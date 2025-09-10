Російські дрони над Польщею відстежували німецькі системи Patriot, - Reuters

Під час порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками вночі 10 вересня їх рух відстежували радарами двох німецьких систем Patriot, які тимчасово чергують біля стратегічного аеропорту.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у безпекових структурах Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обидві батареї розгорнуті біля аеропорту Жешув-Ясьонка, який є важливим хабом для постачання військової допомоги Україні.

Рух безпілотників контролювали за допомогою радарів систем Patriot, однак інформація про їхнє збиття наразі не підтверджується.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

