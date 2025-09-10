Орбан про заліт дронів РФ у Польщу: Це неприйнятно, настав час покласти війні край

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував заліт російських дронів на територію Польщі.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Угорщина повністю солідарна з Польщею після нещодавнього інциденту з дроном. Порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним", - зазначив він.

За словами Орбана, цей інцидент доводить, що політика Угорщини щодо "закликів до миру у війні між Росією та Україною є розумною та раціональною".

"Життя в тіні війни пов'язане з ризиками та небезпеками. Настав час покласти цьому край! З цією метою ми підтримуємо зусилля Президента Трампа, спрямовані на досягнення миру", - підсумував угорський прем'єр.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

