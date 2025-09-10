УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13252 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 571 46

НАТО сьогодні обговорюватиме, як реагувати на заліт російських дронів у Польщу

Шахеди залетіли у Польщі. НАТО збереться для обговорень

Сьогодні Північноатлантична рада проведе засідання для обговорення реакції НАТО на заліт російських дронів на територію Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це речниця НАТО Еллісон Гарт.

"Північноатлантична рада збирається сьогодні вранці на чергове засідання і, серед іншого, обговорюватиме питання реакції НАТО на нічне входження безпілотників в повітряний простір Польщі", - сказала вона.

Також читайте: Президент Польщі Навроцький: Обговорювалась можливість застосування статті 4 НАТО

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Також читайте: НАТО не вважає проліт російських дронів над Польщею нападом на Альянс, - Reuters

Автор: 

НАТО (6751) Польща (8814) Шахед (1451)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
не спешите только, вот вам тезисы - "обеспокоеность, случайность, провокация"
показати весь коментар
10.09.2025 11:45 Відповісти
+8
Найпростіший варіант - оголосить "винною" Україну...
показати весь коментар
10.09.2025 11:48 Відповісти
+5
Так.
Можно ще звинуватити Україну і погнати фермерів Польщі блокувати всі пункти пропуску з Україною з прапорами з серпом і молотом і портретами пу і сі-пиня.
показати весь коментар
10.09.2025 11:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не спешите только, вот вам тезисы - "обеспокоеность, случайность, провокация"
показати весь коментар
10.09.2025 11:45 Відповісти
Обратить особое внимание, поднять на должную высоту, поставить на контроль - все эта болтовня знакома еще со времен собраний в СССР
показати весь коментар
10.09.2025 11:51 Відповісти
100%
довести до сведения, принять к рассмотретию, в порядке консенсуса разработать ряд мер для приодоления негативных последствий и переростания в кризисную ситуцию ...
показати весь коментар
10.09.2025 12:12 Відповісти
Сопельки пожувати!...
Що робити?!...
показати весь коментар
10.09.2025 12:40 Відповісти
дуже просто - прийняти Україну до НАТО, вже
показати весь коментар
10.09.2025 11:46 Відповісти
Так.
Можно ще звинуватити Україну і погнати фермерів Польщі блокувати всі пункти пропуску з Україною з прапорами з серпом і молотом і портретами пу і сі-пиня.
показати весь коментар
10.09.2025 11:50 Відповісти
як - як? ЗПР - зібрались попізділи розішлись
показати весь коментар
10.09.2025 11:47 Відповісти
О, ще один брифінг! Чи симпозіум?! Клас! Накінець-то Західна спільнота вийшла на новий рівень "занепокоєнь"
показати весь коментар
10.09.2025 11:47 Відповісти
Заліт кацапів - чи промахнулись? - з ким не буває - НАТО
показати весь коментар
10.09.2025 11:48 Відповісти
Заблукали.
показати весь коментар
10.09.2025 11:50 Відповісти
Кацапи вже гундять шо це ми їх своїми РЕБами загнали в Польщу
показати весь коментар
10.09.2025 11:52 Відповісти
специ кажуть, що таке технічно неможливо
тим паче, шо дрони самостійно здійснювали маневри, тому на цілі у Польщі вони були запрограмовані саме на **********
показати весь коментар
10.09.2025 11:56 Відповісти
Найпростіший варіант - оголосить "винною" Україну...
показати весь коментар
10.09.2025 11:48 Відповісти
Ось тобі НАТО, і ******* день! Це не Турція з Єрдоганом!
Єрдоган, одразу дав дієву відсіч московитам з *******, без отого теліпання язиками, по трибунах НАТО і ООН, упродовж 50 днів, а отім, ще через 2-3 місяці!
показати весь коментар
10.09.2025 11:49 Відповісти
)(уйло перевіряє реакцію НАТО. а реакції немає
показати весь коментар
10.09.2025 11:50 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 11:50 Відповісти
Сциклі.
Зіллюцця і розійдуцця.
показати весь коментар
10.09.2025 11:51 Відповісти
Оооооо... Та ща почнуть хороводи водити та висловлювати занепокоєння... А ***** болт ложив на їхню занепокоєність та витворяє і далі свої крававі справи... Він завтра ракету запустить і ви утретись та будете все наради проводити та занепокоєння виражати...
показати весь коментар
10.09.2025 11:52 Відповісти
от вам і ната..., обісрались і не знають що далі робити.
Україні нема що робити в цій імпотентній організації.
показати весь коментар
10.09.2025 11:53 Відповісти
Україну туди ніхто і не бере.
показати весь коментар
10.09.2025 11:55 Відповісти
Їх лише лякають, в напали на нас. Думаю не варто плювати в сторону НАТО
показати весь коментар
10.09.2025 12:07 Відповісти
Ага, дайте вгадаю - спочатку дуже стурбовано поговорять, потім подзвонять САМОМУ тРАМПОНУ і він їм накже почекати 99 днів до чергового "дедлайну", щоб подивитись на поведінку кремлівського вилупка (чи як там правильно - *******)...
показати весь коментар
10.09.2025 11:54 Відповісти
В обісраних штанцях НАТО буде говорити про глибоку стурбованість та провокації на які ми не ведемся.
показати весь коментар
10.09.2025 11:56 Відповісти
Я знаю як ви будете реагувати

