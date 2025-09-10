НАТО сегодня будет обсуждать, как реагировать на залету российских дронов в Польшу

Сегодня Североатлантический совет проведет заседание для обсуждения реакции НАТО на залет российских дронов на территорию Польши.

"Североатлантический совет собирается сегодня утром на очередное заседание и, среди прочего, будет обсуждать вопрос реакции НАТО на ночное вхождение беспилотников в воздушное пространство Польши", - сказала она.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

