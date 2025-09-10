Орбан о залете дронов РФ в Польшу: Это неприемлемо, пришло время положить конец войне

РУС
Шахеды залетели в Польшу
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал залет российских дронов на территорию Польши.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Венгрия полностью солидарна с Польшей после недавнего инцидента с дроном. Нарушение территориальной целостности Польши является неприемлемым", - отметил он.

По словам Орбана, этот инцидент доказывает, что политика Венгрии относительно "призывов к миру в войне между Россией и Украиной является разумной и рациональной".

"Жизнь в тени войны связана с рисками и опасностями. Пришло время положить этому конец! С этой целью мы поддерживаем усилия Президента Трампа, направленные на достижение мира", - подытожил венгерский премьер.

Читайте: Около двух десятков российских дронов залетели в Польшу, - Зеленский

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о как минимум 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Также читайте: В Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной. ФОТОрепортаж

Венгрия (2112) Польша (8663) Орбан Виктор (533)
Топ комментарии
+21
Здохни,вітя.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:50 Ответить
+11
Підстилка пуйла!
показать весь комментарий
10.09.2025 12:51 Ответить
+9
Ще один покладун. Скільки, 24 години, чи 2 тижні?
показать весь комментарий
10.09.2025 12:53 Ответить
Здохни,вітя.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:50 Ответить
почни з себе, вітьок!

скажи рішуче "Нєт!" стакану рашиської нафти за сніданком

.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:36 Ответить
🥳
показать весь комментарий
10.09.2025 12:51 Ответить
Підстилка пуйла!
показать весь комментарий
10.09.2025 12:51 Ответить
Ще один покладун. Скільки, 24 години, чи 2 тижні?
показать весь комментарий
10.09.2025 12:53 Ответить
І до кого ж спрямовані його "заклики"?
показать весь комментарий
10.09.2025 12:53 Ответить
Як до кого? До нати, до країн НАТО, щоб тиснули на Україну швидше капітулювати, а не то террор для Польщі продовжиться.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:44 Ответить
Але адресатів він не називає. Соромиться?
показать весь комментарий
10.09.2025 14:01 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 12:54 Ответить
Невже Угорщина здається на волю переможця, тобто України?
показать весь комментарий
10.09.2025 12:55 Ответить
так вони у 1 і 2 світові війнаж були на стороні германії і у 56 бистро лапки склали за ссср
показать весь комментарий
10.09.2025 13:03 Ответить
То загризи ***** при зустричи. Точнійш - задови вагою. Ти ж кнур дууууже жирний та великий, то впораєшся.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:55 Ответить
Сказав це, старий орбан, та й заплакав, всравшись…
Угорщина, це не орбан!
показать весь комментарий
10.09.2025 12:57 Ответить
А що, є хтось тут проти того, щоб настав мир?
показать весь комментарий
10.09.2025 12:58 Ответить
Ну так, за орбаном треба, щоб Польща вже здалась та підписала капітуляцію перед рашкостаном.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:59 Ответить
Пашьол вон кацапе орбан, здєсь воткі нєту.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:59 Ответить
А ось і криси ***** вилазять зі своїми одними і тими ж заявами що потрібно дати ***** те що воно хоче і війна закінчиться. Тобто це була спланована акція терору і залякування.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:00 Ответить
Гівном запахло щось... А! Це Орбан язик з дупи куйла витягнув і щось промичав.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:08 Ответить
Бажання хороше, методи не дуже.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:12 Ответить
https://natribu.org/ua/ Вітьок, тобі сюди!
показать весь комментарий
10.09.2025 13:18 Ответить
Так ти звернись до свого хазяїна в кремлі!
показать весь комментарий
10.09.2025 13:20 Ответить
Та ні ,зайчику, це вже інша війна.Між кацапейкою і Польщею , так що давай або жени танки на Варшаву або ***** з тебе швидко Качинського зробить
показать весь комментарий
10.09.2025 13:34 Ответить
Вот якби безпілотник залітали в Угорщину !
показать весь комментарий
10.09.2025 13:40 Ответить
Ах ось воно що! ***** запускає дрони по Польщі, щоб НАТО від страху сильніше примушувало Україну до капітуляції, а «миротворець» орбанов підливав масла у вогонь. Много ходов очка. Сцикліви чекісти у своєму сцикливому стилі спецобсірацій.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:42 Ответить
Не орбан, а ує...ан!!!!
.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:47 Ответить
Брудна свинюка відкрила своє рило
показать весь комментарий
10.09.2025 14:23 Ответить
 
 