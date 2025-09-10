УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
5 268 28

Орбан про заліт дронів РФ у Польщу: Це неприйнятно, настав час покласти війні край

Орбан прокоментував заліт шахедів до Польщі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував заліт російських дронів на територію Польщі.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Угорщина повністю солідарна з Польщею після нещодавнього інциденту з дроном. Порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним", - зазначив він.

За словами Орбана, цей інцидент доводить, що політика Угорщини щодо "закликів до миру у війні між Росією та Україною є розумною та раціональною".

"Життя в тіні війни пов'язане з ризиками та небезпеками. Настав час покласти цьому край! З цією метою ми підтримуємо зусилля Президента Трампа, спрямовані на досягнення миру", - підсумував угорський прем'єр.

Читайте: Близько двох десятків російських дронів залетіли до Польщі, - Зеленський

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Також читайте: У Польщі знайшли уламки російського дрона "Гербера" за 300 км від кордону з Україною. ФОТОрепортаж

Автор: 

Угорщина (2465) Польща (8814) Орбан Віктор (628)
Топ коментарі
+21
Здохни,вітя.
показати весь коментар
10.09.2025 12:50 Відповісти
+11
Підстилка пуйла!
показати весь коментар
10.09.2025 12:51 Відповісти
+9
Ще один покладун. Скільки, 24 години, чи 2 тижні?
показати весь коментар
10.09.2025 12:53 Відповісти
Здохни,вітя.
показати весь коментар
10.09.2025 12:50 Відповісти
почни з себе, вітьок!

скажи рішуче "Нєт!" стакану рашиської нафти за сніданком

.
показати весь коментар
10.09.2025 13:36 Відповісти
🥳
показати весь коментар
10.09.2025 12:51 Відповісти
Підстилка пуйла!
показати весь коментар
10.09.2025 12:51 Відповісти
Ще один покладун. Скільки, 24 години, чи 2 тижні?
показати весь коментар
10.09.2025 12:53 Відповісти
І до кого ж спрямовані його "заклики"?
показати весь коментар
10.09.2025 12:53 Відповісти
Як до кого? До нати, до країн НАТО, щоб тиснули на Україну швидше капітулювати, а не то террор для Польщі продовжиться.
показати весь коментар
10.09.2025 13:44 Відповісти
Але адресатів він не називає. Соромиться?
показати весь коментар
10.09.2025 14:01 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 12:54 Відповісти
Невже Угорщина здається на волю переможця, тобто України?
показати весь коментар
10.09.2025 12:55 Відповісти
так вони у 1 і 2 світові війнаж були на стороні германії і у 56 бистро лапки склали за ссср
показати весь коментар
10.09.2025 13:03 Відповісти
То загризи ***** при зустричи. Точнійш - задови вагою. Ти ж кнур дууууже жирний та великий, то впораєшся.
показати весь коментар
10.09.2025 12:55 Відповісти
Сказав це, старий орбан, та й заплакав, всравшись…
Угорщина, це не орбан!
показати весь коментар
10.09.2025 12:57 Відповісти
А що, є хтось тут проти того, щоб настав мир?
показати весь коментар
10.09.2025 12:58 Відповісти
Ну так, за орбаном треба, щоб Польща вже здалась та підписала капітуляцію перед рашкостаном.
показати весь коментар
10.09.2025 12:59 Відповісти
Пашьол вон кацапе орбан, здєсь воткі нєту.
показати весь коментар
10.09.2025 12:59 Відповісти
А ось і криси ***** вилазять зі своїми одними і тими ж заявами що потрібно дати ***** те що воно хоче і війна закінчиться. Тобто це була спланована акція терору і залякування.
показати весь коментар
10.09.2025 13:00 Відповісти
Гівном запахло щось... А! Це Орбан язик з дупи куйла витягнув і щось промичав.
показати весь коментар
10.09.2025 13:08 Відповісти
Бажання хороше, методи не дуже.
показати весь коментар
10.09.2025 13:12 Відповісти
https://natribu.org/ua/ Вітьок, тобі сюди!
показати весь коментар
10.09.2025 13:18 Відповісти
Так ти звернись до свого хазяїна в кремлі!
показати весь коментар
10.09.2025 13:20 Відповісти
Та ні ,зайчику, це вже інша війна.Між кацапейкою і Польщею , так що давай або жени танки на Варшаву або ***** з тебе швидко Качинського зробить
показати весь коментар
10.09.2025 13:34 Відповісти
Вот якби безпілотник залітали в Угорщину !
показати весь коментар
10.09.2025 13:40 Відповісти
Ах ось воно що! ***** запускає дрони по Польщі, щоб НАТО від страху сильніше примушувало Україну до капітуляції, а «миротворець» орбанов підливав масла у вогонь. Много ходов очка. Сцикліви чекісти у своєму сцикливому стилі спецобсірацій.
показати весь коментар
10.09.2025 13:42 Відповісти
Не орбан, а ує...ан!!!!
.
показати весь коментар
10.09.2025 13:47 Відповісти
Брудна свинюка відкрила своє рило
показати весь коментар
10.09.2025 14:23 Відповісти
Хер тобі а не Закарпаття!!!
показати весь коментар
10.09.2025 15:42 Відповісти
 
 