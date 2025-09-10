Ландсбергіс: Вторгнення російських дронів у Польщу може вплинути на допомогу Україні

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі може стати приводом для обмеження польської допомоги Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Причин може бути кілька. Путін випробовує межі Заходу та перевіряє реакцію, а також прагне тиснути на Польщу, особливо враховуючи розбіжності між урядом і президентом", - пояснив Ландсбергіс.

За його словами, Польща є критично важливим транзитним маршрутом для постачання обладнання в Україну, і навіть дискусії про зменшення допомоги через атаки дронами були б "великою перемогою Путіна". Він також підкреслив, що вторгнення дронів було навмисним і мало політичний та психологічний ефект на польську владу.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

