом на зараз загрози для країни Європи теж немає.
показати весь коментар
10.09.2025 13:27 Відповісти
Скіко?
показати весь коментар
10.09.2025 13:28 Відповісти
...нанцядь
показати весь коментар
10.09.2025 13:33 Відповісти
ще би задіяли міжгалактичні крейсери і Люка Скайвокера з Зоряних Воєн що збити (причому лише чотири) мопеди що рухаються зі швидкістю літака першої світової і гудять за кілометри
показати весь коментар
10.09.2025 13:31 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 13:32 Відповісти
Скільки ж розвелося потужних веселих сміхунців..... Спробуємо розставити акценти. Чи хотів би я особисто, щоб Польща вступила у війну на боці України? Безумовно так. Але всі оці мантри про сміливість, імпотентентність НАТО...... Щось би мені подобалось, чи ні, але Європа (принаймі поки що) вирішує свої проблеми самостійно. І допомагають нам. Можливо не так, як би нам хотілось, але ДОПОМАГАЮТЬ. І треба бути голожопенком з кастрованим імпотентним мозком, щоб писати отаку муйню.
показати весь коментар
10.09.2025 13:38 Відповісти
Збили 4 з 19 цілей. По їхнім же повідомленням. А це ніяк не всі.
показати весь коментар
10.09.2025 13:40 Відповісти
от так от, можна звісно посміятись з недолугих пшеків які не здатні дрон самотужки збити, та все ж вони в НАТО і їм допомагають...
показати весь коментар
10.09.2025 13:49 Відповісти
Правильно. З винищувачів п'ятого пкоління по іранським *********.
показати весь коментар
10.09.2025 14:01 Відповісти
Так, перебір. Наступного разу Patriot поставити збивати
показати весь коментар
10.09.2025 14:05 Відповісти
Що заважає те і те використовувати? Саме заради цього працювали роками найкращі інтелекти на Заході.
показати весь коментар
10.09.2025 14:08 Відповісти
Patriot проти Герберів з пінопласту?
показати весь коментар
10.09.2025 14:11 Відповісти
Так. Проти шахідів потрібно підключати THAAD.
показати весь коментар
10.09.2025 14:14 Відповісти
Льотчикам - терміново "Героя Польщі"!😂
показати весь коментар
10.09.2025 14:24 Відповісти
Червоний барон!
показати весь коментар
10.09.2025 15:20 Відповісти
На всі гроші))) це лише три. А як буде 800?))) F-35 не назбиваєшся
показати весь коментар
10.09.2025 14:49 Відповісти
 
 