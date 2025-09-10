НАТО сьогодні обговорюватиме, як реагувати на заліт російських дронів у Польщу

Сьогодні Північноатлантична рада проведе засідання для обговорення реакції НАТО на заліт російських дронів на територію Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це речниця НАТО Еллісон Гарт.

"Північноатлантична рада збирається сьогодні вранці на чергове засідання і, серед іншого, обговорюватиме питання реакції НАТО на нічне входження безпілотників в повітряний простір Польщі", - сказала вона.

Також читайте: Президент Польщі Навроцький: Обговорювалась можливість застосування статті 4 НАТО

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Також читайте: НАТО не вважає проліт російських дронів над Польщею нападом на Альянс, - Reuters