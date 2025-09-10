Президент Польши Навроцкий: Обсуждалась возможность применения статьи 4 НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что во время экстренной встречи Бюро национальной безопасности обсуждалась возможность применения статьи 4 НАТО.

Об этом сообщила канцелярия польского лидера, информирует Цензор.НЕТ.

"Операция в польском воздушном пространстве завершена. Я узнал обо всей ситуации около 3 часов ночи. Я постоянно нахожусь на связи с Министерством национальной обороны, генералом Клишем и генералом Кукулой. После проведения анализа я решил посетить Оперативный командный центр Вооруженных сил, где генерал Клиш предоставил мне исчерпывающую информацию. Я также встретился там с премьер-министром Дональдом Туском и решил организовать специальную встречу в Бюро национальной безопасности (BBN) в 6:30 утра", - отметил он.

Во время этой встречи, по словам Навроцкого, обсуждалась возможность применения статьи 4 НАТО.

Статья 4 предусматривает, что стороны Альянса будут консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению какой-то из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

"В этой дискуссии также поднимался вопрос о необходимости усиления противодронной обороны Польши. Я получил доклад от генерала Кукулы, который сказал, что в течение 48 часов польская армия будет иметь полный анализ того, что произошло", - подытожил президент.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

