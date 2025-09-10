Ландсбергис: Вторжение российских дронов в Польшу может повлиять на помощь Украине

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши может стать поводом для ограничения польской помощи Украине.

Об этом он сказал в интервью Общественному, передает Цензор.НЕТ.

"Причин может быть несколько. Путин испытывает границы Запада и проверяет реакцию, а также стремится давить на Польшу, особенно учитывая разногласия между правительством и президентом", - пояснил Ландсбергис.

По его словам, Польша является критически важным транзитным маршрутом для поставки оборудования в Украину, и даже дискуссии об уменьшении помощи из-за атак дронами были бы "большой победой Путина". Он также подчеркнул, что вторжение дронов было преднамеренным и имело политический и психологический эффект на польские власти.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

