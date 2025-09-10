РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 552 44

НАТО сегодня будет обсуждать, как реагировать на залету российских дронов в Польшу

Шахеды залетели в Польшу. НАТО соберется для обсуждений

Сегодня Североатлантический совет проведет заседание для обсуждения реакции НАТО на залет российских дронов на территорию Польши.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт.

"Североатлантический совет собирается сегодня утром на очередное заседание и, среди прочего, будет обсуждать вопрос реакции НАТО на ночное вхождение беспилотников в воздушное пространство Польши", - сказала она.

Также читайте: Президент Польши Навроцкий: Обсуждалась возможность применения статьи 4 НАТО

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Также читайте: НАТО не считает пролет российских дронов над Польшей нападением на Альянс, - Reuters

Автор: 

НАТО (10287) Польша (8663) Шахед (1446)
Топ комментарии
+15
не спешите только, вот вам тезисы - "обеспокоеность, случайность, провокация"
показать весь комментарий
10.09.2025 11:45 Ответить
+8
Найпростіший варіант - оголосить "винною" Україну...
показать весь комментарий
10.09.2025 11:48 Ответить
+6
Так.
Можно ще звинуватити Україну і погнати фермерів Польщі блокувати всі пункти пропуску з Україною з прапорами з серпом і молотом і портретами пу і сі-пиня.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:50 Ответить
Обратить особое внимание, поднять на должную высоту, поставить на контроль - все эта болтовня знакома еще со времен собраний в СССР
показать весь комментарий
10.09.2025 11:51 Ответить
100%
довести до сведения, принять к рассмотретию, в порядке консенсуса разработать ряд мер для приодоления негативных последствий и переростания в кризисную ситуцию ...
показать весь комментарий
10.09.2025 12:12 Ответить
Сопельки пожувати!...
Що робити?!...
показать весь комментарий
10.09.2025 12:40 Ответить
дуже просто - прийняти Україну до НАТО, вже
показать весь комментарий
10.09.2025 11:46 Ответить
як - як? ЗПР - зібрались попізділи розішлись
показать весь комментарий
10.09.2025 11:47 Ответить
О, ще один брифінг! Чи симпозіум?! Клас! Накінець-то Західна спільнота вийшла на новий рівень "занепокоєнь"
показать весь комментарий
10.09.2025 11:47 Ответить
Заліт кацапів - чи промахнулись? - з ким не буває - НАТО
показать весь комментарий
10.09.2025 11:48 Ответить
Заблукали.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:50 Ответить
Кацапи вже гундять шо це ми їх своїми РЕБами загнали в Польщу
показать весь комментарий
10.09.2025 11:52 Ответить
специ кажуть, що таке технічно неможливо
тим паче, шо дрони самостійно здійснювали маневри, тому на цілі у Польщі вони були запрограмовані саме на **********
показать весь комментарий
10.09.2025 11:56 Ответить
Ось тобі НАТО, і ******* день! Це не Турція з Єрдоганом!
Єрдоган, одразу дав дієву відсіч московитам з *******, без отого теліпання язиками, по трибунах НАТО і ООН, упродовж 50 днів, а отім, ще через 2-3 місяці!
показать весь комментарий
10.09.2025 11:49 Ответить
)(уйло перевіряє реакцію НАТО. а реакції немає
показать весь комментарий
10.09.2025 11:50 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 11:50 Ответить
Сциклі.
Зіллюцця і розійдуцця.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:51 Ответить
Оооооо... Та ща почнуть хороводи водити та висловлювати занепокоєння... А ***** болт ложив на їхню занепокоєність та витворяє і далі свої крававі справи... Він завтра ракету запустить і ви утретись та будете все наради проводити та занепокоєння виражати...
показать весь комментарий
10.09.2025 11:52 Ответить
от вам і ната..., обісрались і не знають що далі робити.
Україні нема що робити в цій імпотентній організації.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:53 Ответить
Україну туди ніхто і не бере.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:55 Ответить
Їх лише лякають, в напали на нас. Думаю не варто плювати в сторону НАТО
показать весь комментарий
10.09.2025 12:07 Ответить
Ага, дайте вгадаю - спочатку дуже стурбовано поговорять, потім подзвонять САМОМУ тРАМПОНУ і він їм накже почекати 99 днів до чергового "дедлайну", щоб подивитись на поведінку кремлівського вилупка (чи як там правильно - *******)...
показать весь комментарий
10.09.2025 11:54 Ответить
В обісраних штанцях НАТО буде говорити про глибоку стурбованість та провокації на які ми не ведемся.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:56 Ответить
Я знаю як ви будете реагувати

показать весь комментарий
10.09.2025 11:56 Ответить
У Навроцького немає козирів.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:56 Ответить
як зберуться так і розійдуться… ну стурбуються дуже … і рішуче засудять…
показать весь комментарий
10.09.2025 11:56 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 11:57 Ответить
Нация таких великих личностей,как Пилсудский,Валенса,Войтыла не имеет право опуститься до уровня народа Медведчука,Портнова и Гетьманцева,война - значит война,а не шашлыки и проявление трусости.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:57 Ответить
Героически пи₴данул постоянный клиент мюнхенського паба.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:04 Ответить
Мнение дурика меня не интересует.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:12 Ответить
Ну так не кукарекай,петух.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:53 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 11:58 Ответить
Вже залітали! Хіба треба 3,5 роки чекати, щоб сісти і почати думати, як же реагувати на це?
показать весь комментарий
10.09.2025 11:58 Ответить
Головне - не робить різких рухів -----Ато путін нападе!
показать весь комментарий
10.09.2025 11:58 Ответить
НАТО не захистить, просіться до України)) а якщо чесно, то щойно перевірили наявність у вас яєць і довели, що їх нема. Шкода насправді, чекайте «гостей» у Сувалський коридор, Литва - бийте в набат!
показать весь комментарий
10.09.2025 12:00 Ответить
Ніяк-90%. Занепокоєння -5%. Стурбованість -5%.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:01 Ответить
У вас уже мало би бути рішення, щойно кацапи порушили простір країни НАТО
показать весь комментарий
10.09.2025 12:06 Ответить
Та як!? Як завжди - ніяк. "Іхтамнет" по натовскі
показать весь комментарий
10.09.2025 12:18 Ответить
ТО ВЖЕ ФАКТ!!! ПРОКИНЬТЕСЬ та ЗАХИЩАЙТЕСЬ!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 12:22 Ответить
Нормальною реакцією адекватної країни мала б стати заява - що відтепер усі військові цілі які наближаться ДО кордону з НАТО будуть збиватися як такі що можуть становити потенційну загрозу. Це ж логічно, летить військовий дрон - це ціль для збиття його ще до того як він перетне кордон.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:32 Ответить
І не важливо над білорусью він, кенісбергом чи Україною
показать весь комментарий
10.09.2025 12:33 Ответить
Чомусь приходять в голову вимоги Статуту гарнізонної і вартової служби ( УГиКС як що кацапською),де чітко розписаний порядок застосування зброї: з попередженням та з попереджуючим пострілом, з попередженням,але без попереджуючого пострілу,без попередження та без попереджуючого пострілу! Альо,НАТО, у вас щось накшалт кацапського УГиКС є ???!!! Стидоба!
показать весь комментарий
10.09.2025 12:39 Ответить
В даному випадку НАТО нагадує мені вартового,що намагається збивати ворожі кулі,замість уразити самого нападника!
показать весь комментарий
10.09.2025 13:00 Ответить
 
 