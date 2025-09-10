НАТО сегодня будет обсуждать, как реагировать на залету российских дронов в Польшу
Сегодня Североатлантический совет проведет заседание для обсуждения реакции НАТО на залет российских дронов на территорию Польши.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт.
"Североатлантический совет собирается сегодня утром на очередное заседание и, среди прочего, будет обсуждать вопрос реакции НАТО на ночное вхождение беспилотников в воздушное пространство Польши", - сказала она.
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
довести до сведения, принять к рассмотретию, в порядке консенсуса разработать ряд мер для приодоления негативных последствий и переростания в кризисную ситуцию ...
Що робити?!...
Можно ще звинуватити Україну і погнати фермерів Польщі блокувати всі пункти пропуску з Україною з прапорами з серпом і молотом і портретами пу і сі-пиня.
тим паче, шо дрони самостійно здійснювали маневри, тому на цілі у Польщі вони були запрограмовані саме на **********
Єрдоган, одразу дав дієву відсіч московитам з *******, без отого теліпання язиками, по трибунах НАТО і ООН, упродовж 50 днів, а отім, ще через 2-3 місяці!
Зіллюцця і розійдуцця.
Україні нема що робити в цій імпотентній організації.