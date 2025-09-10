РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11518 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
3 988 28

Ландсбергис: Вторжение российских дронов в Польшу может повлиять на помощь Украине

ландсбергис

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши может стать поводом для ограничения польской помощи Украине.

Об этом он сказал в интервью Общественному, передает Цензор.НЕТ.

"Причин может быть несколько. Путин испытывает границы Запада и проверяет реакцию, а также стремится давить на Польшу, особенно учитывая разногласия между правительством и президентом", - пояснил Ландсбергис.

По его словам, Польша является критически важным транзитным маршрутом для поставки оборудования в Украину, и даже дискуссии об уменьшении помощи из-за атак дронами были бы "большой победой Путина". Он также подчеркнул, что вторжение дронов было преднамеренным и имело политический и психологический эффект на польские власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан о залете дронов РФ в Польшу: Это неприемлемо, пришло время положить войне конец

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша активировала консультации НАТО после нарушения воздушного пространства дронами РФ, - Туск

Автор: 

Польша (8663) дроны (4589) Габриэлюс Ландсбергис (159)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Поляки можуть і обісцятися. Не хочемо,скажуть, в Жешуві ніякого двіжняка. Дна ж немає.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:57 Ответить
+6
Мова по допомогу. А транзит не допомога.
Хоча в їхньому стилі транзит перекрити. Не вперше)
показать весь комментарий
10.09.2025 13:15 Ответить
+5
У сраку цих прокацапських курв, можна критично важливо передавати через Румунію.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Польша ещё чем то помогает? Что передала в последний раз и когда?
показать весь комментарий
10.09.2025 12:56 Ответить
так вітя орбан вже натякає полякам що б блокували транзит до України і не дратували друга володимира ...
показать весь комментарий
10.09.2025 13:03 Ответить
Через територію Польщі йдуть найбільші потоки допомоги Україні.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:05 Ответить
Мова по допомогу. А транзит не допомога.
Хоча в їхньому стилі транзит перекрити. Не вперше)
показать весь комментарий
10.09.2025 13:15 Ответить
Як транзит не допомога? Он ****** ж не пропускають військові вантажі, а поляки пропускають.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:20 Ответить
Допомога в тому що пропускають вантажі?! Досягнення)))
Якийсь у вас комплекс меншовартості відносно поляків)
Дякувати треба тим, хто надає допомогу, а не транзитерам.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:25 Ответить
Видите ли Ольга, если, условно говоря, Украине передадут миллион дронов, но из-за того, что их не пропустят, они до Украины не дойдут, это то же самое, что их не передали.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:30 Ответить
Якщо поляки не пропустять, це буде диверсія. Транзит іде не тільки через Польщу, перекриє, вантаж піде через Румунію
показать весь комментарий
10.09.2025 13:36 Ответить
Диверсия? А согласно каким договорам Польша обязана пропускать вооружение для Украины через свою территорию? И, уж если большая часть идет через Польщу, а не через Румынию, в этом, вероятно все-же есть какие-то преимущества. Кроме того, если все пойдет через Румынию, неизвестно как Румыния себе поведет, учитывая, что и им можно устроить воздушные атаки и у них можно активировать свою агентуру (Вы конечно помните, кто в 2024, фактически победил на выборах в Румынии, из-за чего выборы пришлось признавать недействительными)
показать весь комментарий
10.09.2025 13:45 Ответить
Польща вже собі таке вибрала, без всяких "якщо". Чого я маю думати як поведе себе Румунія після майбутніх виборах, якщо Польща раз по раз доводить, що вона ненадійний партнер. Вони вже перекривали транзит. Ви вважаєте, що тоді це була норма, а зараз, коли транзит іде, треба дякувати?!
показать весь комментарий
10.09.2025 13:49 Ответить
Воєнні вантажі ніхто не перекривав. Зернові, олійні та інші потоки, так, перекривали ХВермери за кацапські гроші, але не воєнні.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:54 Ответить
Вони не зупиняли залізничні вантажі. Але тому що не могли, а не не хотіли.
А волонтерські вантажі затримували разом з усіма.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:06 Ответить
Ну це ж не політика польської влади була, а окремих ХВермерів яких кацапи підкупили через своїх агентів. У нас теж в Україні таких підарасів достатньо.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:30 Ответить
Да, надо благодарить за то, ч то транзит идет. Если Польша закроет транзит как Венгрия, положение Украины ухудшится в разы, если не на порядки.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:03 Ответить
Поляки можуть і обісцятися. Не хочемо,скажуть, в Жешуві ніякого двіжняка. Дна ж немає.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:57 Ответить
тільки українці самі сміливі, зато решта держав розум мають
показать весь комментарий
10.09.2025 13:28 Ответить
Хіба що мають розум не мати спільного кордону з кацапстаном. Так то не розум, а везіння.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:35 Ответить
Ще один на підкормі в кацапні.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:59 Ответить
У сраку цих прокацапських курв, можна критично важливо передавати через Румунію.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:00 Ответить
А обмеження допомоги стане приводом для ще більших атак кацапів по країнам НАТО . Бо бпла і ракет транзитом через Україну пролітатиме ще більше . От і обирай-тє , або - або .!!
показать весь комментарий
10.09.2025 13:01 Ответить
Це не логічно. Бо якщо паде Україна, то наступна Пільша
показать весь комментарий
10.09.2025 13:02 Ответить
у них є стаття 5,відібьються
показать весь комментарий
10.09.2025 13:05 Ответить
Це якщо ця стаття в двухтомнику в шкіряній оправі.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:55 Ответить
ооо пішов шантаж та погрози🤣🤣хто винен,невістка?!?!ссикливі телепні це вам вказують що ви самі беззахистні
показать весь комментарий
10.09.2025 13:04 Ответить
"може стати приводом для обмеження польської допомоги Україні" - а з урахуванням того, ХТО зараз їхній президент, то це буде гарною відмазкою для нього та трУмпа урізати допомогу нам.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:05 Ответить
Ну, ради цього і затівалося. Отже треба продумувати логістику поставок в обхід Польщі.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:19 Ответить
більш того, якщо поляки потоваришуються з пуйлом, їх зовсім не будуть турбувати кацапські дрони.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:22 Ответить
 
 