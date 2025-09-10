УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
4 136 29

Ландсбергіс: Вторгнення російських дронів у Польщу може вплинути на допомогу Україні

ландсбергіс

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі може стати приводом для обмеження польської допомоги Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Причин може бути кілька. Путін випробовує межі Заходу та перевіряє реакцію, а також прагне тиснути на Польщу, особливо враховуючи розбіжності між урядом і президентом", - пояснив Ландсбергіс.

За його словами, Польща є критично важливим транзитним маршрутом для постачання обладнання в Україну, і навіть дискусії про зменшення допомоги через атаки дронами були б "великою перемогою Путіна". Він також підкреслив, що вторгнення дронів було навмисним і мало політичний та психологічний ефект на польську владу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан про заліт дронів РФ у Польщу: Це неприйнятно, настав час покласти війні край

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща активувала консультації НАТО після порушення повітряного простору дронами РФ, - Туск

Автор: 

Польща (8814) дрони (5470) Ландсбергіс Габріелюс (215)
Топ коментарі
+7
Мова по допомогу. А транзит не допомога.
Хоча в їхньому стилі транзит перекрити. Не вперше)
показати весь коментар
10.09.2025 13:15 Відповісти
+6
Поляки можуть і обісцятися. Не хочемо,скажуть, в Жешуві ніякого двіжняка. Дна ж немає.
показати весь коментар
10.09.2025 12:57 Відповісти
+5
У сраку цих прокацапських курв, можна критично важливо передавати через Румунію.
показати весь коментар
10.09.2025 13:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
А Польша ещё чем то помогает? Что передала в последний раз и когда?
показати весь коментар
10.09.2025 12:56 Відповісти
так вітя орбан вже натякає полякам що б блокували транзит до України і не дратували друга володимира ...
показати весь коментар
10.09.2025 13:03 Відповісти
Через територію Польщі йдуть найбільші потоки допомоги Україні.
показати весь коментар
10.09.2025 13:05 Відповісти
10.09.2025 13:15 Відповісти
Як транзит не допомога? Он ****** ж не пропускають військові вантажі, а поляки пропускають.
показати весь коментар
10.09.2025 13:20 Відповісти
Допомога в тому що пропускають вантажі?! Досягнення)))
Якийсь у вас комплекс меншовартості відносно поляків)
Дякувати треба тим, хто надає допомогу, а не транзитерам.
показати весь коментар
10.09.2025 13:25 Відповісти
Видите ли Ольга, если, условно говоря, Украине передадут миллион дронов, но из-за того, что их не пропустят, они до Украины не дойдут, это то же самое, что их не передали.
показати весь коментар
10.09.2025 13:30 Відповісти
Якщо поляки не пропустять, це буде диверсія. Транзит іде не тільки через Польщу, перекриє, вантаж піде через Румунію
показати весь коментар
10.09.2025 13:36 Відповісти
Диверсия? А согласно каким договорам Польша обязана пропускать вооружение для Украины через свою территорию? И, уж если большая часть идет через Польщу, а не через Румынию, в этом, вероятно все-же есть какие-то преимущества. Кроме того, если все пойдет через Румынию, неизвестно как Румыния себе поведет, учитывая, что и им можно устроить воздушные атаки и у них можно активировать свою агентуру (Вы конечно помните, кто в 2024, фактически победил на выборах в Румынии, из-за чего выборы пришлось признавать недействительными)
показати весь коментар
10.09.2025 13:45 Відповісти
Польща вже собі таке вибрала, без всяких "якщо". Чого я маю думати як поведе себе Румунія після майбутніх виборах, якщо Польща раз по раз доводить, що вона ненадійний партнер. Вони вже перекривали транзит. Ви вважаєте, що тоді це була норма, а зараз, коли транзит іде, треба дякувати?!
показати весь коментар
10.09.2025 13:49 Відповісти
Воєнні вантажі ніхто не перекривав. Зернові, олійні та інші потоки, так, перекривали ХВермери за кацапські гроші, але не воєнні.
показати весь коментар
10.09.2025 13:54 Відповісти
Вони не зупиняли залізничні вантажі. Але тому що не могли, а не не хотіли.
А волонтерські вантажі затримували разом з усіма.
показати весь коментар
10.09.2025 14:06 Відповісти
Ну це ж не політика польської влади була, а окремих ХВермерів яких кацапи підкупили через своїх агентів. У нас теж в Україні таких підарасів достатньо.
показати весь коментар
10.09.2025 14:30 Відповісти
Да, надо благодарить за то, ч то транзит идет. Если Польша закроет транзит как Венгрия, положение Украины ухудшится в разы, если не на порядки.
показати весь коментар
10.09.2025 15:03 Відповісти
10.09.2025 12:57 Відповісти
тільки українці самі сміливі, зато решта держав розум мають
показати весь коментар
10.09.2025 13:28 Відповісти
Хіба що мають розум не мати спільного кордону з кацапстаном. Так то не розум, а везіння.
показати весь коментар
10.09.2025 13:35 Відповісти
Ще один на підкормі в кацапні.
показати весь коментар
10.09.2025 12:59 Відповісти
10.09.2025 13:00 Відповісти
А обмеження допомоги стане приводом для ще більших атак кацапів по країнам НАТО . Бо бпла і ракет транзитом через Україну пролітатиме ще більше . От і обирай-тє , або - або .!!
показати весь коментар
10.09.2025 13:01 Відповісти
Це не логічно. Бо якщо паде Україна, то наступна Пільша
показати весь коментар
10.09.2025 13:02 Відповісти
у них є стаття 5,відібьються
показати весь коментар
10.09.2025 13:05 Відповісти
Це якщо ця стаття в двухтомнику в шкіряній оправі.
показати весь коментар
10.09.2025 13:55 Відповісти
ооо пішов шантаж та погрози🤣🤣хто винен,невістка?!?!ссикливі телепні це вам вказують що ви самі беззахистні
показати весь коментар
10.09.2025 13:04 Відповісти
"може стати приводом для обмеження польської допомоги Україні" - а з урахуванням того, ХТО зараз їхній президент, то це буде гарною відмазкою для нього та трУмпа урізати допомогу нам.
показати весь коментар
10.09.2025 13:05 Відповісти
Ну, ради цього і затівалося. Отже треба продумувати логістику поставок в обхід Польщі.
показати весь коментар
10.09.2025 13:19 Відповісти
більш того, якщо поляки потоваришуються з пуйлом, їх зовсім не будуть турбувати кацапські дрони.
показати весь коментар
10.09.2025 13:22 Відповісти
Якщо будуть бодай якійсь обмеження, то ***** зрозуміє, що все він робить правильно і насипе ще, до поки Польща не стане псом Московії як Угорщина або навіть Білорусь.
показати весь коментар
10.09.2025 15:49 Відповісти
 
 