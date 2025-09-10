Президент Польши Навроцкий: Обсуждалась возможность применения статьи 4 НАТО

РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что во время экстренной встречи Бюро национальной безопасности обсуждалась возможность применения статьи 4 НАТО.

Об этом сообщила канцелярия польского лидера, информирует Цензор.НЕТ.

"Операция в польском воздушном пространстве завершена. Я узнал обо всей ситуации около 3 часов ночи. Я постоянно нахожусь на связи с Министерством национальной обороны, генералом Клишем и генералом Кукулой. После проведения анализа я решил посетить Оперативный командный центр Вооруженных сил, где генерал Клиш предоставил мне исчерпывающую информацию. Я также встретился там с премьер-министром Дональдом Туском и решил организовать специальную встречу в Бюро национальной безопасности (BBN) в 6:30 утра", - отметил он.

Во время этой встречи, по словам Навроцкого, обсуждалась возможность применения статьи 4 НАТО.

Читайте также: Каллас об атаке российских "шахедов" в Польше: Есть признаки, что это неслучайность

Статья 4 предусматривает, что стороны Альянса будут консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению какой-то из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

"В этой дискуссии также поднимался вопрос о необходимости усиления противодронной обороны Польши. Я получил доклад от генерала Кукулы, который сказал, что в течение 48 часов польская армия будет иметь полный анализ того, что произошло", - подытожил президент.

Читайте: Кошта об атаке "шахедов" на Польшу: Мир в Европе нельзя воспринимать как должное

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Также читайте: Туск после атаки "шахедов" на Польшу: Нет причин для паники

Топ комментарии
+12
еще один Трамбон нашелся! Какой воинственный балабол!
Хотя хрен с ними Шахедами главное Волынская резня!
10.09.2025 11:33 Ответить
+12
10.09.2025 11:39 Ответить
+10
10.09.2025 11:36 Ответить
еще один Трамбон нашелся! Какой воинственный балабол!
Хотя хрен с ними Шахедами главное Волынская резня!
10.09.2025 11:33 Ответить
Випередили ...))
Порада Навроцькому - наступного разу можете , кацапським дронам і ракетам , розповісти про "волинськурізанину" - раптом допоможе ..?
10.09.2025 12:05 Ответить
Ось тобі, навроцький, і ******* день!
А ти так за прутня, голосив на виборах…
10.09.2025 11:35 Ответить
консультації проти дронів та ракет ***** це саме то, дуже помічне
10.09.2025 11:35 Ответить
потужно хрюкнули а потом і напустили туману,тут головне на саміх себе не нагнати страху
показать весь комментарий
10.09.2025 11:36 Ответить
"Стаття 4 передбачає, що сторони Альянсу консультуватимуться між собою "

ПОТУЖНА стаття! "Розмови в пользу бідних" (С). І навіть її вони засцяли застосувати...
10.09.2025 11:37 Ответить
забудьте пшеки за 5 статю головне робити розкопки і кошмарити фури і вагони з зерном
10.09.2025 12:10 Ответить
Соплежуї
10.09.2025 11:37 Ответить
Консультації консультуючих консультантів)))
10.09.2025 11:38 Ответить
10.09.2025 11:39 Ответить
У відповідь на порушення польського повітряного простору російськими шахедами, президент Кароль Навроцький прийме рішення подвоїти кількість затриманих українських фур на кордоні, а також повторно заборонити бандерівську символіку.
10.09.2025 11:39 Ответить
Та досить вже людей смішити. Закінчуйте з цією історією про черговий вияв нікчемності та безсилля перед кацапським злом.
10.09.2025 11:40 Ответить
Стаття 4 передбачає, що сторони Альянсу консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін.

країни балтії! фінляндія! польща!
вітаю вас з статутом нато! с законами математики!
бо, спочатку 4, а вже потім 5!

тобто, спочатку ви всі поконсультуйтесь, поконсультуйтесь, поконсультуйтесь.....
як раз, десь тижні два три.
нууу..... фіни, скоріш за все, вистоять якійсь час, а от таллінн, рига, вільнус готуйтесь до партизанської війни.....

от, блінорилий лошара, поліз на українців!
а, треба було зовсім по іншому.......
10.09.2025 11:41 Ответить
Основні положення Статті 5:

Колективна оборона:

Це принцип, згідно з яким напад на одного члена НАТО є нападом на всіх.

Індивідуальна допомога:

Кожна країна-член самостійно вирішує, яку допомогу вона надасть, враховуючи обставини та власні ресурси.

Гнучкість реагування:

Допомога може включати використання збройних сил, але не обов'язково є виключно військовою.

Консультації:

Усі заходи вживаються після консультацій між державами-членами НАТО.

Повідомлення ООН:

Про кожен збройний напад і вжиті заходи негайно повідомляється Рада Безпеки ООН.

Припинення заходів:

Заходи припиняються, коли Рада Безпеки вживає необхідні дії для відновлення міжнародного миру.
10.09.2025 12:11 Ответить
Два гєнєрала- Кукула і Кліше😂😂- відмінні персонажі персонажі для мультика!
10.09.2025 11:41 Ответить
Домовились домовлятися)) хто там живе коло тих Сувалок - пакуйте чемодани, бо поки ці перебалакають, орда кацапської нечемні вас знищить.
10.09.2025 11:42 Ответить
Який потужний призвіздент польщі, гав.роцький, чи як там його, сам, особисто, проснувся в 3 години ночі, одягнув нові підгузники і довай проводити совіщанія. Рішали, куди бігти, якщо кацапня знову типа як вдарить шахедами
10.09.2025 11:43 Ответить
10.09.2025 11:44 Ответить
Польща, це не Турція з Єрдоганом!! Він свою статтю щодо ЗАХИСТУ Туреччини та її Національних інтересів, одразу задіяв, без марних теліпання язиками з трибун!! Від московитів, тільки сморід пішов!!
10.09.2025 11:44 Ответить
сподіваюсь ви ПОТУЖНО обговорювали? Якщо ні то запитайте у нашого пи""юка як краще
10.09.2025 11:45 Ответить
Підіймалось....але так і не піднялось(
Всі годинники в Навроцького на півшостого( в нати також.
Чи є така віагра і в такій кількості у світі аби в нати, Трампа і Навроцького зоч на 15° щось качнулось?🤔
10.09.2025 11:46 Ответить
Нє, братИ-поляки, ви так не поспішайте. Треба все ретельно вивчити, дослідити, зробити висновки ... а там може і війна закінчиться. Головне зараз не пропускати українські фури та самих українців з Польщі вигнати, ну а дрони то таке - просто контрабанда. Просто кацапи хотіли трохи переправити до вас вибухівки.
10.09.2025 11:49 Ответить
Поки вони будуть обговорювати ще сотні три заблукає..
10.09.2025 11:56 Ответить
То польська криза якась.
10.09.2025 11:57 Ответить
10.09.2025 11:59 Ответить
я розумію що це мабуть неправильно так думать-в-але-- дуже вже хочеться щоб кацапи на поляків переключились-хочу їм тоже виражать свою тривожність-може хоч тоді їм буде вже не до бандерівців
10.09.2025 12:00 Ответить
Хенерал Куколд за 48годин парестірає усі задіяні у спецоперації трусіки
10.09.2025 12:27 Ответить
копати, копати і ще раз копати - то першочергове завдання Навроцького, навіть наш знаний спеціаліст по застосуванню бойових лопат вже в Польщі
10.09.2025 12:29 Ответить
,,Обговорюють обговорювання ситуації. 4стаття-це можливість обговорювати.Потужно...
10.09.2025 12:42 Ответить
 
 