Орбан о залете дронов РФ в Польшу: Это неприемлемо, пришло время положить конец войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал залет российских дронов на территорию Польши.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Венгрия полностью солидарна с Польшей после недавнего инцидента с дроном. Нарушение территориальной целостности Польши является неприемлемым", - отметил он.

По словам Орбана, этот инцидент доказывает, что политика Венгрии относительно "призывов к миру в войне между Россией и Украиной является разумной и рациональной".

"Жизнь в тени войны связана с рисками и опасностями. Пришло время положить этому конец! С этой целью мы поддерживаем усилия Президента Трампа, направленные на достижение мира", - подытожил венгерский премьер.

Читайте: Около двух десятков российских дронов залетели в Польшу, - Зеленский

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о как минимум 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Также читайте: В Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной. ФОТОрепортаж