Нідерландські винищувачі F-35 перехопили російські безпілотники над Польщею, - Брекельманс

Безпілотники, які залетіли на територію Польщі в ніч на 10 вересня, збивалися винищувачами F-35 Королівських повітряних сил Нідерландів.

Як передає Цензор.НЕТ, це підтвердив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі Х.

"Нідерландські винищувачі F-35 перехопили російські безпілотники над Польщею", - написав він.

Також Брекельманс наголосив на вагомому внеску F-35 у колективну безпеку.

"У НАТО наші F-35 роблять значний внесок у захист нашої колективної безпеки. Саме до цього ми готові. Так ми тримаємо на відстані ескалацію російської загрози", - написав він.

Також читайте: Російські дрони над Польщею відстежували німецькі системи Patriot, - Reuters

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заліт "шахедів" у Польщу: Факти говорять про невипадковість. Пропонуємо партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту

Зауважимо, що у Польщі знайшли уламки російського дрона "Гербера" за 300 км від кордону з Україною.