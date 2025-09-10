Російські дрони над Польщею відстежували німецькі системи Patriot, - Reuters
Під час порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками вночі 10 вересня їх рух відстежували радарами двох німецьких систем Patriot, які тимчасово чергують біля стратегічного аеропорту.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у безпекових структурах Німеччини, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обидві батареї розгорнуті біля аеропорту Жешув-Ясьонка, який є важливим хабом для постачання військової допомоги Україні.
Рух безпілотників контролювали за допомогою радарів систем Patriot, однак інформація про їхнє збиття наразі не підтверджується.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.
Вся концепція обоорони НАТО будувалась на ядерному стримуванню насаперед з боку США. Нвхто армій у Європі не свтовював.
Після відходу США, концепція змінилася на ядерний шантаж.
А армій у ЄС, як не було, так і немає.
Але все буде змінюватися. Якщо небуде, кордрони будуть на Елбі.
То, що у Європі, кістяк армії,-це просто робітники, що ходять на роботу. Реальних,боєздатних Сухопутних сил у достатній кількості в Європі немає.
Зникли, після розвалу СРСР.
І мова йде не про "збиття Шахедів", а про то, що коли рф відновиться( захопивши Україну, чи без України), ніщо не завдить розпочинати довгу війну в Єс,спочатеу гвбридну, потім повітряну, потім захопленням суден... Це війна на десятиліття, проти якої західні суспільства морально не готові.
В Ірана теж сухопутна армія значно більша, ніж в Ізраїля, але авіація Ізраїля влаштувала рознос... В Європі авіація сумарно потужніша, ніж в Ізраїлі.