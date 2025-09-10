В Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты, - Туск
Премьер Дональд Туск заявил, что на территорию Польши залетели 19 целей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
По его словам, значительная часть дронов вошла в воздушное пространство Польши с Беларуси.
Вероятно, было сбито четыре беспилотника, добавил премьер.
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
тобто, приглушений апарат летить по прямій, втрачє висоту, падає (це так, спрощено)
якщо ж дрону вдається вийти із зони впливу ребу - він продовжує політ та маневри
а ці дроні (згідно мапи) - маневрували, тобто летіли за заздалегідь закладеним у них курсом, а цей курс та цілі завантажили до мізків на **********
проте маневрування ними застосувати неможливо - тіки зміна курсу
у даному випадку маємо активні маневри апаратів
На всі польські номери розіслані такі повідомлення:
"Uwaga! W zwiazku z operacja neutralizacji obiektow, ktore naruszyly granice RP, informuj sluzby o dronach lub miejscach ich upadku. Nie zblizaj sie do nich."
Треба триматись однієї версії - то все була контрабанда. Сухопутні кордони можуть заблокувати польські фермери, а доставити вибухівку на територію Польщі кацапи хотіли без затримок - ну от і вишов такий собі подарунок брату рашистів Навроцькому.
А взагалі результативність вражає...
Що наступне? Бронетанкову дивізію не помітять?
Одного ранку ми прочитаємо в новинах що росія окупувала Естонію чи якусь іншу державу члена НАТО.
"Збили 4 із 19 БПЛА, які вторглись у повітряний простір Польщі?
Приголомшливий результат!
Окрім польських залучались також літаки з іншої країни НАТО - Нідерландів.
Загалом, готовність Альянсу до відбиття реальної масованої повітряної атаки - нижче плінтусу."