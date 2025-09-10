УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11672 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 892 27

Російські дрони над Польщею відстежували німецькі системи Patriot, - Reuters

зрк,петріот,сша

Під час порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками вночі 10 вересня їх рух відстежували радарами двох німецьких систем Patriot, які тимчасово чергують біля стратегічного аеропорту.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у безпекових структурах Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обидві батареї розгорнуті біля аеропорту Жешув-Ясьонка, який є важливим хабом для постачання військової допомоги Україні.

Рух безпілотників контролювали за допомогою радарів систем Patriot, однак інформація про їхнє збиття наразі не підтверджується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Крім дронів у Польщі було виявлено також уламок ракети, - МВС країни

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ландсбергіс: Вторгнення російських дронів у Польщу може вплинути на допомогу Україні

Автор: 

Польща (8814) Patriot (398) Шахед (1451)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
*****,ох і блазні. Кацапи реально можуть пройти маршем до Ла-Маншу.
показати весь коментар
10.09.2025 13:06 Відповісти
+11
показати весь коментар
10.09.2025 13:06 Відповісти
+6
показати весь коментар
10.09.2025 13:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*****,ох і блазні. Кацапи реально можуть пройти маршем до Ла-Маншу.
показати весь коментар
10.09.2025 13:06 Відповісти
Ти тільки зараз про це довідався?
Вся концепція обоорони НАТО будувалась на ядерному стримуванню насаперед з боку США. Нвхто армій у Європі не свтовював.
Після відходу США, концепція змінилася на ядерний шантаж.
А армій у ЄС, як не було, так і немає.
Але все буде змінюватися. Якщо небуде, кордрони будуть на Елбі.
показати весь коментар
10.09.2025 13:13 Відповісти
Ну не перебільшуйте, в Європі авіація, наприклад, значно потужніша, аніж у нас. Що можуть зробити кацапи проти, наприклад, стелсів Ф-35, яких вони навіть на радарах не бачитимуть?? Один Ф-35 вартий кількох Су-30 чи Су-35
показати весь коментар
10.09.2025 13:19 Відповісти
Що може зробити? Елементарне. 300-500 шахедів в повітряний простір. І що полетить по шахедах? Ракети повітря-повітря, кожна з яких в кілька разів дорожча за шахед. Ефективно? Нє?
показати весь коментар
10.09.2025 13:28 Відповісти
А у відповідь - наліт Ф-35. Несподіваний, бо рлс їх якщо і побачать, то в останній момент...
показати весь коментар
10.09.2025 13:31 Відповісти
Ну навіщо ці підліткові марення на базі досвіду грання у телефоні?
То, що у Європі, кістяк армії,-це просто робітники, що ходять на роботу. Реальних,боєздатних Сухопутних сил у достатній кількості в Європі немає.
Зникли, після розвалу СРСР.
І мова йде не про "збиття Шахедів", а про то, що коли рф відновиться( захопивши Україну, чи без України), ніщо не завдить розпочинати довгу війну в Єс,спочатеу гвбридну, потім повітряну, потім захопленням суден... Це війна на десятиліття, проти якої західні суспільства морально не готові.
показати весь коментар
10.09.2025 13:38 Відповісти
А кацапія не готова фінансово... Ну камон, у них зараз економіка тріщати почала. Навіть якщо раптом буде перемир'я, їм потрібні будуть роки для відновлення.
В Ірана теж сухопутна армія значно більша, ніж в Ізраїля, але авіація Ізраїля влаштувала рознос... В Європі авіація сумарно потужніша, ніж в Ізраїлі.
показати весь коментар
10.09.2025 13:46 Відповісти
Думай що хочеш.
показати весь коментар
10.09.2025 13:50 Відповісти
Наліт куди? На склади ЯЗ? Сцикотно. По енергетиці? "Гуманітарні заборони". По військових заводах? Так ЗСУ і так їх розчісують, для кислобздійні нічого не змінюється. По бункерах *****? - там нема таких сталевих яєць, як у Ізраїлю. Та вся супер-пупер авіація практично ні про що.
показати весь коментар
10.09.2025 13:44 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 13:06 Відповісти
Зеленський: якби я був тоді президентом, ми б всі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили
показати весь коментар
10.09.2025 13:19 Відповісти
потрібно цю інформацію долучити до рекламного буклету по системам,питання чого не збивали??
показати весь коментар
10.09.2025 13:08 Відповісти
Чим? Ракетою з Петріота треба було ввалити по горобцеві?
показати весь коментар
10.09.2025 13:18 Відповісти
3 збитих з 19,більшість досі не знайдено,та хай хоч з рогатки збивають аби був ефект
показати весь коментар
10.09.2025 13:25 Відповісти
Ефект який? ***** впевнився, що можна вже не лише класти х*** на НАТО, а і водити по губам?
показати весь коментар
10.09.2025 13:29 Відповісти
браво,я сам про те ж саме,краще вони все переможно збили на кордоні з Україною всім чим можливо,а не висіли в новинах як дошкільнята
показати весь коментар
10.09.2025 13:37 Відповісти
прямо з ночі рекламують свою союзну немічь,одні жалоби
показати весь коментар
10.09.2025 13:40 Відповісти
якби влетів доо ангару аеропорту це б по сукупності відповідає вартості одного до іншого??
показати весь коментар
10.09.2025 13:27 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 13:10 Відповісти
м'який знак тебе палить.
показати весь коментар
10.09.2025 13:19 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 13:11 Відповісти
І що ж воно далі буде? Глибина стурбованості Євросоюзу вже не поміщається в Маріанську западину...
показати весь коментар
10.09.2025 13:20 Відповісти
👌👏👏👏
показати весь коментар
10.09.2025 13:33 Відповісти
Нічого страшного, то поглиблювали, тепер будуть поширювати...
показати весь коментар
10.09.2025 14:29 Відповісти
Російські дрони над Польщею відстежували німецькі системи Patriot, - Reuters( КУЙЛО В КУРСІ ДАВНО Б ЩР НАТІВСЬКЕ ВІДСТЕЖЕННЯ, ОЗНАЧАЄ ДЛЯ КУЙЛА "РОБИ ЩО ХОЧЕШ".МИ НАТІВСЬКІ ІПАНАТИ, З МОКРИМИ ОБІСЦЯНИМИ ШТАНАМИ ІЗ ТРЕМТЯЧИМИ ГУБАМИ , МОЖЕМО ЛИШЕ "КОНСТАНТУВАТИ ТЕ, ЩО МИ , НАТО, НА БІЛЬШЕ, ЯК "СПОГЛЯДАТИ" НЕ СПОСІБНІ ВІД СЛОВА "ВЗАГАЛІ" ТОБТО "ВЗАГАЛІ - ТО НАТІВСЬКА "КУЄТА"
показати весь коментар
10.09.2025 13:32 Відповісти
А вони їх петріотами планують у майбутньому збивати, чи шо? Якось дорогувато буде для таких ********...
показати весь коментар
10.09.2025 13:50 Відповісти
Ну тепер хай готується "панство гонорове" до нових "подарунків". Навроцькому - привіт! Потрібно масштабувати розкопки по "Волинській трагедії"...
показати весь коментар
10.09.2025 14:28 Відповісти
 
 