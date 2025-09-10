Президент Польщі Навроцький: Обговорювалась можливість застосування статті 4 НАТО
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що під час екстреної зустрічі Бюро національної безпеки обговорювалась можливість застосування статті 4 НАТО.
Про це повідомила канцелярія польського лідера, інформує Цензор.НЕТ.
"Операція в польському повітряному просторі завершена. Я дізнався про всю ситуацію близько 3-ї години ночі. Я постійно перебуваю на зв'язку з Міністерством національної оборони, генералом Клішем та генералом Кукулою. Після проведення аналізу я вирішив відвідати Оперативний командний центр Збройних сил, де генерал Кліш надав мені вичерпну інформацію. Я також зустрівся там з прем'єр-міністром Дональдом Туском і вирішив організувати спеціальну зустріч у Бюро національної безпеки (BBN) о 6:30 ранку", - зазначив він.
Під час цієї зустрічі, за словами Навроцького, обговорювалась можливість застосування статті 4 НАТО.
Стаття 4 передбачає, що сторони Альянсу консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін.
"У цій дискусії також порушувалося питання про необхідність посилення протидронової оборони Польщі. Я отримав доповідь від генерала Кукули, який сказав, що протягом 48 годин польська армія матиме повний аналіз того, що сталося", - підсумував президент.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.
Колективна оборона:
Це принцип, згідно з яким напад на одного члена НАТО є нападом на всіх.
Індивідуальна допомога:
Кожна країна-член самостійно вирішує, яку допомогу вона надасть, враховуючи обставини та власні ресурси.
Гнучкість реагування:
Допомога може включати використання збройних сил, але не обов'язково є виключно військовою.
Консультації:
Усі заходи вживаються після консультацій між державами-членами НАТО.
Повідомлення ООН:
Про кожен збройний напад і вжиті заходи негайно повідомляється Рада Безпеки ООН.
Припинення заходів:
Заходи припиняються, коли Рада Безпеки вживає необхідні дії для відновлення міжнародного миру.
