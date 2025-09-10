Президент Польши Навроцкий: Обсуждалась возможность применения статьи 4 НАТО
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что во время экстренной встречи Бюро национальной безопасности обсуждалась возможность применения статьи 4 НАТО.
Об этом сообщила канцелярия польского лидера, информирует Цензор.НЕТ.
"Операция в польском воздушном пространстве завершена. Я узнал обо всей ситуации около 3 часов ночи. Я постоянно нахожусь на связи с Министерством национальной обороны, генералом Клишем и генералом Кукулой. После проведения анализа я решил посетить Оперативный командный центр Вооруженных сил, где генерал Клиш предоставил мне исчерпывающую информацию. Я также встретился там с премьер-министром Дональдом Туском и решил организовать специальную встречу в Бюро национальной безопасности (BBN) в 6:30 утра", - отметил он.
Во время этой встречи, по словам Навроцкого, обсуждалась возможность применения статьи 4 НАТО.
Статья 4 предусматривает, что стороны Альянса будут консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению какой-то из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.
"В этой дискуссии также поднимался вопрос о необходимости усиления противодронной обороны Польши. Я получил доклад от генерала Кукулы, который сказал, что в течение 48 часов польская армия будет иметь полный анализ того, что произошло", - подытожил президент.
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Колективна оборона:
Це принцип, згідно з яким напад на одного члена НАТО є нападом на всіх.
Індивідуальна допомога:
Кожна країна-член самостійно вирішує, яку допомогу вона надасть, враховуючи обставини та власні ресурси.
Гнучкість реагування:
Допомога може включати використання збройних сил, але не обов'язково є виключно військовою.
Консультації:
Усі заходи вживаються після консультацій між державами-членами НАТО.
Повідомлення ООН:
Про кожен збройний напад і вжиті заходи негайно повідомляється Рада Безпеки ООН.
Припинення заходів:
Заходи припиняються, коли Рада Безпеки вживає необхідні дії для відновлення міжнародного миру.
