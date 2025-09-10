УКР
Президент Польщі Навроцький: Обговорювалась можливість застосування статті 4 НАТО

Атака шахедів на Польщу. Навроцький обговорював можливість застосування статті 4 НАТО

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що під час екстреної зустрічі Бюро національної безпеки обговорювалась можливість застосування статті 4 НАТО.

Про це повідомила канцелярія польського лідера, інформує Цензор.НЕТ.

"Операція в польському повітряному просторі завершена. Я дізнався про всю ситуацію близько 3-ї години ночі. Я постійно перебуваю на зв'язку з Міністерством національної оборони, генералом Клішем та генералом Кукулою. Після проведення аналізу я вирішив відвідати Оперативний командний центр Збройних сил, де генерал Кліш надав мені вичерпну інформацію. Я також зустрівся там з прем'єр-міністром Дональдом Туском і вирішив організувати спеціальну зустріч у Бюро національної безпеки (BBN) о 6:30 ранку", - зазначив він.

Під час цієї зустрічі, за словами Навроцького, обговорювалась можливість застосування статті 4 НАТО.

Читайте також: Каллас про атаку російських "шахедів" у Польщі: Є ознаки, що це невипадковість

Стаття 4 передбачає, що сторони Альянсу консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін.

"У цій дискусії також порушувалося питання про необхідність посилення протидронової оборони Польщі. Я отримав доповідь від генерала Кукули, який сказав, що протягом 48 годин польська армія матиме повний аналіз того, що сталося", - підсумував президент.

Атака шахедів на Польщу. Навроцький обговорював можливість застосування статті 4 НАТО

Читайте: Кошта про атаку "шахедів" на Польщу: Мир у Європі не можна сприймати як належне

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Також читайте: Туск після атаки "шахедів" на Польщу: Немає причин для паніки

НАТО (6751) Польща (8814) Навроцький Кароль (53)
