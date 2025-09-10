РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
5 519 55

В Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты, - Туск

Сколько дронов было сбито Польшей. Туск дал ответ

Премьер Дональд Туск заявил, что на территорию Польши залетели 19 целей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

По его словам, значительная часть дронов вошла в воздушное пространство Польши с Беларуси.

Вероятно, было сбито четыре беспилотника, добавил премьер.

Читайте: НАТО сегодня будет обсуждать, как реагировать на залет российских дронов в Польшу

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Также читайте: Президент Польши Навроцкий: Обсуждалась возможность применения статьи 4 НАТО

+12
Головне що не фури з зерном...
10.09.2025 12:05 Ответить
+11
ну і шо скажуть ті, хто чесав, шо це Україна їх загнала до Польщі ребом?
10.09.2025 12:01 Ответить
+11
РЕБом то можна загнати, але як пояснити польські SIM - карти для 4G?
10.09.2025 12:07 Ответить
ну і шо скажуть ті, хто чесав, шо це Україна їх загнала до Польщі ребом?
10.09.2025 12:01 Ответить
РЕБом то можна загнати, але як пояснити польські SIM - карти для 4G?
10.09.2025 12:07 Ответить
реб приглушує сигнал, а не керує дроном
тобто, приглушений апарат летить по прямій, втрачє висоту, падає (це так, спрощено)
якщо ж дрону вдається вийти із зони впливу ребу - він продовжує політ та маневри
а ці дроні (згідно мапи) - маневрували, тобто летіли за заздалегідь закладеним у них курсом, а цей курс та цілі завантажили до мізків на **********
10.09.2025 12:10 Ответить
Є РЕБи, які міняють координати GPS (в зоні дії РЕБ) - Дрон думає, що летить за координатами, але координати хибні, тому летить в хибному напрямку. Правда зараз козломорді стали використовувати "гостронапрямлені антени для GPS" щоб відфільтровувати завади, але не завжди успішно.
10.09.2025 12:19 Ответить
є таке
проте маневрування ними застосувати неможливо - тіки зміна курсу
у даному випадку маємо активні маневри апаратів
10.09.2025 12:22 Ответить
а если видео камера на дроне?
10.09.2025 13:13 Ответить
Якщо технологія по зміні координат РЕБом існує то чому ті сотні кацапських дронів які летять щоночі на нас не розвертають на умовний Воронеж?
10.09.2025 13:30 Ответить
коли GPS-система наведення виявляє спуфінг, то дрон далі летить дотримуючись "умовного курсу" і використовуючи свою ІС, що приводить до значних похибок під впливом зустрічного або бокового вітру. Як тільки система визначає, що сигнал GPS справжный, то корегує місцезнаходження дрона і знов виправляє його курс на визначену ціль. Тому до "воронєжа" вони не долітають, а літають постійно коригуючи свої координати і поступово таким чином наближаючись до закдадених у систему координат цілі. Практично неможливо на всій теріторії України створити цілодобово суільну зону спуфінга.
10.09.2025 13:51 Ответить
Нічого, саме головне, що керівники Польщі все розуміють і діють в правильному руслі. А ворогів України в Україні в рази більше чим у Польщі і навіть десятки тисяч з Даунбасу і Криму воюють в армії ворога проти нас.
10.09.2025 12:08 Ответить
Цікаво, хто ж міг атакувати Польщу, так героїчно атаки відбиті... хто цей таємничий нападник?
10.09.2025 12:01 Ответить
Потужна реакція пшеків , разом з НАТО .
10.09.2025 12:02 Ответить
Тільки 19-ть ?Ну це у корні міняє справу..Раз не ювілейне чисто- то норм,справу закрито..Розходимося...
