Нідерландські винищувачі F-35 перехопили російські безпілотники над Польщею, - Брекельманс
Безпілотники, які залетіли на територію Польщі в ніч на 10 вересня, збивалися винищувачами F-35 Королівських повітряних сил Нідерландів.
Як передає Цензор.НЕТ, це підтвердив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі Х.
"Нідерландські винищувачі F-35 перехопили російські безпілотники над Польщею", - написав він.
Також Брекельманс наголосив на вагомому внеску F-35 у колективну безпеку.
"У НАТО наші F-35 роблять значний внесок у захист нашої колективної безпеки. Саме до цього ми готові. Так ми тримаємо на відстані ескалацію російської загрози", - написав він.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.
Зауважимо, що у Польщі знайшли уламки російського дрона "Гербера" за 300 км від кордону з Україною.
кажуть, що то були навіть не повноцінні шахеди, а гербери-обманки
Це не кордони з Україною блокувати і зерно на землю висипати. Ну і звісно, це не прпор Євросоюзу в Польщі зривати і килати на землю, витираючі об нього ноги.
Польща передала Україні щонайменше 14 винищувачів МіГ-29
Все одно, чому УСЕ збито Нідерландами не зрозуміло. Мабуть радилися щодо консультацій. І домовились домовлятися.
Jeszcze Polska nie zginęła?
"Це планові навчання. Саме в цих навчаннях загрози зараз жодної немає. Це плановий захід, він проводиться щороку. Нічого нового", - пояснив він в інтервʼю в програмі "Хід Тузова" на https://www.youtube.com/watch?v=Tf9a8Nv6jmE Апостроф TV.
Керівник розвідки також додав, що станом на зараз загрози для країни Європи теж немає.