НАТО сьогодні обговорюватиме, як реагувати на заліт російських дронів у Польщу
Сьогодні Північноатлантична рада проведе засідання для обговорення реакції НАТО на заліт російських дронів на територію Польщі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це речниця НАТО Еллісон Гарт.
"Північноатлантична рада збирається сьогодні вранці на чергове засідання і, серед іншого, обговорюватиме питання реакції НАТО на нічне входження безпілотників в повітряний простір Польщі", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
довести до сведения, принять к рассмотретию, в порядке консенсуса разработать ряд мер для приодоления негативных последствий и переростания в кризисную ситуцию ...
Що робити?!...
Можно ще звинуватити Україну і погнати фермерів Польщі блокувати всі пункти пропуску з Україною з прапорами з серпом і молотом і портретами пу і сі-пиня.
тим паче, шо дрони самостійно здійснювали маневри, тому на цілі у Польщі вони були запрограмовані саме на **********
Єрдоган, одразу дав дієву відсіч московитам з *******, без отого теліпання язиками, по трибунах НАТО і ООН, упродовж 50 днів, а отім, ще через 2-3 місяці!
Зіллюцця і розійдуцця.
Україні нема що робити в цій імпотентній організації.