10.09.2025 12:23 Ответить
а при чем тут НАТО? поляки должны были своими силами легко подавить несчастные десяток дронов - но нет, наложили полные штаны - прювет клоуну навроцкому - кремлевскому холую
10.09.2025 13:15 Ответить
Навроцький мав би заспокоїти своїх вибоців ,щоб не переживали і не панікувати , повідомити ,що все Ок , під контролем , а в другій половині осені будуть шашлики і все як завше.
10.09.2025 13:54 Ответить
Нігуя собі! - а раніше казали шо НАТО всім Шахедам дало прикурити?
10.09.2025 12:02 Ответить
Пшеки, ми висловлюємо своє занепокоєння...
10.09.2025 12:02 Ответить
ну просто "величезна" кількість
10.09.2025 12:03 Ответить
Ни х.ра себе...19 шт..Тут уже о какой либо "случайности" и речи быть не может...Для Европы это последний звонок "будильника" Бешенство-болезнь не излечимая...об этом должны знать и помнить все.Носитель бешенства-либо сдыхает сам,либо его уничтожают,как смертельную угрозу окружающим...Продолжайте дальше покупать у них нефть-газ....
10.09.2025 12:04 Ответить
Никакой это не последний звоночек, и даже не предпоследний, в ЕС слишком хорошо живут и население не расположено воевать без веской причины, что бы их власть позволила себя на такой малости спровоцировать какой то кремлевской гопоте. Им не то что для войны, а даже для каких то серьезных ответных действий нужна гораздо более серьезная причина, которая в глазах их населения и членов ЕС оправдает действия, которые могут повлечь за собой эскалацию и риск ввязывания в войну. Так что, даже если от шахедов погибнет пара поляков, никто не задействует пятую поправку, но уже могут дать Украине что то выходящее за рамки той помощи что уже оказывают, и таким образом руками ВСУ прислать ответку.
10.09.2025 13:01 Ответить
Головне що не фури з зерном...
10.09.2025 12:05 Ответить
Тримайтеся поляки, кацапи прощупують вас і через вас блок НАТО та залякують, щоб не поставляли до нас зброї та ***********. Думаю, що на цей раз ЄС введуть реальні санкції проти кацапа і його сателіта білорусі та відмовляться купувати газ та нафту.
10.09.2025 12:06 Ответить
да тут вже пора на Китай накладати санкції
10.09.2025 13:02 Ответить
"І вся королівська кіннота, І вся королівськая рать" спромоглися збити лише 4 дрони? До України, на вишкіл, негайно!
10.09.2025 12:06 Ответить
Так,а куди поділися решта 15?Невже вразили якісь цілі, чи повернулися в Україну?
10.09.2025 12:15 Ответить
Шукають.
На всі польські номери розіслані такі повідомлення:
"Uwaga! W zwiazku z operacja neutralizacji obiektow, ktore naruszyly granice RP, informuj sluzby o dronach lub miejscach ich upadku. Nie zblizaj sie do nich."
10.09.2025 12:20 Ответить
А,що говорять кислоокі з приводу цих подій?
10.09.2025 12:29 Ответить
Агенція ******* мовчить.
10.09.2025 12:41 Ответить
есть попадания в польше так что радоваться нечему..
10.09.2025 13:16 Ответить
- У нас пять золотых. Так? Пять на два не делится? Не делится, да? Попробуем разделить... на пять! Получается… один! Получай!
- Ты меня не путай!
- Базилио, ну когда я тебя путала?
- Ты меня не путай!
- Ну когда я тебя путала?
- У нас четыре золотых?
- Четыре.
- Ну четыре на пять не делится? Не делится! Вот я себе эту не делящуюся половину и возьму. Я ж всегда рада услужить другу...
- Обманула… Да? Запутала...
- Шутишь?
- Ах ты, подлая!
10.09.2025 12:10 Ответить