показати весь коментар
10.09.2025 11:56 Відповісти
У Навроцького немає козирів.
показати весь коментар
10.09.2025 11:56 Відповісти
як зберуться так і розійдуться… ну стурбуються дуже … і рішуче засудять…
показати весь коментар
10.09.2025 11:56 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 11:57 Відповісти
Нация таких великих личностей,как Пилсудский,Валенса,Войтыла не имеет право опуститься до уровня народа Медведчука,Портнова и Гетьманцева,война - значит война,а не шашлыки и проявление трусости.
показати весь коментар
10.09.2025 11:57 Відповісти
Героически пи₴данул постоянный клиент мюнхенського паба.
показати весь коментар
10.09.2025 12:04 Відповісти
Мнение дурика меня не интересует.
показати весь коментар
10.09.2025 12:12 Відповісти
Ну так не кукарекай,петух.
показати весь коментар
10.09.2025 12:53 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 11:58 Відповісти
Вже залітали! Хіба треба 3,5 роки чекати, щоб сісти і почати думати, як же реагувати на це?
показати весь коментар
10.09.2025 11:58 Відповісти
Доречне зауваження. В Україні 3,5 роки йде повномасштабна війна, 12й рік російської агресіі, вже були прецеденти порушення повітряного простору рашистськими безпілотниками, а ці тільки зараз сідають поговорити «що ж робити»? Це, мʼяко кажучи, дивує. Контора «серйозно» ставиться до оцінки ризиків і реагування на загрози. Якесь не НАТО, а збори гаражного кооперативу.
показати весь коментар
10.09.2025 13:13 Відповісти
Головне - не робить різких рухів -----Ато путін нападе!
показати весь коментар
10.09.2025 11:58 Відповісти
НАТО не захистить, просіться до України)) а якщо чесно, то щойно перевірили наявність у вас яєць і довели, що їх нема. Шкода насправді, чекайте «гостей» у Сувалський коридор, Литва - бийте в набат!
показати весь коментар
10.09.2025 12:00 Відповісти
Ніяк-90%. Занепокоєння -5%. Стурбованість -5%.
показати весь коментар
10.09.2025 12:01 Відповісти
У вас уже мало би бути рішення, щойно кацапи порушили простір країни НАТО
показати весь коментар
10.09.2025 12:06 Відповісти
Та як!? Як завжди - ніяк. "Іхтамнет" по натовскі
показати весь коментар
10.09.2025 12:18 Відповісти
ТО ВЖЕ ФАКТ!!! ПРОКИНЬТЕСЬ та ЗАХИЩАЙТЕСЬ!!!
показати весь коментар
10.09.2025 12:22 Відповісти
Нормальною реакцією адекватної країни мала б стати заява - що відтепер усі військові цілі які наближаться ДО кордону з НАТО будуть збиватися як такі що можуть становити потенційну загрозу. Це ж логічно, летить військовий дрон - це ціль для збиття його ще до того як він перетне кордон.
показати весь коментар
10.09.2025 12:32 Відповісти
І не важливо над білорусью він, кенісбергом чи Україною
показати весь коментар
10.09.2025 12:33 Відповісти
Чомусь приходять в голову вимоги Статуту гарнізонної і вартової служби ( УГиКС як що кацапською),де чітко розписаний порядок застосування зброї: з попередженням та з попереджуючим пострілом, з попередженням,але без попереджуючого пострілу,без попередження та без попереджуючого пострілу! Альо,НАТО, у вас щось накшалт кацапського УГиКС є ???!!! Стидоба!
показати весь коментар
10.09.2025 12:39 Відповісти
В даному випадку НАТО нагадує мені вартового,що намагається збивати ворожі кулі,замість уразити самого нападника!
показати весь коментар
10.09.2025 13:00 Відповісти
Як реагувати ? А ніяк . У вас є орбан і фіца , так що нати у вас немає .
показати весь коментар
10.09.2025 13:11 Відповісти
 
 