Хоч одна людина говорить по ділу. А то послухати Навроцького, то можна подумати що поляки збираються співпрацювати з рф задля захисту від повітряних атак з України
10.09.2025 12:12 Ответить
Головне для NATO зараз не провокувати козломордих бо тоді буде ескалація конфлікту.
Треба триматись однієї версії - то все була контрабанда. Сухопутні кордони можуть заблокувати польські фермери, а доставити вибухівку на територію Польщі кацапи хотіли без затримок - ну от і вишов такий собі подарунок брату рашистів Навроцькому.
10.09.2025 12:13 Ответить
Це був пробний повітряний караван до заблокованого "калінінґрада" - ліки, борошно, питна вода...
10.09.2025 12:24 Ответить
нато столетняя рухлядь всралась
10.09.2025 12:53 Ответить
да при чем тут ната -поляки имеют свое ппо они должны были сами легко уничтожить все эти мопеды
10.09.2025 13:18 Ответить
20%, Карл!!!
10.09.2025 12:13 Ответить
А де картофельна гнида? Вже малює карти з "нападом зі сторони Польщі"?
10.09.2025 12:15 Ответить
"гонорові", обережніше там з наїздами на ********** імені Луки - воно ж там Аж із самИм Трумпом "на дружеской ногє", як і більшість світових пдрв, якими так захоплюється нестабільний рудий клоун..
10.09.2025 12:15 Ответить
А тільки мені одному цікаво, де ще 15 загубилися?
А взагалі результативність вражає...
Що наступне? Бронетанкову дивізію не помітять?
10.09.2025 12:16 Ответить
Тобто- слідкували за всіма. Надто небезпечні, які загрожували бо поряд зитло- збили. Решта 15 просто слідкували , нечипалиі дали повернути назад.
10.09.2025 12:20 Ответить
Готуйтесь європейці, готуйтесь.
Одного ранку ми прочитаємо в новинах що росія окупувала Естонію чи якусь іншу державу члена НАТО.
10.09.2025 12:23 Ответить
І про стурбованість почуємо, глибоку.
10.09.2025 12:24 Ответить
Це просто зовсім капець! з 19 збили аж 4! А якби було. як сьогодні в Україні? 480? І цеж були задіяні F-35 F-16 і ще багато чого! Не вміють? Не були готові? Альо! НАТО. ти де?
10.09.2025 12:26 Ответить
Таке воно НАТо, мляве і занепокоєне
10.09.2025 13:02 Ответить
не гони беса при чем тут НАТО польша имеет ппо и должна была сама все обезвредить
10.09.2025 13:20 Ответить
Єщо польша не згінела але може
10.09.2025 12:29 Ответить
10.09.2025 12:44 Ответить
НАТО на розтяжці . Відповісти на кацапську провокацію дуже страшно , бо ж - ескалація , нехай їй чорт ,, Володька рассєрчаєт , МІДовська коняка вдарить копитом , а п'яний Дімон - по клаві компа , і всьо такоє ,, але в той же час - якось треба , бо світ на все це дивиться і робить нехороші висновки .
10.09.2025 12:44 Ответить
нато уже нет- устаревшая структура
10.09.2025 12:50 Ответить
кацапии тоже нет - есть великокитайская монголия..
10.09.2025 13:21 Ответить
выражаю вам свою стурбованность- и все
10.09.2025 12:48 Ответить
@ (у перекладі):
"Збили 4 із 19 БПЛА, які вторглись у повітряний простір Польщі?
Приголомшливий результат!
Окрім польських залучались також літаки з іншої країни НАТО - Нідерландів.
Загалом, готовність Альянсу до відбиття реальної масованої повітряної атаки - нижче плінтусу."
10.09.2025 13:03 Ответить
Це і хотіли знати кацапи. Отож запустивши 900 дронів та ракет 850 досягне цілей у Польші.
10.09.2025 13:35 Ответить
Да, перші ластівки якби виходить
10.09.2025 13:04 Ответить
Хай Трамп негайно вияснить скільки території Польші віддати ***** щоб це дронове божевілля над Посполитою закінчилось?
10.09.2025 13:33 Ответить
Польщу бамбілі,в Польще сказалі,что так делать "нізя"...
10.09.2025 13:37 Ответить
 
 